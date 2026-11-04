કેનેડા-યુકેના વિઝાના નામે પૈસા પડાવતા લેભાગુ એજન્ટો, અમદાવાદમાં નવી મોડસ ઓપરેન્ડી આવી સામે
કેટલાક કિસ્સામાં નકલી વિઝા સ્ટેમ્પ, જોબ લેટર અને LMIA દસ્તાવેજો આપ્યાના આક્ષેપ છે, જ્યારે અન્ય કિસ્સામાં રિફંડના ચેક બાઉન્સ થયા બાદ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
Published : November 4, 2026 at 1:07 PM IST
અમદાવાદઃ વિદેશ જવાની અને ખાસ કરીને કેનેડા કે યુકેમાં નોકરી મેળવવાની ઇચ્છા ધરાવતા લોકોને નિશાન બનાવી વિઝા એજન્ટો દ્વારા છેતરપિંડીના અલગ-અલગ કિસ્સા સામે આવી રહ્યા છે. આ કેસોમાં એક સરખી પેટર્ન જોવા મળે છે. પહેલાં વિદેશમાં વર્ક પરમિટ કે નોકરી અપાવવાની ખાતરી, પછી પ્રોસેસિંગ અને દસ્તાવેજોના નામે તબક્કાવાર નાણાંની વસૂલાત અને અંતે વિઝા ન મળે ત્યારે બહાનાં અથવા સંપર્ક બંધ. કેટલાક કિસ્સામાં નકલી વિઝા સ્ટેમ્પ, જોબ લેટર અને LMIA દસ્તાવેજો આપ્યાના આક્ષેપ છે, જ્યારે અન્ય કિસ્સામાં રિફંડના ચેક બાઉન્સ થયા બાદ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
સેટેલાઇટના યુવક પાસેથી ₹16.52 લાખ લીધા
સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં રહેતા અને ફાર્મા કંપનીમાં નોકરી કરતા 26 વર્ષીય મયુર મકવાણાએ કેનેડાના વર્ક વિઝા માટે વર્ષ 2022માં નહેરુનગર સ્થિત ડ્રીમ વર્લ્ડ હોલીડેઝના ડાયરેક્ટર તપન જોષીનો સંપર્ક કર્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ, એજન્ટે 12થી 14 મહિનામાં વિઝા અપાવવાની ખાતરી આપી હતી અને સમગ્ર પ્રક્રિયા માટે આશરે ₹23.60 લાખનો ખર્ચ થશે તેમ જણાવ્યું હતું. કામ ન થાય તો રૂપિયા પરત આપવાની બાંહેધરી પણ આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ MOU કરીને અલગ-અલગ તારીખે ચેક અને અન્ય માધ્યમથી નાણાં લેવામાં આવ્યાં હતાં. LMIA લેટર આવ્યાનું કહીને પણ વધુ રકમ લેવામાં આવી હતી. આમ યુવક અને તેના પિતાએ ટુકડે-ટુકડે કુલ ₹16.52 લાખ ચૂકવ્યા હતા.
વિઝા ન મળતાં રિફંડના બે ચેક આપ્યા, બંને બાઉન્સ થયા
લાંબો સમય વીતી જવા છતાં વિઝા ન મળતાં મયુરે એજન્ટ પાસે નાણાં પરત માગ્યાં હતાં. ફરિયાદ મુજબ, 23 જુલાઈ 2024ના રોજ ₹16.52 લાખનો ચેક આપવામાં આવ્યો હતો, જે બેંકમાં બાઉન્સ થયો હતો. ત્યારબાદ 5 એપ્રિલ 2025ના રોજ GST કાપીને ₹14 લાખનો બીજો ચેક આપવામાં આવ્યો હતો, તે પણ બાઉન્સ થયો હતો. વારંવાર ઉઘરાણી કરવા છતાં યોગ્ય જવાબ ન મળતાં અને એજન્ટે ફોન ઉપાડવાનું બંધ કરતાં મયુરે તપન જોષી સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ કેસમાં રિફંડની ખાતરી આપીને ચેક આપવાની અને તે બાઉન્સ થવાની બાબત છેતરપિંડીની ફરિયાદનો મહત્ત્વનો ભાગ બની છે.
ઇન્સ્ટાગ્રામની જાહેરાતથી સંપર્ક
સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં શ્યામલ ક્રોસ રોડ પાસે આવેલી ઇમિગ્રેશન ઓફિસના એજન્ટ દીપક વિનોદભાઈ ઉપાધ્યાય સામે પણ કેનેડાના વર્ક વિઝાના નામે છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જાણવા મળતી વિગત અનુસાર રાજેશ્રી પંચાલના પરિવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જાહેરાત જોયા બાદ એજન્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. પરિવારને છ મહિનામાં કેનેડા મોકલવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી અને ત્રણ સભ્યોની વિઝા પ્રક્રિયા માટે ₹23 લાખનો ખર્ચ જણાવાયો હતો. ફરિયાદ મુજબ, પરિવારે અલગ-અલગ તબક્કે કુલ ₹16.80 લાખ ચૂકવ્યા હતા. બાયોમેટ્રિક પ્રક્રિયા માટે મુંબઈના ધક્કા ખાધા છતાં વિઝા મળ્યા ન હતા. આ મામલે સેટેલાઇટ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
બે મહિલાઓને કેનેડાના વર્ક પરમિટની લાલચ
કેનેડાના વર્ક પરમિટના નામે બે મહિલાઓ સાથે કુલ ₹1,05,24,582ની છેતરપિંડી થયાનો કેસ પણ અમદાવાદમાં સામે આવ્યો છે. 29 ઓક્ટોબર 2026ના અહેવાલો મુજબ, મેમનગરમાં બ્યુટી પાર્લર ચલાવતી મહિલા અને ખોખરાની અન્ય એક મહિલાને કેનેડાના વર્ક પરમિટ તથા પરિવારના સભ્યોના વિઝા અપાવવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓએ નકલી કેનેડિયન વિઝા સ્ટેમ્પ, બનાવટી LMIA લેટર અને PNR નંબર વગરની ફ્લાઇટ ટિકિટ આપી હતી. બંને મહિલાઓનાં બેંક ખાતાં મારફતે ₹2.53 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ વ્યવહારો થયાની પણ તપાસમાં વિગતો સામે આવી હોવાનું અહેવાલોમાં જણાવાયું છે. આ મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ઇકોનોમિક ઓફેન્સિસ વિંગ તપાસ કરી રહી છે.
યુકેના વર્ક વિઝાના નામે ઓળખાણનો ઉપયોગ
વિદેશ મોકલવાની લાલચ માત્ર કેનેડા પૂરતી સીમિત નથી. અમદાવાદમાં યુકેના વિઝાના નામે પણ ₹24.75 લાખની છેતરપિંડીનો કેસ નોંધાયો છે. ઇન્ડિયા ટુડેના અહેવાલ મુજબ, ફરિયાદી નિપમની ઓળખાણ ખાનગી કંપનીમાં નોકરી દરમિયાન નિકિતા સોની સાથે થઈ હતી. નિકિતાએ તેના પતિ રાજ સોની યુકેમાં રહેતા હોવાનું જણાવી યુકેના વિઝા અને વર્ક પરમિટ અપાવવાની ખાતરી આપી હતી. ફરિયાદ મુજબ, આશરે એક વર્ષ દરમિયાન હપ્તે-હપ્તે કુલ ₹24.75 લાખ લેવામાં આવ્યા હતા. ઝૂમ ઇન્ટરવ્યૂ અને જોબ ઓફર લેટર મળ્યા હોવા છતાં વિઝા ન મળતાં ફરિયાદીએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. આ મામલે સોલા પોલીસે રાજ સોની અને નિકિતા સોની સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.
LMIA, જોબ લેટર અને PNR વગરની ટિકિટ
આ તમામ ફરિયાદો અને અહેવાલોમાંથી કેટલીક સામાન્ય બાબતો સામે આવે છે. એજન્ટો પહેલાં વિદેશમાં નોકરી અથવા વર્ક પરમિટ અપાવવાની ખાતરી આપે છે. ત્યારબાદ પ્રોસેસિંગ ફી, LMIA, જોબ ઓફર, બાયોમેટ્રિક્સ કે અન્ય પ્રક્રિયાના નામે તબક્કાવાર નાણાં લેવામાં આવે છે. કેટલાક કેસમાં દસ્તાવેજો આપીને પ્રક્રિયા આગળ વધી રહી હોવાનો ભાસ ઊભો કરાય છે. જ્યારે વિઝા મળતા નથી ત્યારે સમયમર્યાદા લંબાવવી, નિયમોમાં ફેરફાર થયાનું કહેવું, રિફંડના ચેક આપવા અથવા સંપર્ક બંધ કરી દેવા જેવી બાબતો ફરિયાદોમાં સામે આવી છે.
ખાસ કરીને કેનેડાના વર્ક પરમિટના કિસ્સામાં LMIAનો ઉલ્લેખ વારંવાર જોવા મળે છે. LMIA એટલે Labour Market Impact Assessment. આ દસ્તાવેજને જ વિઝા કે વર્ક પરમિટ સમજી લેવો યોગ્ય નથી. માત્ર LMIA લેટર કે જોબ ઓફર લેટર મળી જવાથી કેનેડાનો વિઝા મંજૂર થયો હોવાનું સાબિત થતું નથી. બે મહિલાઓના કેસમાં નકલી LMIA અને વિઝા સ્ટેમ્પ ઉપરાંત PNR નંબર વગરની ટિકિટ આપ્યાનો આક્ષેપ છે.
ચાર અલગ કેસોમાં જ ₹1.63 કરોડથી વધુની ફરિયાદ
આ સ્ટોરીમાં સમાવાયેલા ચાર અલગ કેસોના આંકડા જોવામાં આવે તો સેટેલાઇટના યુવકના ₹16.52 લાખ, અન્ય પરિવારના ₹16.80 લાખ, બે મહિલાઓના ₹1,05,24,582 અને યુકે વિઝાના નામે થયેલા ₹24.75 લાખની ફરિયાદોનો સરવાળો ₹1.63 કરોડથી વધુ થાય છે. આ અલગ-અલગ ફરિયાદોમાં જણાવાયેલી કથિત નાણાકીય નુકસાની છે, તેને એક જ કૌભાંડ કે એક જ આરોપી સાથે જોડવી યોગ્ય નથી. આ ઉપરાંત, બે મહિલાઓના કેસમાં તેમના બેંક ખાતાં મારફતે થયેલા ₹2.53 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ વ્યવહારોનો ઉલ્લેખ છે, જે તેમની કથિત નુકસાનીથી અલગ આંકડો છે.
'કોઈ એજન્ટ વિઝાની ગેરંટી આપી શકતો નથી'
કેનેડાના ઇમિગ્રેશન વિભાગની સત્તાવાર માર્ગદર્શિકા મુજબ, કોઈ વ્યક્તિ કે એજન્ટ વિઝા મંજૂર થવાની ગેરંટી આપી શકતો નથી. ફી લઈને ઇમિગ્રેશન અંગે સલાહ કે પ્રતિનિધિત્વ આપતા કન્સલ્ટન્ટ પાસે માન્ય લાઇસન્સ હોવું જરૂરી છે. કેનેડા સરકારની વેબસાઇટ પર અધિકૃત ઇમિગ્રેશન કન્સલ્ટન્ટની નોંધણી ચકાસી શકાય છે. સરકાર એ પણ સ્પષ્ટ કરે છે કે એજન્ટ રાખવાથી વિઝા પ્રક્રિયા ઝડપી થતી નથી કે મંજૂરીની ખાતરી મળતી નથી.
વિદેશ જવાની ઉતાવળમાં દસ્તાવેજો અને નાણાંની ચકાસણી જરૂરી
વિદેશમાં નોકરી કે વર્ક પરમિટ મેળવવા ઇચ્છતા લોકોએ એજન્ટની વાત પર જ આધાર રાખવાને બદલે તેની અધિકૃતતા ચકાસવી જોઈએ. કરાર કર્યા પહેલાં કઈ સેવા માટે કેટલી ફી લેવામાં આવશે તેની સ્પષ્ટ વિગતો લખાણમાં લેવી, દરેક ચુકવણીની રસીદ મેળવવી અને અરજી સત્તાવાર ઇમિગ્રેશન પોર્ટલ પર ખરેખર સબમિટ થઈ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જરૂરી છે. કેનેડા સરકાર પણ અરજદારોને અધિકૃત પ્રતિનિધિની તપાસ કરવા અને કોઈ પણ પ્રકારની ગેરંટી આપતા એજન્ટોથી સાવચેત રહેવા કહે છે.
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