ETV Bharat / state

અમદાવાદની 'ગણેશ ગલી'માં કારીગરો કલાથી 'બાપ્પા'ની મૂર્તિને કરે છે જીવંત, 1856માં રાજસ્થાનથી અહીં વસ્યા હતા વડવાઓ

આ કારીગરો માટે મૂર્તિ બનાવવાનું કામ માત્ર વ્યવસાય નથી, પરંતુ પેઢી દર પેઢી મળેલી કલાકૃતિ છે. ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર તેમના માટે રોજીરોટી કમાવવાની

અમદાવાદની 'ગણેશ ગલી'માં કારીગરો કલાથી 'બાપ્પા'ની મૂર્તિને કરે છે જીવંત
અમદાવાદની 'ગણેશ ગલી'માં કારીગરો કલાથી 'બાપ્પા'ની મૂર્તિને કરે છે જીવંત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 7:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ગણપતિની મૂર્તિ બનવાની સૌથી મોટી જગ્યા એટલે ગુલબાઈ ટેકરા, તેને અમદાવાદની 'ગણેશ ગલી' પણ કહે છે. ગુલબાઈ ટેકરામાં 1200થી વધારે કુંભાર પરિવારો છે, જેઓ 1856થી રાજસ્થાનથી આવીને અહીં વસેલા છે. અમદાવાદના 90% ગણપતિ અહીં જ બને છે. દરેક કારીગર 50થી 100 મૂર્તિ બનાવે છે. હોળી પછી તરત કામ ચાલુ થઈ જાય છે અને ઓગસ્ટમાં તો આખી ગલીમાં ફક્ત ગણપતિ જ દેખાય છે. આ વર્ષે ગણપતિ બાપ્પાની મૂર્તિમાં શું ખાસ ટ્રેન્ડ આવ્યો છે? ગણેશ મૂર્તિ બનાવવામાં કેટલી મહેનત અને સમય મહેનત લાગે છે? તેની સાથે બાપ્પાની મૂર્તિ બનાવતા પરિવારો કેવી સ્થિતિમાં રહે છે? તે જાણવા ETV ભારતની ટીમ ગુલબાઈ ટેકરા પહોંચી હતી.

માટીમાંથી આકાર લેતા ગણેશજી: ગુલબાઈ ટેકરાના કારીગરોની કળા અને મહેનત
અમદાવાદના ગુલબાઈ ટેકરા વિસ્તારમાં ગણેશ ચતુર્થીના તહેવારની તૈયારીઓ શરૂ થતાં જ કારીગરોના હાથમાં અલગ જ ઝડપ જોવા મળે છે. અહીં વર્ષોથી મારવાડી પરિવારના અનેક કારીગરો ગણેશજીની સુંદર મૂર્તિઓ બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે. માટી, ઘાસ, રંગ અને પોતાની કલ્પના શક્તિથી તેઓ ભગવાન ગણેશની વિવિધ આકૃતિઓને જીવંત સ્વરૂપ આપે છે.

અમદાવાદની 'ગણેશ ગલી'માં કારીગરો કલાથી 'બાપ્પા'ની મૂર્તિને કરે છે જીવંત (ETV Bharat Gujarat)

મૂર્તિ બનાવવાનું કામ દેખાવમાં જેટલું સરળ લાગે છે, હકીકતમાં એટલી જ મહેનત અને ધીરજ માંગે છે. સૌથી પહેલાં માળખું તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ માટીનું કામ, આકાર આપવો, સૂકવવું, ઘસાઈ કરવી અને અંતે રંગો તથા શણગારથી મૂર્તિને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે. એક મૂર્તિ તૈયાર કરવામાં કલાકો નહીં પરંતુ ઘણી વખત અનેક દિવસોની મહેનત લાગે છે.

આ કારીગરો માટે મૂર્તિ બનાવવાનું કામ માત્ર વ્યવસાય નથી, પરંતુ પેઢી દર પેઢી મળેલી કલાકૃતિ છે. પરિવારના નાના-મોટા સભ્યો પણ આ કામમાં જોડાય છે. ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર તેમના માટે રોજીરોટી કમાવવાની મોટી તક બની રહે છે. વર્ષભરની આવકમાં આ સિઝનનું મહત્વ ઘણું હોય છે. આ વખતે મૂર્તિઓમાં નવી ડિઝાઇન અને ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. પર્યાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને માટીની મૂર્તિઓની માંગ વધી રહી છે. સાથે જ નાના ઘરો માટે નાની અને આકર્ષક મૂર્તિઓ, પરંપરાગત ગણેશજીના સ્વરૂપો સાથે આધુનિક શણગાર અને નવી કલર કોમ્બિનેશનની માંગ પણ જોવા મળી રહી છે.

ગુલબાઈ ટેકરાના કારીગરોની કળા અને મહેનત
ગુલબાઈ ટેકરાના કારીગરોની કળા અને મહેનત (ETV Bharat Gujarat)

ગુલબાઈ ટેકરાના આ કારીગરોની આંગળીઓમાં રહેલી કળા માત્ર મૂર્તિ નથી બનાવતી, પરંતુ શ્રદ્ધાને સુંદર સ્વરૂપ આપે છે. તેમની મહેનતથી તૈયાર થયેલી દરેક ગણેશ મૂર્તિ પાછળ કલાકોની મહેનત, કારીગરી અને પરિવારની રોજીરોટી જોડાયેલી છે.

કારીગરોએ બનાવેલી ગણપતિ બાપ્પાની મૂર્તિ
કારીગરોએ બનાવેલી ગણપતિ બાપ્પાની મૂર્તિ (ETV Bharat Gujarat)

કારીગર મનોજ ભાઈ મારવાડીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે 70 વર્ષથી ગણપતિની મૂર્તિઓ બનાવીએ છીએ. આ વખતે બધી નવી ટ્રેન્ડિંગ મૂર્તિ અમે બનાવી છે. જે મહારાષ્ટ્રમાં છે એવી મૂર્તિઓ અમે બનાવી છે. લોકો ફોટા લઈને આવ્યા છે એવી રીતે બનાવીએ છીએ. તેની સાથે AIથી બનાવેલા ફોટાની મૂર્તિ અમે બનાવીએ છીએ. અત્યાર સુધી દોઢ લાખ સુધી મૂર્તિ બની ગઈ છે. મૂર્તિ બનાવવામાં આખું વર્ષ કામ ચાલે છે. ગુલબાઈ ટેકરા લગભગ પાંચ હજાર મકાનો છે અને બધી ફેમિલીના લોકો ગણેશ મૂર્તિ બનાવે છે અને એમની રોજેરોટી એના ઉપર જ નિર્ભર છે અને અહીંયા 200 દુકાનો છે. અહીંયા 200 રૂપિયાથી લાખ રૂપિયા સુધીની ગણેશ મૂર્તિ મળે છે. અમે બેથી ચાર મહિના પહેલા ઓર્ડર પ્રમાણે મૂર્તિઓ બનાવીએ છીએ. 2 ઈંચથી 15, 20 ફૂટ સુધીની મૂર્તિઓ અમે બનાવીએ છીએ. અમે અત્યાર સુધી 30 મોટી મૂર્તિઓ બનાવી છે. જે અહીંયાથી વેચાણમાં જાય છે.

માટીમાંથી ગણેશજીનું સ્વરૂપ: ગુલબાઈ ટેકરાના કારીગરોની કળા
અમદાવાદના ગુલબાઈ ટેકરામાં વહેલી સવારથી જ કારીગરોના હાથ કામે લાગી જાય છે. કોઈ માટી પલાળી રહ્યું છે, કોઈ લાકડાં અને વાંસનું માળખું બાંધી રહ્યું છે તો કોઈ તૈયાર થઈ રહેલી મૂર્તિના ચહેરાને ઝીણવટથી ઓપ આપી રહ્યું છે. આસપાસ માટીની સુગંધ, રંગોના ડબ્બા અને ગણેશજીની અધૂરી મૂર્તિઓ વચ્ચે આખું વાતાવરણ જાણે એક જીવંત કલાકારગૃહ બની જાય છે.

ગુલબાઈ ટેકરાના કારીગરોની કળા અને મહેનત
ગુલબાઈ ટેકરાના કારીગરોની કળા અને મહેનત (ETV Bharat Gujarat)

મૂર્તિના કારીગર જયેશ ભાટીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે વર્ષોથી બહુ જ મહેનતથી ગણેશજીની મૂર્તિ બનાવીએ છીએ. આને બનાવવા માટે અમારો આખી પરિવાર લાગેલો હોય છે. અને આખું વર્ષ અમે આ કામ કરીએ છીએ. આની પાછળ એટલા પૈસા લાગે છે કે એક ટાઇમ અમે રોજ રસોઈ બનાવીએ તો બીજી ટાઈમ રસોઈ બનાવવા માટે પૈસા પણ ના હોય. અમારું આ પેઢી દર પેઢી ચાલી રહ્યું છે. આજે અમે એને જીવંત રાખ્યું છીએ. અને અમારી રોજી રોટી આના ઉપર નિર્ભર છે. અમારા મારવાડી સમાજના લોકો મૂર્તિ ઉપર નિર્ભર રહે છે. અમારી મૂર્તિઓ રાજસ્થાન, ઉદયપુર, નંદુરબાગ, નાસિક અને ગુજરાતના લોકોને જાય છે. પણ જેટલો ભાવ મળવો જોઈએ તેટલો મળતો નથી. મોંઘવારી આટલી બધી છે. અમને અમારી મહેનતનો રૂપિયો તો મળવો જ જોઈએ.

મૂર્તિ બનાવવાની શરૂઆત માળખાથી થાય છે. વાંસ, લાકડાં અને દોરડાંની મદદથી ગણેશજીના શરીરનો પાયો તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કારીગરો ભીની માટીને હાથમાં લઈ ધીમે ધીમે શરીર પર ચડાવે છે. એક હાથથી માટી દબાવતા અને બીજા હાથથી તેને આકાર આપતા તેમની આંગળીઓ સતત ચાલતી રહે છે. થોડા કલાકોમાં નિર્જીવ માળખું શરીરનું સ્વરૂપ ધારણ કરવા લાગે છે.

માટીમાંથી ગણેશજીનું સ્વરૂપ આપતા કારીગરો
માટીમાંથી ગણેશજીનું સ્વરૂપ આપતા કારીગરો (ETV Bharat Gujarat)

કારીગર પ્રભાતભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે મોંઘવારી બહુ જ વધી ગઈ છે. પરંતુ અમને મૂર્તિની કિંમત એટલી મળતી નથી. મહેનતના પૈસા પણ અમને મળતા નથી, એવી હાલત થઈ ગઈ છે. પાંચ દિવસમાં એક મૂર્તિ તૈયાર થાય છે. એક મૂર્તિની અંદર દસથી પંદર બોરી પીઓપી લાગે છે. અને પીઓપીથી અમે ખૂબ જ સુંદર મૂર્તિઓ બનાવીએ છે. એક મૂર્તિ બનાવવા પાછળ અમે પોતાના 25 થી 30 હજાર રૂપિયા લગાવીએ છીએ. પરંતુ ગ્રાહકો આટલા પૈસા આપવા તૈયાર થતા નથી. સૌથી મુશ્કેલ કામ ચહેરો બનાવવાનું. ગણેશજીની આંખો, કાન, સૂંઢ અને મુખના ભાવમાં નાનામાં નાની ભૂલ પણ આખી મૂર્તિનો દેખાવ બદલી શકે છે. કારીગર પોતાની આંગળી અને નાનાં સાધનો વડે ચહેરા પર એવા ભાવ ઉતારે છે કે જાણે ગણેશજી હમણાં જ સ્મિત કરી રહ્યા હોય.

માટીમાંથી ગણેશજીનું સ્વરૂપ આપતા કારીગરો
માટીમાંથી ગણેશજીનું સ્વરૂપ આપતા કારીગરો (ETV Bharat Gujarat)

મૂર્તિ તૈયાર થયા પછી તેને સારી રીતે સૂકવવામાં આવે છે. પછી ઘસીને સપાટી એકદમ સુંવાળી બનાવાય છે. અંતે રંગોનો સ્પર્શ આવે છે. આંખોમાં કાજળની ઝીણી રેખા, કપાળ પર તિલક, વસ્ત્રોના રંગો અને આભૂષણો ઉમેરાતા મૂર્તિમાં જાણે પ્રાણ પૂરાઈ જાય છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'મિલ્ક બેંક ઓફ મહાદેવ': જુનાગઢમાં 13 વર્ષથી ચાલતી અનોખી મિલ્ક બેંકની સેવા, શિવનો ભાગ જીવને થાય છે અર્પણ
  2. શ્રાવણમાં વધી શિવભક્તી, 22.61 લાખથી વધુ ભક્તોએ કર્યા સોમનાથ દાદાના દર્શન, ગત વર્ષ કરતાં 6.44 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળું વધ્યા

TAGGED:

GANESH CHATURTHI
GULBAI TEKRA GANAPATI IDOL
GANESHA IDOL MAKING
ગણેશ ચતુર્થી
GANESH CHATURTHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.