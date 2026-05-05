52 વર્ષ જૂના સુભાષ બ્રિજનું ડિમોલેશન શરૂ, પિલ્લર બેસી જતાં રાહદારીઓ માટે બંધ કરાયો બ્રિજ

ગત ડિસેમ્બરમાં પિલ્લર નંબર 9 ધસી જતાં અચાનક બ્રિજ બંધ કરાયો હતો, 52 વર્ષે સુપર સ્ટ્રક્ચર અસુરક્ષિત જાહેર થતાં હવે સંપૂર્ણ ડિમોલિશનનો નિર્ણય લેવાયો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 5:50 PM IST

અમદાવાદ: ઐતિહાસિક પુલોમાંના એક સુભાષ બ્રિજનું સમારકામ હવે સંપૂર્ણ ડિમોલિશનની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા લગભગ 236 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નવા પુલનું નિર્માણ હાથ ધરાશે. હાલ જૂના માળખાને તોડવાની કામગીરી શરૂ થઈ ચૂકી છે, જેના કારણે સાબરમતી નદીનો પ્રવાહ પણ અસ્થાયી રૂપે રોકવામાં આવ્યો છે.

4 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સુભાષ બ્રિજના પિલ્લર નંબર 9માં તિરાડ દેખાઈ હતી અને તેના ઉપરનો ભાગ ધસી ગયો હતો. આકસ્મિક ઘટનાને પગલે સાંજે છ વાગ્યા પછી 52 વર્ષ જૂના આ બ્રિજને તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવ્યો. બાદમાં સુપર સ્ટ્રક્ચર અસુરક્ષિત જાહેર થતાં કોર્પોરેશને સમગ્ર ઉપરના માળખાને તોડીને નવેસરથી બાંધકામ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

AMCના બ્રિજ વિભાગે જણાવ્યા મુજબ, નવા સુભાષ બ્રિજ માટે 236 કરોડનું રીડેવલપમેન્ટ મંજૂર કરાયું છે. આ અંતર્ગત બ્રિજનો સમગ્ર ઉપરનો જૂનો ડેક તોડીને સ્ટીલ કમ્પોઝિટ ગર્ડર પર આધારિત નવો ડેક તૈયાર કરાશે. સાથે જ અત્યારના એક પુલની બંને બાજુ બે નવા પુલ પણ ઉમેરવામાં આવશે, જેનાથી આખો કોરિડોર છ લેનનો બની જશે. 2028 સુધીમાં સમગ્ર કામ પૂર્ણ કરીને શહેરીજનોને સિક્સલેન બ્રિજની ભેટ મળશે.

ડિમોલિશનની કામગીરી સરળ બને તે માટે 1 એપ્રિલથી 15 જૂન સુધી સાબરમતી નદીમાં પાણી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ અંગે સિંચાઈ વિભાગનો પત્ર પણ જાહેર કરાયો છે. લગભગ અઢી મહિનામાં જૂના પુલનું આખું ઉપલું માળખું તોડી પાડવાનું લક્ષ્ય છે, જેના માટે ડિમોલિશન ડિઝાઇન મંજૂરી માટે મોકલી દેવાઈ છે.

દરમિયાન, કલેક્ટર કચેરી તરફના છેડે બ્રિજના નવા પાયાની ચકાસણી શરૂ થઈ ગઈ છે. માટીનું ટેસ્ટિંગ કરીને જમીનની માપણી કરાઈ રહી છે, જેથી નક્કી કરી શકાય કે નવા પાયા કેટલા ઊંડા રાખવા અને બ્રિજનો કુલ લોડ કેટલો રહેશે. આ ટેક્નિકલ ચકાસણી બાદ મુખ્ય બાંધકામ શરૂ થશે.

