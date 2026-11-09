દિવાળીની રાતે અમદાવાદની હવા બની ઝેરી! AQI 620 સુધી પહોંચ્યો, શું છે એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ (AQI)?
ફટાકડાના ધુમાડા ઉપરાંત વાહનોનો ધુમાડો, ટ્રાફિક અને રોડ-ફ્લાયઓવરના કામની સંયુક્ત અસરથી હવાની ગુણવત્તા કથળી
Published : November 9, 2026 at 11:38 AM IST
અમદાવાદ: દિવાળીની રોશની અને આતશબાજી વચ્ચે અમદાવાદની હવાની ગુણવત્તા પર ગંભીર અસર જોવા મળી હતી. દિવાળીની રાત્રે શહેરમાં મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડા ફૂટતાં વાતાવરણમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા છવાઈ ગયા હતા. અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર વિઝિબિલિટી ઘટી હતી અને હવામાં પ્રદૂષણનું પ્રમાણ પણ વધ્યું હતું. મળેલી વિગતો મુજબ, દિવાળીની રાત્રે અમદાવાદનો એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ (AQI) 600 સુધી પહોંચ્યો હતો. રખિયાલ વિસ્તારમાં AQI 484 અને રાયખડમાં 364 નોંધાયો હતો. આ સ્થિતિએ શહેરની હવાની ગુણવત્તા અને નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા ઊભી કરી છે.
દિવાળીના ફટાકડાને કારણે હવામાં ધુમાડો અને બારીક રજકણો ભળે છે, પરંતુ પ્રદૂષણ પાછળ માત્ર ફટાકડા જ જવાબદાર નથી. શહેરમાં વાહનોની વધતી સંખ્યા, ટ્રાફિક કન્જેશન, બાંધકામની ધૂળ અને વિવિધ વિસ્તારોમાં ચાલી રહેલા રોડ તથા ફ્લાયઓવરના કામની પણ હવાની ગુણવત્તા પર અસર થાય છે. પર્યાવરણવિદ મહેશ પંડ્યા અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેડિકલ ઓફિસર ઓફ હેલ્થ ડૉ. ભાવિન સોલંકીએ આ સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
દિવાળીના ફટાકડા સાથે વાહનોના ધુમાડાની પણ અસર: મહેશ પંડ્યા
પર્યાવરણવિદ મહેશ પંડ્યાએ ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, દિવાળીના દિવસે AQI 600 સુધી પહોંચવા પાછળ ફટાકડા મુખ્ય કારણ રહ્યા છે. જોકે, તેની સાથે ઓટોમોબાઇલ પ્રદૂષણની પણ અસર જોવા મળી છે. દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન લોકો ગિફ્ટ આપવા અને લેવા માટે મોટી સંખ્યામાં વાહનોનો ઉપયોગ કરે છે. ખાસ કરીને ફોર-વ્હીલરનો ઉપયોગ વધતાં રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક કન્જેશન સર્જાય છે. તેના કારણે વાહનોમાંથી નીકળતો ધુમાડો અને ધૂળ હવામાં ભળે છે.
મહેશ પંડ્યાના જણાવ્યા મુજબ, દિવાળીના દિવસોમાં ફટાકડાનો ધુમાડો, વાહનોનું પ્રદૂષણ અને ટ્રાફિકની સ્થિતિ એકસાથે ભેગાં થતાં હવાની ગુણવત્તા પર વધુ અસર થાય છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં અનેક વિસ્તારોમાં રોડનાં કામ, ફ્લાયઓવર અને રોડ વાઇડનિંગની કામગીરી ચાલી રહી છે. તેમના મતે આ તમામ પરિબળોની સંયુક્ત અસરથી AQIમાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે.
PM10 અને PM2.5ના બારીક કણો ફેફસાં સુધી પહોંચી શકે છે
સામાન્ય નાગરિકને AQI સમજાવતાં મહેશ પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ એટલે હવાની ગુણવત્તા માપવાનો એક આંક છે. હવામાં રહેલા પ્રદૂષકોના પ્રમાણના આધારે આ આંક નક્કી થાય છે. તેમાં PM10 અને PM2.5 જેવા બારીક રજકણોનું પ્રમાણ ખાસ મહત્ત્વ ધરાવે છે.
તેમણે સમજાવ્યું હતું કે, PM10ના કણો પ્રમાણમાં મોટા હોય છે, જ્યારે PM2.5ના કણો અત્યંત બારીક હોય છે. PM2.5 જેવા સૂક્ષ્મ કણો શ્વાસ મારફતે ફેફસાંના ઊંડા ભાગ સુધી પહોંચી શકે છે. આ કણોનું પ્રમાણ વધે ત્યારે શ્વાસ સંબંધિત તકલીફોનું જોખમ વધી શકે છે. ખાસ કરીને પહેલેથી શ્વાસની બીમારી ધરાવતા લોકો માટે આવી હવા વધુ મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
'પ્રદૂષણ ફેલાવનાર એક વર્ગ, પરંતુ ભોગ ગરીબો બને છે'
મહેશ પંડ્યાએ પ્રદૂષણની સામાજિક અસર તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું હતું. તેમના જણાવ્યા મુજબ, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ઘણા લોકો ઘરમાં રહી શકે છે, પરંતુ ફૂટપાથ પર રહેતા લોકો અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં વસતા પરિવારો માટે પ્રદૂષિત હવાથી બચવું સરળ નથી. તેમને સતત એ જ વાતાવરણમાં રહેવું પડે છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રદૂષણનો ફાળો આપતા લોકો અને તેનો ભોગ બનતા લોકો ઘણી વખત અલગ હોય છે. વાહનો અને અન્ય પ્રદૂષણના સ્રોતોનો ઉપયોગ કરનારા લોકોની સરખામણીએ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકો પાસે પ્રદૂષણથી બચવા માટે પૂરતી સગવડ હોતી નથી. તહેવારો દરમિયાન આરોગ્ય સેવાઓ મેળવવામાં પણ મુશ્કેલી પડી શકે છે, કારણ કે નાની ક્લિનિકો અને કેટલીક આરોગ્ય સેવાઓની ઉપલબ્ધતા ઘટી શકે છે. મોટી હોસ્પિટલો 24 કલાક કાર્યરત રહેતી હોવા છતાં દરેક વ્યક્તિ માટે ત્યાં સારવાર મેળવવી આર્થિક રીતે સરળ નથી.
AQI સામાન્ય થવામાં બે-ત્રણ દિવસ લાગી શકે: મહેશ પંડ્યા
દિવાળીની રાત્રે પ્રદૂષણ વધ્યા બાદ હવાની ગુણવત્તા સામાન્ય થવામાં કેટલો સમય લાગી શકે તે અંગે મહેશ પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રદૂષણની અસર તાત્કાલિક દૂર થતી નથી. હવામાં રહેલા પ્રદૂષક કણો અને ધૂળના કારણે તેની અસર બે-ત્રણ દિવસ સુધી રહી શકે છે. વાહનોની અવરજવર ચાલુ રહેતાં રસ્તાઓ પર જમા થયેલી ધૂળ ફરી હવામાં ભળી શકે છે. જોકે, હવાની ગુણવત્તા સામાન્ય થવાનો સમય પવનની ગતિ, હવામાન અને પ્રદૂષણના નવા ઉત્સર્જન પર આધાર રાખે છે.
'AQI 620 સુધી પહોંચવો ગંભીર બાબત, N-95 માસ્કનો ઉપયોગ કરો': ડૉ. ભાવિન સોલંકી
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેડિકલ ઓફિસર ઓફ હેલ્થ ડૉ. ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં AQI 620 સુધી પહોંચવો અત્યંત ગંભીર અને ચિંતાજનક બાબત છે. આટલું પ્રદૂષણ સામાન્ય નાગરિકો ઉપરાંત ખાસ કરીને અસ્થમા અને શ્વાસના દર્દીઓ, વૃદ્ધો તથા નાના બાળકો માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
તેમણે નાગરિકોને અપીલ કરી હતી કે, હવાની ગુણવત્તા અત્યંત ખરાબ હોય ત્યારે બિનજરૂરી રીતે ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ. જો બહાર જવું જરૂરી હોય તો N-95 અથવા યોગ્ય માસ્કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, આંખોમાં બળતરા કે ગળામાં તકલીફ જેવા લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક નજીકના અર્બન હેલ્થ સેન્ટર અથવા તબીબનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
ડૉ. સોલંકીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ધૂળ નિયંત્રણ માટે રોડ પર પાણીનો છંટકાવ અને પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે જરૂરી પગલાં ઝડપથી અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યાં છે.
શું છે એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ (AQI)?
એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ એટલે કે AQI હવાની ગુણવત્તા માપવાનું માપદંડ છે. હવામાં રહેલા વિવિધ પ્રદૂષકોનું પ્રમાણ માપીને હવા કેટલી સ્વચ્છ છે, અથવા કેટલી પ્રદૂષિત છે, તેનો અંદાજ મળે છે. તેમાં PM2.5, PM10, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને ઓઝોન જેવા પ્રદૂષકોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.
ભારતમાં AQIને અલગ-અલગ શ્રેણીમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. 0થી 50 વચ્ચેનો AQI સારો, 51થી 100 સંતોષકારક, 101થી 200 મધ્યમ, 201થી 300 ખરાબ, 301થી 400 ખૂબ ખરાબ અને 401થી 500 ગંભીર શ્રેણીમાં આવે છે. AQI જેટલો વધે તેમ હવાની ગુણવત્તા ખરાબ થતી જાય છે.
શિયાળામાં જ કેમ વધે છે હવાનું પ્રદૂષણ?
શિયાળાની ઋતુમાં હવાની ગુણવત્તા ખરાબ થવા પાછળ હવામાનની સ્થિતિ પણ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ઠંડીની ઋતુમાં ઘણી વખત પવનની ગતિ ઓછી રહે છે અને વાતાવરણમાં તાપમાનનું સ્તરીકરણ એટલે કે ટેમ્પરેચર ઇન્વર્ઝનની સ્થિતિ સર્જાય છે. આવી સ્થિતિમાં જમીનની નજીકની ઠંડી હવા ઉપરના ગરમ હવાના સ્તર નીચે ફસાઈ જાય છે. પરિણામે પ્રદૂષકોને ઉપરના વાતાવરણમાં ફેલાવા માટે પૂરતી અનુકૂળતા મળતી નથી.
વાહનોના ધુમાડા, બાંધકામની ધૂળ અને અન્ય સ્રોતોમાંથી નીકળતા પ્રદૂષક કણો જમીનની નજીકના હવાના સ્તરમાં એકઠા થઈ શકે છે. પવનની ગતિ ઓછી હોય ત્યારે આ કણો ઝડપથી વિખેરાતા નથી. તેના કારણે સ્મોગ અને ધુમ્મસ જેવી સ્થિતિ સર્જાય છે અને શિયાળામાં પ્રદૂષણની સમસ્યા વધુ ગંભીર બની શકે છે.
દિવાળીની ઉજવણી દરમિયાન ફટાકડાનો આનંદ લેવાની સાથે આસપાસના લોકોના સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણનો વિચાર કરવો પણ એટલો જ જરૂરી છે. ખાસ કરીને બાળકો, વૃદ્ધો, શ્વાસના દર્દીઓ અને ખુલ્લામાં રહેવા મજબૂર લોકો માટે પ્રદૂષણની અસર વધુ ગંભીર બની શકે છે. અમદાવાદની હવાની ગુણવત્તા સુધારવા માટે ફટાકડાની સાથે વાહનોના ઉત્સર્જન અને બાંધકામની ધૂળ પર પણ સતત નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે.
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