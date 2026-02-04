અમદાવાદની વી.એસ હોસ્પિટલનું 212 કરોડનું બજેટ મંજુર, જુઓ કેવી હશે સુવિધાઓ

ETV Bharat / state

શેઠ વાડીલાલ સારાભાઇ જનરલ હોસ્પિટલ, શેઠ ચિનાઇ પ્રસૂતિ ગૃહમાં સુપર સ્પેશ્યાલીટીની સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 6:01 PM IST

અમદાવાદ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત VS હોસ્પિટલનું વાર્ષિક બજેટ સુધારા સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું. વર્ષ 2026- 27નું સુધારા સાથેનું રૂ. 212 કરોડનું બજેટ મંજુર થયું છેે.

આ અંગે મેયર પ્રતિભા જૈન એ જણાવ્યું હતું કે, નાણાંકીય વર્ષ 2026-27માં સામાન્ય ખર્ચ અંગે 16910.00 લાખ તથા અસામાન્ય ખર્ચ અંગે રૂ.4377.00 લાખમાંથી વી.એસ. હોસ્પિટલની આવક રૂ.180.00 લાખ બાદ કરતાં ગુજરાત રાજ્ય સરકાર તરફથી રૂ. 200.00 લાખ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન રૂ.20907.00 લાખની ગ્રાંન્ટ મેળવવાનો અંદાજ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. વર્ષ 2026-27નું સુધારા સાથેનું રૂ.212 કરોડનું બજેટ મંજુર થયું છે.

શેઠ વાડીલાલ સારાભાઇ જનરલ હોસ્પિટલ, શેઠ ચિનાઇ પ્રસૂતિ ગૃહમાં સુપર સ્પેશ્યાલીટીની સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેનો લાભ શહેરના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના નાગરિકો વિનામુલ્યે મેળવે છે. આ વર્ષના 207 કરોડના ડ્રાફ્ટ બજેટમાં રૂ.5.77 કરોડનો વધારો કરવામાં આવ્યું છે.

"વી.એસ હોસ્પિટલમાં સુપર સ્પેશ્યલિટી સેવાઓ શરૂ કરવાનું આયોજન છે. 1.62 કરોડના ખર્ચે નવા આધુનિક સાધનો વસાવામાં આવશે. હોસ્પિટલમાં એકાઉન્ટ અને તમામ વિભાગ માટે રૂ. 50 લાખના ખર્ચે ખરીદવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. હોસ્પિટલમાં દવાઓ ખરીદવા માટે રૂ. 3 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે." - પ્રતિભા જૈન, મેયર અમદાવાદ

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ હોસ્પિટલના હેરિટેજ પ્રકારનું કામ રીટ્રો ફીટીંગ માટે 2500 લાખની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. શેઠ વા.સા.જન.હોસ્પિટલનું હેરીટેજ મકાન સને 1931 વર્ષમાં બાંધવામાં આવેલ. આમ આ હેરીટેજ પ્રકારનું મકાન આશરે 90 વર્ષ જુનું છે. હાલમાં આ હેરીટેજ બિલ્ડીંગમાં નં.1 થી 6 કાર્યરત છે. આ મકાનનું આયુષ્ય લાંબા સમય સુધી ચાલે અને તે હેતુથી તેમાં સમગ્ર બિલ્ડીંગમાં રીપેરીંગ-રીનોવેશન કરવું જરૂરી છે.

જેમાં સમગ્ર બિલ્ડીંગના સ્ટ્રકચર રિટ્રોફીટીંગ તથા બ્રીક ચણતરનું વોલ સ્ટ્રેન્થનીંગ, આર.સી.સી. સ્લેબ, બીમ, લીન્ટલ, છજાનું રીપેરીંગ અને સ્ટ્રેન્થનીંગ કામ, ફ્લોરીંગનું નવેસરથી પ્લાસ્ટર અને રીસરફેસીંગ, સમગ્ર બિલ્ડીંગના ટેરેસ, ટોઇલેટ, બાથરૂમ રીપેરીંગ તથા રીટ્રોફીટીંગનું કામ, સમગ્ર બિલ્ડીંગના ડ્રેનેજ, સેનેટરી, પ્લમ્બીંગનું બ્રીકસ ચણતરના જોઇન્ટીંગ અને પોઇન્ટીંગ, ફોલ્સ સીલીંગ રીપેરીંગ અને નવી બનાવવાની કામગીરી, આર.સી.સી.ને લિફ્ટવેલ બનાવાનું તથા નવી લિફ્ટ ઇન્સ્ટોલેશનની કામગીરી, સમગ્ર બિલ્ડીંગનું રંગરોગાનની કામગીરી કરવા માટે રૂ.2500 લાખની વર્ષ 2026-27ના બજેટમાં જોગવાઇ કરવામાં આવી છે.

બજેટ અંગે વિપક્ષનેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા દસ વર્ષમાં રૂ.1866.52 કરોડનું બજેટ મંજુર કરવા છતાં વી.એસ.હોસ્પિટલનું નવીનીકરણ કરવા સાથે મુળ રૂપમાં કાર્યવત કરવા બાબતે સત્તાધારી ભાજપ સદંતર નિષ્ફળ હોવાથી સત્તાધારી ભાજપને બજેટમાં સુધારા મુકવાનો કોઈ અધિકાર નથી"

વિપક્ષનેતાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, આજ રોજ વી.એસ.હોસ્પિટલનું 2026-27ના વર્ષનું કુલ રૂ. 212.87 કરોડનું અંદાજપત્ર મંજુર કરવામાં આવેલ છે. હાલ વી.એસ હોસ્પિટલના અંદાજપત્ર ઊપર એક નજર નાખીયે તો અંદાજપત્રનું ઉત્તરોતર કદ વધતું જાય છે અને સેવાઓનું કદ ઘટતું જાય છે, તો પછી તે રકમ ક્યાં ખર્ચાય છે? તે પ્રશ્ન બની રહેવા પામે છે, છેલ્લા 10 વર્ષમાં 1896.52 કરોડ જેટલી માતબર રકમનું બજેટ મંજુર કરવા છતાં ભાજપના રાજમાં ગરીબ અને મધ્યમવર્ગના દર્દી માટેની આરોગ્ય સેવા કથળી છે, તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

જેથી સત્તાધારી ભાજપને બજેટમાં સુધારા મુકવાનો અધિકાર ગુમાવી દીધો છે. વી.એસ. હોસ્પિટલ ઠેર ઠેર જર્જરીત થઇ ગઈ હોવા છતાં, સત્તાધીશો માત્ર વાહવાહી લુંટવા માટે માત્ર મોટી મોટી પોકળ જાહેરાતો જ કરે છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ તથા મહાત્મા ગાંધીજીના સહિયારા પ્રયત્નોથી બનેલ વી.એસ. હોસ્પિટલ બંધ થવાને આરે છે. જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ તથા મહાત્મા ગાંધીજીના અપમાન સમાન છે.

"આ બાબતે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ગરીબ અને મધ્યમવર્ગની પ્રજાને સારી અને સસ્તી મેડીકલ સુવિધા મળી રહે તેવા હેતુથી ઉગ્ર રજૂઆતો કરતાં સત્તાધારી ભાજપને વી. એસ. હોસ્પિટલને તેના મુળ સ્વરૂપે ફરી ચાલુ કરવાની ફરજ પડેલ અને તેના નવીનીકરણ કરવા માટેની વહીવટી કાર્યવાહી કરવી પડી, પરંતુ તે કાર્યવાહી છેલ્લા 4 વર્ષથી માત્ર કાગળ પર જ રહેવા પામેલ છે, તે દિશામાં કોઈ નક્કર કામગીરી થઈ હોવાનું કે કામગીરી કરવા બાબતે અંદાજપત્રમાં તે બાબત ક્યાંય દ્રષ્ટિગોચર થતી નથી. ગરીબ અને મધ્યમવર્ગના જરૂરિયાતમંદ લોકોને સારી મેડીકલ સુવિધા મળતી નથી, ગરીબ અને મધ્યમવર્ગની પ્રજા સાથે વિશ્વાસધાત સમાન છે." - શહેઝાદ ખાન પઠાણ, વિપક્ષનેતા AMC

શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, સત્તાના નશામાં અંધ બનેલ ભાજપ વી.એસ.હોસ્પિટલમાં તા. 27-12-2028 થી સુપર સ્પેરશ્યાલીટી સેવા બંધ કરી કુલ 1200 બેડની વી.એસ. હોસ્પિટલને માત્ર 500 બેડની કરી અને વી.એસ. બોર્ડને માત્ર 120 બેડની સત્તા આપવામાં આવી તેમ છતાં બજેટમાં માત્ર બજેટબુકમાં પોકળ આંકડાઓ બતાવીને સત્તાધારી ભાજપ ગરીબો અને મધ્યમવર્ગના નાગરિકો પ્રત્યે આર્ટીફીશીયલ્સ હમદર્દી બતાવે છે. જે ભાજપ માટે શરમજનક બાબત છે.

વર્ષ 2022-23માં રૂ.173.00 કરોડનું બજેટ સને 2023-24માં રૂ. 184.00 કરોડનું સને 2024-25માં રૂ. 291.95 કરોડ મળી સને 2022-23 થી સને 2024-25 સુધીમાં વી.એસ. હોસ્પિટલ માટે કુલ રૂ.918.95 કરોડનું બજેટ બજેટ મંજુર કરાયેલ હોવા છતાં સત્તાધારી ભાજપ વી.એસ.હોસ્પિટલનું નવીનીકરણ કરવાની કોઈ કામગીરી કરી શકી નથી જે કડવી વાસ્તવિકતા છે. - શહેઝાદ ખાન પઠાણ, વિપક્ષનેતા AMC

ગરીબ અને મધ્યમવર્ગના નાગરિકોને સારી અને સસ્તી મેડીકલ સારવાર મળી શકે માટે તેનું મુખ્ય કેન્દ્ર સુપર સ્પેશીયાલીટીની સગવડ સાથેની જનરલ હોસ્પિટલો હોય છે. વી.એસ. હોસ્પિટલમાં તબીબી સારવાર માટે આવતા દર્દીને સ્વસ્થ થઇને જવાની એક ઊંડી આશા હોય છે, પરંતુ વી.એસ. હોસ્પિટલમાં પુરતી સારી સારવાર નહી મળવાથી દર્દી નિરાશ થાય છે. વી.એસ. હોસ્પિટલમાં સુપર સ્પેશીયાલીટીની સગવડ હોવી માત્ર જરૂરી જ નહી, પરંતુ અનિવાર્ય પણ બની જાય છે. સાથે સાથે વી.એસ. હોસ્પિટલનું નવીનીકરણની વાતો માત્ર બજેટ બુકમાં જ ના રહે તે માટે નક્કર કામગીરી તાકીદે હાથ ધરાય તે માટેની જરૂરી કાર્યવાહી તાકીદે કરવા અમારી માંગણી છે.

