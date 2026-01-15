ઉત્તરાયણ પર 'કરુણા મંદિર'માં ગૌ માતાને ખવડાવીને અમદાવાદીઓએ ઉજવ્યો તહેવાર
અમદાવાદમાં ઢોર વાડાને AMCએ કરુણા મંદિર બનાવતા લોકો હવે અહીં આવીને ગાયની સેવા કરી રહ્યા છે.
Published : January 15, 2026 at 10:17 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ઉતરાયણ નિમિત્તે જાહેર રસ્તા ઉપર ઘાસચારો નાખવાના બદલે લોકો અમદાવાદના કરુણા મંદિર ખાતે જઈને જીવ દયા, જીવ સેવા અને દાન પુણ્ય કરીને મકરસંક્રાંતિ મનાવી હતી. તેના માટે CNDC વિભાગ દ્વારા freinds of cattle સ્કીમ બનાવવામાં આવી છે. લોકો ગૌ માતાને લીલો ઘાસચારો, સુકો ઘાસચારો, ગોળ, પાપડી, ખીચડી દૂધ, દહીં, ખવડાવી રહ્યા છે.
અહીં આવેલા મિતેશ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, આજે મારા દીકરાની બર્થડે છે. ત્યારે આજે દાણીલીમડા કરુણા મંદિરમાં દાન કરવા માટે આવ્યા છીએ. હું પરિવાર સાથે અહીંયા આવ્યા છું. ઘાસ, ગોળ અને બીજી ઘણી વસ્તુઓ અમે ગૌમાતાને ખવડાવી છે. તેમના દીકરા મનમીત પરમાર પણ અહીંયા આવીને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને ગીત ગાયો હતો.
CNDC વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, મકરસંક્રાંતિ એ વિશેષ મહિમા હોય છે. આ તહેવારે ઘાસ, ગોળ પાપડી, ખીચડી, દૂધ, દહી વગેરે અર્પણ કરવામાં આવે છે. આવી તમામ વસ્તુઓ મોટાભાગે લોકો ઘરેથી લઈને અહીંયા આવે છે અને ગાયોને અર્પણ કરે છે. ત્યારે નાગરિકોની અનુકૂળતાને ધ્યાનમાં રાખી આ બધી જ વસ્તુઓ અહીંયા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. જેથી લોકોને ઘરેથી કશું જ લાવવાની જરૂર નથી. વૈદિક મંત્ર સાથે પૂજા કરાવીને આ બધી વસ્તુઓ ગાયોની અર્પણ કરવામાં આવે છે. નાગરિકો ફિઝિકલ આવીને અહીંયા દાન આપી રહ્યા. અને દાન આપવા માટે ઓનલાઇન વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, બે દિવસની અંદર 3,530 જેટલા લોકોએ ગૌસેવાનો લાભ લીધો છે. અને કેટલાક લોકો ઓનલાઈન દાન પણ આપી રહ્યા છે. આ જગ્યાએ માત્ર ઢોર વાડા તરીકે ગણાતી હતી. ત્યારે હવે આને કરુણા મંદિર બનાવી દેવામાં આવી છે. અને લોકો પોતાના પ્રસંગો પણ અહીંયા આવીને મનાવી રહ્યા છે. આ જગ્યાને Cow Tourism તરીકે વેગ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
અહીંયા દાન કરવા માટે આવેલા હિરલ શાહે જણાવ્યું હતું કે, મારા ભાઈ ઓસ્ટ્રેલિયા રહે છે અને એમના દીકરાનો આજે બર્થ ડે છે. આ નિમિત્તે અમે આજે ગાયોને જમાડવા માટે આવ્યા છીએ. અહીંયા આવીને ખબર પડે છે કે માણસો સિવાય પ્રાણીઓને પણ કેટલી બધી વસ્તુઓને જરૂર હોય છે. આપણે તો દરરોજ ઘરમાં જમીએ છીએ. પરંતુ કોઈ પ્રાણીને ખાવા માટે આપીએ તો એક અલગ અનુભવ થાય છે. મકરસંક્રાંતિ એટલે હિન્દુઓનો બહુ મોટો તહેવાર અને આ નિમિત્તે પણ દાનપુણ્ય કરવું જોઈએ.
અહીંયા આવેલા એક નાની દીકરી વ્રિશા પંચાલે જણાવ્યું હતું કે, મેં આજે ગાયોને રોટલી ખવડાવી. મને બહુ સારું લાગ્યું. મેં ઘણી બધી ગાયોને જોઈ. તો ડોક્ટર આશિષ પંચાલે જણાવ્યું હતું કે, હું ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં રહું છું. મકરસંક્રાંતિ નિમિત્તે મારા પરિવાર સાથે કરુણા મંદિર આવ્યા છીએ. અહીંયા ગાયો અને કુતરાઓને અલગ અલગ પ્રકારના ખોરાક અમે આપ્યા. અને દાન પુર્ણ કરીને ઉતરાયણ મનાવી રહ્યા છીએ. અમે આનાથી પહેલા કેન્સર ડિપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા બાળકોને ફૂડ પેકેટ કે બીજા કીટ આપીએ છીએ. અત્યારે આજે પહેલી વખત અહીંયા આવીને મારો અનુભવ એવો થયો કે બાળકોને તો આપનારા છે પરંતુ ના બોલી શકે એવા પ્રાણીઓને આપનારા બહુ જ ઓછા છે. એટલે આવી ગાયોને જમવાનું આપીને મને બહુ જ આનંદ થયો.
