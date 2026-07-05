અમદાવાદના વાડજમાં આવેલી 'સતી અહિલ્યાબાઈ વાવ', 250 વર્ષ જૂનો ઐતિહાસિક વારસો આજે પણ જીવંત
આશરે અઢી સદી જૂની આ વાવનું નિર્માણ માલવાના પ્રખ્યાત શાસક અને લોકકલ્યાણકારી અહિલ્યાબાઇ હોલકર દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું હોવાનું માનવામાં આવે છે.
Published : July 5, 2026 at 9:08 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના વાડજ વિસ્તારમાં આવેલી ઐતિહાસિક સતી અહિલ્યાબાઈ વાવ આજે પણ શહેરના સમૃદ્ધ વારસાની સાક્ષી બની ઉભી છે. આશરે અઢી સદી જૂની આ વાવનું નિર્માણ માલવાના પ્રખ્યાત શાસક અને લોકકલ્યાણકારી અહિલ્યાબાઇ હોલકર દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું હોવાનું માનવામાં આવે છે.
અમદાવાદના વાડજ વિસ્તારમાં આવેલી ઐતિહાસિક સતી અહિલ્યાબાઈ વાવ આજે પણ શહેરના સમૃદ્ધ વારસાની સાક્ષી બની ઉભી છે. આશરે અઢી સદી જૂની આ વાવનું નિર્માણ માલવાના પ્રખ્યાત શાસક અને લોકકલ્યાણકારી અહિલ્યાબાઇ હોલકર દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું હોવાનું માનવામાં આવે છે.
અહિલ્યાબાઈ હોલકર તેમના શાસનકાળ દરમિયાન સમગ્ર ભારતભરમાં મંદિરો, ઘાટો, કૂવા અને વાવો જેવા લોકોપયોગી બાંધકામો માટે જાણીતા હતા. તેમના દ્વારા કાશી વિશ્વનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણ સહિત અનેક ઐતિહાસિક કાર્યો કરવામાં આવ્યા હતા.
અમદાવાદના વાડજ વિસ્તારમાં આવેલી આ વાવ પણ તેમની જ લોકકલ્યાણકારી દ્રષ્ટિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ માનવામાં આવે છે. આ વાવનું નિર્માણ તે સમયના લોકોની પાણીની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.
સાબરમતી નદીના કિનારા નજીક આવેલી આ વાવમાં વર્ષભર પાણી ઉપલબ્ધ રહેતું હતું, જેના કારણે આસપાસના ગામો અને મુસાફરો માટે તે મહત્વનું જળસ્ત્રોત બની હતી.
વાસ્તુકળાની દૃષ્ટિએ પણ આ વાવ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. પથ્થરમાં કોતરાયેલા થાંભલા, કલાત્મક કમાનો અને પરંપરાગત સ્થાપત્ય તેની વિશેષતા છે. વાવની અંદર ઉતરતા પગથિયાં અને વિવિધ સ્તરો તે સમયની અદભૂત ઇજનેરી કુશળતાનો પરિચય કરાવે છે.
સ્થાનિક લોકોમાં આ વાવ "સતી અહિલ્યાબાઈ વાવ" તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. વર્ષો સુધી અવગણના બાદ હવે આ ઐતિહાસિક સ્મારકના સંરક્ષણ અને જાળવણી તરફ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. વારસા પ્રેમીઓ અને ઇતિહાસકારો માટે આ વાવ અમદાવાદના સાંસ્કૃતિક વારસાનો મહત્વનો ભાગ છે.
આજે પણ સતી અહિલ્યાબાઈ વાવ માત્ર એક જળસંચયનું માધ્યમ નથી, પરંતુ ગુજરાત અને ભારતના સમૃદ્ધ ઇતિહાસ, લોકકલ્યાણ અને અદભૂત સ્થાપત્યકલાની જીવંત ઓળખ બની રહી છે.