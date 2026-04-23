અમદાવાદમાં અઠવાડિયા સુધી ગરમીનું એલર્ટ જાહેર, ઉનાળામાં લૂથી બચવા આટલું ખાસ કરજો

అమదావాదమాં 23 એપ્રિલથી 29 એપ્રિલ 2026 દરમિયાન હવામાન વિભાગ દ્વારા યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 12:24 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યમાં ગરમીનો પારો દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. ઘણા શહેરોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયું છે અને આકરી ગરમી પડી રહી છે. ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં અઠવાડિયા સુધી ગરમીનું યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સાથે શહેરીજનોને લૂથી બચવા માટે મ્યુનિ. કોર્પોરેશન દ્વારા સાવચેત કરાયા છે.

અમદાવાદમાં 23 એપ્રિલથી 29 એપ્રિલ 2026 દરમિયાન હવામાન વિભાગ દ્વારા યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન તાપમાનનો પારે 41 ડિગ્રીથી 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. આથી શહેરીજનોને લૂથી સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ ગરમ અને ભેજવાળું વાતાવરણ રહી શકે છે.

લૂથી બચવા કયા ઉપાયો કરવા?

  • બહાર જતી વખતે હંમેશા પાણીની બોટલ સાથે રાખવી.
  • દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રવાહી પદાર્થો જેમ કે પાણી, લીંબુ શરબત, છાશ અને નાળિયેર પાણીનું સેવન કરવું.
  • તાજા ફળો અને શાકભાજી ખાવા, જ્યારે તીખું, વધુ પ્રોટીનયુક્ત અને વાસી ખોરાક ટાળવો.
  • ચા, કૉફી અને સોડાવાળા પીણાંનું ઓછું સેવન કરવું.
  • બહાર જતી વખતે છત્રી/ટોપી/સ્કાર્ફનો ઉપયોગ કરો તથા આછા રંગના ઢીલા સુતરાઉ કપડાં પહેરવા.
  • લાંબા સમય સુધી તડકામાં ન રહેવું અને કામ દરમ્યાન વિરામ લઈ ઠંડકવાળા સ્થળે આરામ કરવો.
  • નાના બાળકો, વૃદ્ધો અને ગર્ભવતી સ્ત્રીઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

લૂ લાગવાના લક્ષણો: વધારે પરસેવો, નબળાઈ, માથાનો દુખાવો, ચક્કર, ચામડી લાલ-સુકી થવી, સ્નાયુ દુખાવો, ઉબકા અને ઉલ્ટી આવવા.

પાછલા 24 કલાકનું તાપમાન
છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયેલા મહત્તમ તાપમાનની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 40.8 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 40.7 ડિગ્રી, રાજકોટમાં 40.4 ડિગ્રી, ગાંધીનગરમાં 40.2 ડિગ્રી, વડોદરામાં 39.4 ડિગ્રી, સુરતમાં 39.8 ડિગ્રી, ભાવનગરમાં 38.2 ડિગ્રી અને ડાંગમાં 38.1 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું.



