મોઢે ગરબા ગાઈ કરે છે માતાજીની આરાધના! અમદાવાદની આ પોળમાં આજે પણ જીવંત છે આ પરંપરા
રાયપુર ગેટની અંદર કાછિયાવાડના પ્રાચીન તુળજા ભવાની મંદિરમાં ડીજે વગર મહિલાઓ મોઢે ગરબા ગાય છે, પ્રથમ નોરતાથી શરદ પૂર્ણિમા સુધી ઉજવણી ચાલે છે.
Published : October 14, 2026 at 7:18 PM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: અમદાવાદની ઐતિહાસિક પોળોમાં નવરાત્રિની ઉજવણીની પોતાની આગવી ઓળખ છે. આજના સમયમાં મોટા પાર્ટી પ્લોટ, ડીજે અને આધુનિક સાઉન્ડ સિસ્ટમ વચ્ચે ગરબાની રમઝટ જામે છે, ત્યારે અમદાવાદના રાયપુર ગેટની અંદર આવેલા કાછિયાવાડમાં આજે પણ માતાજીની ભક્તિ અને પરંપરાને કેન્દ્રમાં રાખીને ગરબા ગાવામાં આવે છે. અહીં આવેલા પ્રાચીન શ્રી તુળજા ભવાની માતાના મંદિરમાં મહિલાઓ જાતે મોઢે ગરબા ગાય છે અને પોળના રહીશો સાથે મળીને આ પરંપરાને જીવંત રાખે છે. પ્રથમ નોરતાથી શરૂ થતી આ ઉજવણી શરદ પૂર્ણિમા સુધી ચાલે છે.
ખાસ વાત એ છે કે અહીં મોટી ઉંમરના ભક્તોથી લઈને યુવા પેઢી સુધીના લોકો એકસાથે જોડાય છે. ભાવસાર પરિવારની અનેક પેઢીઓ માતાજીની સેવા અને પરંપરાનું જતન કરી રહી છે, જેથી બદલાતા સમય વચ્ચે પણ પોળના ગરબાની આગવી ઓળખ અકબંધ રહી છે.
ડીજે નહીં, મહિલાઓના કંઠે ગવાય છે માતાજીના ગરબા
કાછિયાવાડમાં આવેલા શ્રી તુળજા ભવાની માતાના મંદિરમાં ગરબાની પરંપરા વિશે વાત કરતાં જયમીન ભાવસારે જણાવ્યું કે અહીં વર્ષોથી મહિલાઓ મોઢે ગરબા ગાઈને પરંપરા જાળવે છે. મંદિરમાં મોટી ઉંમરના લોકોની સાથે યુવાનો પણ જોડાય છે. અહીં ઉંમરનો કોઈ ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી અને દરેક પેઢીના લોકો માતાજીના ગરબા ગાવામાં સહભાગી બને છે.
જયમીન ભાવસારના જણાવ્યા અનુસાર, સમયની સાથે પોળમાં લોકો આવતા-જતા રહ્યા છે અને રહેવાસીઓમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું છે, પરંતુ સ્થાનિક રહીશો આજે પણ માતાજીના મંદિર સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ મંદિરની પરંપરાને જાળવવા માટે અહીં જ રહીને ગરબા ગાય છે. આવનારી પેઢીઓ પણ આ પરંપરા જાળવી રાખે તેવો તેમનો પ્રયાસ છે.
પ્રથમ નોરતાથી શરદ પૂર્ણિમા સુધી માતાજીના આંગણે ગરબા
મંદિરમાં દર્શન કરવા આવતા ભક્તો માટે નવરાત્રિ વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે. એક મહિલા ભક્તે જણાવ્યું કે પ્રથમ નોરતાથી લઈને પૂનમ સુધી અહીં ગરબા થાય છે અને માતાજીનાં દર્શન કરવા મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે. ખાસ કરીને રવિવાર અને પૂનમના દિવસે રાત્રે મોડે સુધી દર્શન માટે લોકોની અવરજવર રહે છે.
મહિલા ભક્તના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ મોટાભાગે જાતે જ મોઢે ગરબા ગાય છે. નવી પેઢીને ગાવામાં સરળતા રહે તે માટે ટેપની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. જોકે, પરંપરાગત રીતે જાતે ગરબા ગાવાની રીત આજે પણ અહીંની ઉજવણીનો મુખ્ય ભાગ છે.
બહાર પાર્ટી પ્લોટમાં ગરબા રમવા જવા અંગે પૂછવામાં આવતાં તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે તેઓ બહાર જતા નથી, કારણ કે માતાજીની પરંપરા જાળવવા માટે અહીં જ ગરબા ગાય છે. પોળના રહીશો માટે આ ઉજવણી માત્ર મનોરંજન નહીં, પરંતુ માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને વર્ષોથી ચાલતી આવતી પરંપરાનો ભાગ છે.
‘હું આ મંદિરની પાંચમી પેઢી છું’
જાનવી ભાવસારે જણાવ્યું કે તેઓ આ મંદિર સાથે જોડાયેલી પાંચમી પેઢીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમના પરિવાર દ્વારા વર્ષોથી અહીં ગરબા ગાવાની પરંપરા જાળવવામાં આવી રહી છે. પ્રથમ નોરતાથી શરદ પૂર્ણિમા સુધી તેઓ મંદિરમાં જ ગરબા ગાય છે.
જાનવી ભાવસારનું કહેવું છે કે આજના સમયમાં ઘણા યુવાનો પાર્ટી પ્લોટમાં ગરબા રમવા જાય છે, પરંતુ તેમણે પોતાની પોળની પરંપરામાં પણ જોડાવું જોઈએ. વડીલોએ જે પરંપરા જાળવી રાખી છે, તેને આગળ વધારવાની જવાબદારી નવી પેઢીની પણ છે. જો યુવાનો આવી ઉજવણીમાં જોડાશે, તો પોળના ગરબાની પરંપરા આવનારા વર્ષોમાં પણ જીવંત રહેશે.
તેમણે યુવા પેઢીને અપીલ કરતાં જણાવ્યું કે બહારના આયોજનોની સાથે પોતાની પોળમાં ચાલતી પરંપરાને પણ મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. માતાજીના આંગણે ગરબા ગાવા અને વડીલો પાસેથી મળેલા વારસાને આગળ વધારવો એ જ આ પરંપરાની સાચી ભાવના છે.
દાદા-પરદાદાએ સ્થાપના કરી, ચોથી પેઢી આજે પણ સેવામાં
રાયપુરના કાછિયાવાડના રહેવાસી દર્શન સુંદરભાઈ ભાવસારે મંદિર સાથે જોડાયેલી પરંપરા અને તેના ઇતિહાસ વિશે માહિતી આપી. તેમણે જણાવ્યું કે તેમના દાદા-પરદાદાએ માતાજીની સ્થાપના કરી હતી અને આજે તેઓ ચોથી પેઢી તરીકે માતાજીની સેવા કરી રહ્યા છે.
દર્શને જણાવ્યું કે પરિવારની માન્યતા અનુસાર, માતાજીએ તેમના પૂર્વજોને સપનામાં બે વખત દર્શન આપ્યાં હતાં. ત્યારબાદ સ્થળની તપાસ કરીને માતાજીના પ્રાગટ્ય સાથે જોડાયેલી પરંપરા અનુસાર તેમને કાછિયાવાડની પોળમાં લાવીને સ્થાપિત કરવામાં આવ્યાં હતાં. ત્યારથી પરિવાર અને સ્થાનિક રહીશો માતાજીની સેવા તથા આરાધના સાથે જોડાયેલા છે.
તેમના જણાવ્યા અનુસાર, સમયની સાથે પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ છે, પરંતુ નવરાત્રિની ઉજવણીની પરંપરા જળવાઈ રહી છે. સ્થાનિક મહિલાઓ મોઢે ગરબા ગાય છે અને યુવા પેઢી પણ પોળના અન્ય રહીશો સાથે મળીને માતાજીના આંગણે ગરબા રમે છે. બહારના આયોજનોમાં જવાને બદલે અહીં જ ગરબા ગાવાની પરંપરાને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે.
દર્શને વધુમાં જણાવ્યું કે પોળના રહીશોનો સહકાર આ પરંપરા જાળવવામાં મહત્ત્વનો છે. અહીં ગરબા ગાવા માટે સૌ સાથે મળીને જોડાય છે, જેના કારણે શેરી ગરબાની ઓળખ આજે પણ જીવંત છે. તેમના મતે, વર્ષોથી જળવાયેલી આ પરંપરા માતાજીની કૃપા અને સ્થાનિક લોકોની શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલી છે.
વર્ષોથી માતાજીની સેવા અને શણગાર કરતાં ભારતીબેન
મંદિરની પરંપરામાં માત્ર ગરબા ગાવાનું જ નહીં, પરંતુ માતાજીની નિયમિત સેવા અને શણગારનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ છે. ભારતીબેન ભાવસારે જણાવ્યું કે તેઓ વર્ષોથી મંદિરની સેવા કરે છે. માતાજીને સાડી પહેરાવવાથી લઈને શણગાર કરવાની જવાબદારી તેઓ નિભાવે છે.
ભારતીબેનના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ માતાજીની પ્રેરણા અને શ્રદ્ધા સાથે આ સેવા કરતાં રહ્યાં છે. વર્ષોથી ચાલતી આવતી આ સેવા તેમના જીવનનો અભિન્ન ભાગ બની ગઈ છે. મંદિરની પરંપરા જાળવવામાં પરિવારના સભ્યોની સાથે મહિલાઓની પણ મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા છે.
પેઢીઓ બદલાઈ, લોકો બદલાયા, પણ પરંપરા અકબંધ
અમદાવાદના કાછિયાવાડમાં આવેલા શ્રી તુળજા ભવાની માતાના મંદિરમાં નવરાત્રિની ઉજવણી પરંપરા, શ્રદ્ધા અને સામૂહિક જોડાણનું ઉદાહરણ છે. અહીં ગરબા ગાવા માટે ભવ્ય સાઉન્ડ સિસ્ટમ કે મોટા આયોજન કરતાં ભક્તિ અને સામૂહિક ભાગીદારીને વધુ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. મહિલાઓ જાતે ગરબા ગાય છે, યુવાનો તેમાં જોડાય છે અને ભાવસાર પરિવારની પેઢીઓ માતાજીની સેવા સાથે પરંપરાને આગળ વધારે છે.
જયમીન ભાવસારથી લઈને જાનવી ભાવસાર અને દર્શન સુંદરભાઈ ભાવસાર સુધી, પરિવારના સભ્યોનો એક જ સંદેશ છે કે વડીલોએ આપેલો વારસો નવી પેઢી સુધી પહોંચવો જોઈએ. ભારતીબેન જેવી સેવાભાવી મહિલાઓની સેવા અને સ્થાનિક રહીશોના સહકારથી આ પરંપરા આજે પણ જીવંત છે.
નવરાત્રિની ઉજવણીના બદલાતા સ્વરૂપ વચ્ચે કાછિયાવાડનું આ મંદિર યાદ અપાવે છે કે ગરબાની ઓળખ માત્ર સંગીત કે ભવ્ય આયોજનમાં નથી, પરંતુ માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, લોકોના સહકાર અને પેઢી દર પેઢી આગળ વધતી સંસ્કૃતિમાં પણ વસેલી છે.
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