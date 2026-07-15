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અમદાવાદમાં 74 વર્ષના ઢગાએ 4 વર્ષની બાળકી પર નજર બગાડી, પોલીસે પોક્સો એક્ટ અંતર્ગત 100 કલાકમાં ચાર્જશીટ કરી દાખલ

અમદાવાદમાં પોક્સો કેસમાં મેઘાણીનગર પોલીસે માત્ર 100 કલાકમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી અને 4 વર્ષની બાળકીને ઝડપથી ન્યાય અપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

પોક્સો કેસમાં માત્ર 100 કલાકમાં મેઘાણીનગર પોલીસે ચાર્જશીટ કરી દાખલ
પોક્સો કેસમાં માત્ર 100 કલાકમાં મેઘાણીનગર પોલીસે ચાર્જશીટ કરી દાખલ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 6:00 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરની મેઘાણીનગર પોલીસે પોક્સો જેવા અત્યંત ગંભીર અને સંવેદનશીલ ગુનામાં ઝડપી તપાસ પૂર્ણ કરીને માત્ર 100 કલાકની અંદર ચાર્જશીટ દાખલ કરી નોંધપાત્ર કામગીરી કરી છે. સામાન્ય રીતે આવા કેસોમાં મેડિકલ તપાસ, ફોરેન્સિક પુરાવા, DNA સેમ્પલ, સાક્ષીઓના નિવેદનો અને કોર્ટની વિવિધ કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓને કારણે તપાસમાં લાંબો સમય લાગતો હોય છે. જોકે મેઘાણીનગર પોલીસે તમામ પ્રક્રિયા સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરીને પીડિતાને ઝડપથી ન્યાય મળે તે માટે વિશેષ પ્રયાસ કર્યો છે.

10 જુલાઈ, 2026ના રોજ મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ચાર વર્ષની બાળકી પર જાતીય સતામણી અને શારીરિક ઇજાનો ગંભીર બનાવ સામે આવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ મેઘાણીનગર પોલીસની ટીમ સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચી હતી. બાળકીને વિશ્વાસમાં લઈને તેની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023 તથા પોક્સો એક્ટની વિવિધ ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

પોક્સો કેસમાં માત્ર 100 કલાકમાં મેઘાણીનગર પોલીસે ચાર્જશીટ કરી દાખલ (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મુદ્દે ACP એફ ડિવિઝન રીના રાઠવા એ જણાવ્યું હતું કે, પોક્સો કેસમાં દરેક કલાક મહત્વનો હોય છે. ફરિયાદ નોંધાતાની સાથે જ આરોપીની ઓળખ કરી ઝડપી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન પીડિત બાળકીનું સિવિલ હોસ્પિટલમાં મેડિકલ પરીક્ષણ કરાવવામાં આવ્યું, જ્યારે બાળકી અને આરોપીના બ્લડ સેમ્પલ તથા DNAના નમૂનાઓ એકત્રિત કરીને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા.

74 વર્ષના ઢગાએ 4 વર્ષની બાળકી પર બગાડી નજર
74 વર્ષના ઢગાએ 4 વર્ષની બાળકી પર બગાડી નજર (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાસ્થળનું વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓ સાથે પંચનામું કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી તપાસમાં કોઈ કડી અધૂરી ન રહે. તેમને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા મુજબ પીડિતા અને મહત્વના સાક્ષીઓના નિવેદનો કોર્ટ સમક્ષ નોંધાવવામાં આવ્યા હતા. ફોરેન્સિક અને વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓ સમયસર FSLમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

મેઘાણીનગર પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો
મેઘાણીનગર પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર તપાસને પ્રાથમિકતા આપીને તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. પોક્સો જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં પીડિત અને તેના પરિવારનો ન્યાય વ્યવસ્થા પર વિશ્વાસ જળવાઈ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે. આ કારણસર મેઘાણીનગર પોલીસે દિવસ-રાત સતત કામગીરી કરીને માત્ર 100 કલાકની અંદર સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેથી કેસની સુનાવણી પણ ઝડપથી આગળ વધી શકે અને આરોપીને કડક સજા મળે.

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