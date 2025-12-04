અમદાવાદવાસીઓ પાણી ભરી રાખજો! આ વિસ્તારમાં રહેશે પાણીકાપ...
કોતરપુર વોટર વર્કથી આવતી મુખ્ય પાઇપલાઇનમાં સમારકામના કારણે પાણી બંધ રાખવાની નોટિસ આપવામાં આવી છે.
Published : December 4, 2025 at 9:24 AM IST
અમદાવાદ : જો તમે અમદાવાદ શહેરમાં રહો છો, તો આ અહેવાલ ખાસ વાંચો. અમદાવાદ શહેરના પશ્ચિમ ઝોનમાં 5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારે સાંજે પાણી પુરવઠો બંધ રહેશે. પશ્ચિમ ઝોનના વાસણા, નવરંગપુરા, પાલડી, આશ્રમ રોડ, નારણપુરા, ન્યુ રાણીપ, ચાંદખેડા અને સાબરમતી સહિતના વિસ્તારોમાં પાંચ ડિસેમ્બરના દિવસે સાંજે પાણીકાપ રહેશે.
અમદાવાદમાં એક દિવસનો પાણીકાપ : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સંચાલીત કોતરપુર વોટર વર્કથી આવતી મુખ્ય પાઇપલાઇનમાં સમારકામના કારણે પાણી બંધ રાખવાની નોટિસ આપવામાં આવી છે. શનિવારથી રાબેતા મુજબ પાણી પુરવઠાનું વિતરણ કરવામાં આવશે. જેથી લોકોને પોતાના ઘરમાં પાણીનો સંગ્રહ કરવા સૂચન આપવામાં આવ્યું છે.
પાઇપલાઇનમાં સમારકામના કારણે પાણીકાપ
આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જાહેર કરેલી પાણી પુરવઠા અંગેની જાહેર નોટિસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ઇજનેર વોટર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કોતરપુર વોટર વકર્સથી શહેરના પશ્ચિમઝોનને પાણી પુરવઠો પૂરો પાડતી 1600 mm વ્યાસની વેસ્ટર્ન ટૂંક મેઇન્સમાં ચીમનભાઈ પટેલ ઓવરબ્રીજના RTO સર્કલ તરફના એપ્રોચની બાજુમાં જેલ વિભાગના પરિસરમાં થયેલ લીકેજનું રીપેરીંગ ચાલી રહ્યું છે.
આ ઉપરાંત મોટેરા ચાર રસ્તા પાસે આકાશ દર્શન વોટર ડીસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટેશનની ફીડર લાઈનનું 1300 mm હયાત લાઈન સાથે જોડાણ કરી ઈનસાઈડ પ્લેટ કટીંગની કામગીરી વેસ્ટર્ન ટૂંક મેઈન્સમાં શટડાઉન લઈ કરવાની થાય છે. આથી 5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ પશ્ચિમ ઝોનના (રાણીપ વોર્ડ તથા નવા વાડજ વોર્ડના નિર્ણયનગર અને બલોલનગર વો. ડી. સ્ટેશન સિવાયના તમામ વો. ડી. સ્ટેશન) કોતરપુર વેસ્ટર્ન ટૂંક મેઈન્સ આધારિત વો.ડી. સ્ટેશન ખાતેથી સાંજનો સપ્લાય બંધ રાખવામાં આવશે.
શનિવારથી પાણી પુરવઠો મળશે : આ ઉપરાંત 6 ડિસેમ્બર, શનિવારના રોજ સવાર તથા સાંજનો પાણી પુરવઠો પાણીના ઉપલબ્ધ જથ્થા મુજબ આપવામાં આવશે. જેની જાહેર જનતાએ નોંધ લેવા વિનંતી છે.
આ પણ વાંચો...