અમદાવાદના મેયર લોકોનો રોષનો ભોગ બન્યા, ત્રણ દિવસથી પાણીમાં ફસાયેલા બોપલના રહિશોએ ઉઠાવ્યા સવાલો
સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તેમને ઘેરી પોતાની સમસ્યાઓ રજૂ કરી હતી.
Published : July 26, 2026 at 5:09 PM IST
અમદાવાદ : ભારે વરસાદ બાદ બોપલ, ઘુમા અને શેલા સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા હજુ યથાવત છે. અનેક રહેણાંક વિસ્તારોમાં ત્રણ દિવસ બાદ પણ પાણીનો નિકાલ ન થતાં સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો. આ દરમિયાન મેયર હિતેષ બારોટ બોપલ ગામની મુલાકાતે પહોંચતા સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તેમને ઘેરી પોતાની સમસ્યાઓ રજૂ કરી હતી.
સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે, સતત ત્રણ દિવસ સુધી ઘરોમાં પાણી ભરાયેલા રહેતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે. ઘરમાં પાણી ઘૂસી જવાથી ઘરવખરી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સાધનો, અનાજ સહિતની ચીજવસ્તુઓને નુકસાન પહોંચ્યું છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં લોકો પીવાનું પાણી અને જરૂરી વસ્તુઓ મેળવવા માટે બોટનો સહારો લેવા મજબૂર બન્યા હતા.
મેયરે મુલાકાત દરમિયાન જણાવ્યું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીના નિકાલની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. તેમણે હોબાળો કરનાર વ્યક્તિ કોંગ્રેસ સાથે સંકળાયેલા હોવાનું કહી સ્થાનિકોની સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે તંત્ર સતત કાર્યરત હોવાનું જણાવ્યું છે.
કોંગ્રેસના સ્થાનિક આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો કે, વરસાદ બાદ અનેક રજૂઆતો છતાં સમયસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી નહોતી. તેમનું કહેવું છે કે રહેણાંક વિસ્તારોમાંથી પાણી કાઢવાની પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ હતી, પરંતુ કામગીરીમાં વિલંબ થતાં લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો.
ત્રણ દિવસથી પાણીમાં ફસાયેલા રહેવાસીઓ હવે ઝડપથી પાણીનો નિકાલ, નુકસાનનું મૂલ્યાંકન અને જરૂરી સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે. વિસ્તારની સ્થિતિને લઈને રાજકીય આક્ષેપ-પ્રત્યારોપ વચ્ચે સ્થાનિકો માટે તાત્કાલિક રાહત સૌથી મોટો મુદ્દો બન્યો છે.
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