અમદાવાદમાં યુવતી સાથે દુષ્કર્મ કેસના આરોપી સામે બીજી FIR, પોલીસકર્મીની રિવોલ્વર ઝૂંટવવાનો પ્રયાસ કરતા પગમાં વાગી ગોળી
યુવતી સાથે દુષ્કર્મના આરોપમાં ઝડપાયેલા પરપ્રાંતીય આરોપી અને સિક્યુરિટી ગાર્ડ સામે વધુ એક FIR નોંધવાની કાર્યાવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : August 10, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 1:00 PM IST
અમદાવાદ: આનંદનગર વિસ્તારમાં યુવતી સાથે દુષ્કર્મના કેસમાં ઝડપાયેલા આરોપી ધર્મસિંહ સામે હવે બીજી FIR નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આરોપીને મોબાઈલ ફોનની રિકવરી માટે હેબતપુર વિસ્તારમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે તેણે પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન આરોપીએ પોલીસ અધિકારીની સર્વિસ રિવોલ્વર ઝૂંટવવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસ સાથે ઝપાઝપી થઈ હતી.
ઝોન-7 DCP શિવમ વર્માના જણાવ્યા મુજબ, આનંદનગર દુષ્કર્મ કેસમાં અમદાવાદ પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આરોપી ધર્મસિંહને ઘટનાના થોડા જ કલાકોમાં ઝડપી લીધો હતો. આરોપીની ધરપકડ બાદ નિયમ મુજબ તેનું મેડિકલ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું તેમજ DNA સેમ્પલ પણ લેવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે, આરોપી ધર્મસિંહે પીડિત યુવતીનો મોબાઈલ ફોન પણ ચોરી કર્યો હતો. આ મોબાઈલ ફોનની રિકવરી માટે પોલીસની ટીમ આરોપી ધર્મસિંહને લઈને હેબતપુર વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. અહીં મોબાઈલ ફોનની રિકવરી માટે પોલીસ દ્વારા રિકવરી પંચનામાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી હતી.
આ દરમિયાન આરોપી ધર્મસિંહે પોલીસ કસ્ટડીમાંથી છટકી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, તેણે PI આર.એસ. પરમારની સર્વિસ પિસ્તોલ ઝૂંટવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આરોપીના આ પ્રયાસને પગલે પોલીસ અને આરોપી વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી.
ઝપાઝપી દરમિયાન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિરેન્દ્રસિંહને ઈજા પહોંચી હતી. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસે આરોપીને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન થયેલી અથડામણમાં પોલીસે બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. જેમાંથી એક ગોળી આરોપી ધર્મસિંહના પગમાં વાગી હતી.
ફાયરિંગ બાદ આરોપી ધર્મસિંહને ઈજા થતાં તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ ઝપાઝપીમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિરೇಂದ್ರસિંહની હાલત સ્થિર હોવાનું DCP શિવમ વર્માએ જણાવ્યું છે.
આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને હવે આરોપી ધર્મસિંહ સામે બીજી FIR નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. DCP શિવમ વર્માના જણાવ્યા મુજબ, બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં IPCની કલમ 308 હેઠળ ગુનો નોંધવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
આમ, આનંદનગર દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપીની ધરપકડ બાદ મોબાઈલ ફોનની રિકવરી દરમિયાન પોલીસ સાથે ઝપાઝપી, સર્વિસ પિસ્તોલ ઝૂંટવવાનો પ્રયાસ અને ત્યારબાદ થયેલા ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, આરોપી ઉત્તરપ્રદેશના હરદોઈ જિલ્લાનો રહેવાશી છે અને 4 દિવસ પહેલાં જ તે સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે નોકરીએ લાગ્યો હતો, ત્યારે યુવતીની એકલતાનો લાભ લઈને તેણે પીજીમાં રહેતી એક યુવતી જ્યારે બિલ્ડિંગના ટેરેસ પર ગઈ ત્યારે અચાનક ધસી ગયો અને યુવતી સાથે બળજબરીથી દુષ્કર્મ આચરીને ફરાર થઈ ગયો હતો.
નીરજકુમાર બડગુજર (JCP, સેક્ટર-1, અમદાવાદ પોલીસ) દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, 8 ઓગસ્ટની રાત્રે આશરે 9થી 10:30 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન આરોપીએ PGમાં રહેતી યુવતી પર હુમલો કર્યો હતો. આરોપીએ વાયર વડે યુવતીનું ગળું દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના કારણે યુવતી બેભાન થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ આરોપીએ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને ફરાર થઈ ગયો હતો.
ઘટના બાદ આરોપીએ યુવતીને ધાબામાં બહારથી લોક કરી દીધી હતી અને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ભાનમાં આવ્યા બાદ યુવતીએ મદદ માટે બૂમાબૂમ કરતાં આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને પોલીસને જાણ કરી હતી. યુવતીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી.
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