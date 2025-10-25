ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ચાલતી રેવ પાર્ટીમાં પોલીસ રેડ, 18 વિદેશી નાગરિક સાથે 2 ભારતીય ઝડપાયા

શીલજ પાસે આવેલા ઝેફાયર ફાર્મમાં ચાલી રહેલી રેવ પાર્ટી પર બોપલ પોલીસે દરોડા પાડ્યા, જેમાં 18 વિદેશી નાગરિકો સહિત 20 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
અમદાવાદમાં ચાલતી રેવ પાર્ટીમાં પોલીસ રેડ (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 25, 2025 at 12:24 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 2:33 PM IST

અમદાવાદ : બોપલ પોલીસે ગઈકાલે રાત્રે અમદાવાદમાં ચાલી રહેલી રેવ પાર્ટીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. શીલજ વિસ્તાર પાસે આવેલ ઝેફાયર ફાર્મમાં ચાલી રહેલી એક હાઈ-પ્રોફાઈલ રેવ પાર્ટી પર પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન આશરે 18 વિદેશી નાગરિકો સહિત 20 લોકોની અટકાયત કરી છે, જેમાં 2 ભારતીય નાગરિક પણ સામેલ છે.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આ દરોડામાં 18 વિદેશી નાગરિકો અને 2 ભારતીય સહિત 20 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પકડાયેલા વિદેશી નાગરિકોમાં નાઇજીરીયા, કેન્યા અને મોંઝામ્બિકના લોકોનો સમાવેશ થાય છે.

વિદેશી નાગરિકોની રેવ પાર્ટી

પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ લોકો દારૂ અને અન્ય નશામાં પાર્ટી કરી રહ્યા હતા. તમામ આરોપીઓને હાલમાં મેડિકલ ચેકઅપ માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા છે. પોલીસ આ રેવ પાર્ટીના આયોજકો કોણ હતા અને દારૂનો જથ્થો ક્યાંથી આવ્યો તે અંગે વધુ તપાસ કરી રહી છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં વિદેશી નાગરિકોની હાજરીને કારણે મામલો ગંભીર બન્યો છે. પોલીસ તમામ પાસાની તપાસ કરી રહી છે.

રેવ પાર્ટી (Rave Party) એટલે શું?

રેવ પાર્ટી એ એક પ્રકારની મોટી ડાન્સ પાર્ટી અથવા સંગીત કાર્યક્રમ છે, જે યુવાનોમાં લોકપ્રિય છે. તે સામાન્ય રીતે મોડી રાત્રે શરૂ થઈને સવાર સુધી ચાલે છે. આ પાર્ટીઓનું મુખ્ય આકર્ષણ ઇલેક્ટ્રોનિક ડાન્સ મ્યુઝિક (EDM) હોય છે, જેમાં ટેક્નો અને ટ્રૅન્સ જેવા ઝડપી બીટ્સવાળા સંગીત વગાડવામાં આવે છે.

આ પાર્ટી મોટાભાગે શહેરથી દૂર, ગુપ્ત અથવા અસામાન્ય સ્થળોએ (જેમ કે ફાર્મહાઉસ કે વેરહાઉસ) ગેરકાયદેસર રીતે આયોજિત કરવામાં આવે છે. પાર્ટીના વાતાવરણમાં તીવ્ર સંગીત સાથે લેઝર લાઇટ્સ અને વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ હોય છે. ભારતમાં અને દુનિયાના ઘણા ભાગોમાં, રેવ પાર્ટી ગેરકાયદેસર દારૂ અને ડ્રગ્સના સેવન સાથે જોડાયેલી હોય છે, જેના કારણે પોલીસ આવી પાર્ટીઓ પર દરોડા પાડીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે છે.

