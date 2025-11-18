અમદાવાદમાં આજે પાણીકાપ, આ વિસ્તારમાં વોટર સપ્લાયમાં ઘટ પડશે
300 MLD વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં પાવર સપ્લાય કટ થઈ ગયો છે, જેના લીધે આજે ઘણા વિસ્તારમાં પાણી કાપ રહેશે.
Published : November 18, 2025 at 10:54 AM IST
અમદાવાદ : આજે અમદાવાદ શહેરીજનો માટે પાણી કાપ રહેશે. ઘણા વિસ્તારોમાં સવારે 15 મિનિટ જેટલું પાણી ઓછું આપવામાં આવશે. અમદાવાદના કોતરપુર વોટર વર્કસમાંથી શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારમાં પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે. પરંતુ 300 એમએલડી વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં પાવર સપ્લાય કટ થઈ ગયો છે, જેના લીધે આજે ઘણા વિસ્તારમાં પાણી કાપ રહેશે.
અમદાવાદમાં આજે પાણીકાપ : આ અંગે વોટર કમિટીના ચેરમેન દિલીપ બગરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, કોતરપુર વોટર વર્ક ખાતે 300 એમએલડી વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં સવારે 11:30 વાગ્યાથી પાવર કટ થયો હોવાથી પશ્ચિમ ઝોનના તમામ બોર્ડ રાણીપ વોર્ડ સિવાય અને ઉત્તર ઝોનના નરોડા વોર્ડ, પૂર્વ ઝોનના નિકોલ અને ઓઢવ વોર્ડના વોટર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સ્ટેશનમાં પાણીમાં ઘટ પડશે.
આ વિસ્તારમાં રહેશે પાણી કાપ : અમદાવાદ શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં વાસણા, સરખેજ, પાલડી, નવરંગપુરા, આશ્રમ રોડ, વાડજ, એલિસબ્રીજ, નારણપુરા, અખબાર નગર, સુભાષ બ્રિજ, કેશવ નગર, સાબરમતી અને ચાંદખેડામાં પાણીની ઘટ રહેશે. તેને સિવાય પૂર્વ વિસ્તારમાં નરોડા, નિકોલ અને ઓઢવ વિસ્તારમાં પાણી ઓછું આવશે.
બોરથી પાણી પૂરું પાડવામાં આવશે : તદુપરાંત જે વોટર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સેન્ટરમાં પાણીના બોર છે ત્યાં બોર ચાલુ કરવામાં આવશે, જેથી લોકોને પાણીની તકલીફ નહીં પડે. મોટાભાગના લોકોને પાણીની તકલીફ ન પડે તેવી કોશિશ કરવામાં આવી છે. પાવર સપ્લાય પુનઃ સ્થાપિત થયા પછી પૂરતો પુરવઠો રીસ્ટોર કરવામાં આવશે. હાલમાં કોઈ રિપોર્ટમાં પાવર સપ્લાય કે સ્થાપન અંગેની માહિતી આપવામાં આવી નથી. તેથી આજે સવારથી બપોર સુધી પાણીનો કાપ રહેવાની શક્યતા છે.
