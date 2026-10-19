RTE પોર્ટલ પર ડેટા એન્ટ્રી ન કરનાર સોલારીસ પબ્લિક સ્કૂલને અમદાવાદ પશ્ચિમ DEOએ દંડ ફટકાર્યો
શાળાની બેદરકારીથી બાળકો 3 હજારની સરકારી સહાયથી વંચિત રહ્યા; 2 દિવસમાં દંડ ભરી, તાત્કાલિક ડેટા અપલોડ કરવા DEOનો આદેશ
Published : October 19, 2026 at 8:04 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન (RTE) હેઠળ પ્રવેશ મેળવેલા વિદ્યાર્થીઓની વહીવટી પ્રક્રિયામાં ગંભીર બેદરકારી દાખવનાર શાળા સામે અમદાવાદ શહેર (પશ્ચિમ) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) કચેરીએ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સોલા રોડ પર આવેલી સોલારીસ પબ્લિક સ્કૂલ (અંગ્રેજી માધ્યમ) દ્વારા RTE DBMS પોર્ટલ પર વિદ્યાર્થીઓની વિગતો એન્ટર ન કરવામાં આવતાં DEO આર. એમ. ચૌધરીએ શાળા સંચાલકોને 10 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકારી લાલ આંખ કરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં RTE હેઠળ ભણતા 80,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને રૂપિયા 3 હજારની સહાય ચૂકવવામાં આવી ચૂકી છે. આ દરમિયાન, સોલારીસ પબ્લિક સ્કૂલના વાલીઓએ તેમના બાળકોને આ સહાય ન મળ્યા અંગે શિક્ષણ વિભાગમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદના સંદર્ભે યોજાયેલી રૂબરૂ સુનાવણી અને તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે, શાળા તંત્ર દ્વારા ઘોર બેદરકારી દાખવવામાં આવી હતી અને વિદ્યાર્થીઓની માહિતી RTE DBMS પોર્ટલ પર સમયસર અપલોડ જ કરવામાં આવી નહોતી. શાળાની આ ઘોર બેદરકારીના કારણે એકપણ વિદ્યાર્થીના ખાતામાં સહાયની રકમ જમા થઈ શકી ન હતી.
સમગ્ર મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને, શિક્ષણ વિભાગના ઠરાવ તેમજ RTE એક્ટ 2009ની જોગવાઈ મુજબ DEO આર. એમ. ચૌધરીએ શાળાને પ્રથમ ભૂલ બદલ રૂપિયા 10 હજારનો દંડ કર્યો છે. આ દંડની રકમ આગામી 2 દિવસની અંદર સરકારી ચલણ મારફતે જમા કરાવવા તેમજ તમામ વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્રી તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.