અમદાવાદના વાનરવટ તળાવમાં ડિમોલિશન, બેઘર થયેલા લોકોએ સરકાર અને મતદાન કરવાને લઈને શું કહ્યું?

અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં આવેલ વાનરવટ તળાવમાં 450 જેટલા ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 9:49 PM IST

3 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં તળાવમાંથી ગેરકાયદેસર બાંધકામમાં દૂર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ત્યારે આજે અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં આવેલ વાનરવટ તળાવમાં 450 જેટલા ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. તેના માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અને પોલીસની ટીમ તળાવ હાજર રહીને દબાણો દૂર કર્યા હતા. ત્યારે અહીંયાથી બેઘર થયા લોકો લોકોની શું પરિસ્થિતિ છે? અને તેના માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે નહીં? અને શું કારણ છે કે આ તળાવ પાસેના દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યું? જાણો સમગ્ર પ્રશ્નો જવાબ આ વિશેષ અહેવાલમાં.

વટવા વિસ્તારમાં વાનરવટ તળાવ આસપાસના વિસ્તારમાં આજે ડિમોલિશનની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જેમાં લગભગ 450 જેટલા ગેરકાયદેસર મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોના કહેવા મુજબ તેઓ અહીં 40-45 વર્ષથી વસવાટ કરતા હતા અચાનક ડિમોલિશનની કામગીરીના કારણે હવે તેઓ રસ્તા પર આવી ગયા છે અને તેમની પાસે હવે કોઈ આશરો બચ્યો નથી.

તળાવની પાસે રહેતા રવિભાઈએ જણાવ્યું હતું, વર્ષો જૂનો આ મારું અહીંયા મકાન હતું, જેને આજે તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. ત્યારે હવે અમે ક્યાં જઈએ? મારા બે નાના નાના છોકરા છે, મારી પત્ની છે. આ ઠંડીની સિઝનમાં અમે ક્યાં જઈએ? અત્યારે અમને કોઈ ભાડે મકાન આપતા નથી. અને અમારી પાસે ભાડા ભરવા માટે પૈસા પણ નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં અમે બે ઘર થઈ ગયા છીએ.

તો અન્ય સ્થાનિક રીનાબેને જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 40 વર્ષથી અમે આ તળાવની પાસે રહેતા હતા. અઢીસો રૂપિયા સવારથી સાંજ સુધીમાં કમાઈને અમે લઈએ છીએ. અમે મંજૂરી કરીએ છીએ તો અમે છોકરાઓને ખવડાવવા માટે આપીએ કે આ મકાન માટે? અમારો બધો સામાન રોડ પર પડ્યો છે. અમને કોઈ પૂછનારા નથી. એટલે અમારી માંગણી છે કે ઘર સામે ઘર આપો.

વિસ્થાપિત થયેલા કૈલાશબેને જણાવ્યું હતું કે, હું જન્મથી અહીંયા છું. 60 વર્ષથી અમે અહીંયા રહીએ છીએ. અત્યારે ઠંડીમાં અમે અમારા નાના નાના છોકરાઓને લઈને ક્યાં જઈશું? હવે ગરીબ લોકો ક્યાં જશે?

બીજી એક મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે વર્ષોથી અહીંયા સ્મશાન હતું ત્યાં રહેતા હતા અને હાલ સ્મશાનમાં પણ રહેવા મળતું નથી. તો મારા બાળકોને લઈને અમે ક્યાં જઈશું? કોણ અમને સહારો આપશે? અહીંયા 300થી વધારે લોકોના ઘરે તોડી નાખ્યા. અહીંયા ખાધા પીધા વગરના માણસો અહીંયા બેઠા છે.

સ્થાનિક સંજય ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી બસ એક જ માંગણી છે કે ઘરના બદલે ઘર આપો? આ પબ્લિક ક્યાં જશે? અહીંના બધા લોકો રોડ ઉપર આવી ગયા. સરકાર ગરીબોની સામે જુઓ. ના કે ગરીબોને હટાવો. અત્યાર સુધી અમને એમને વોટ આપ્યા પણ હવે તો અમે એમને વોટ પણ નહીં આપીશું? અમે જે સરકારને ભગવાન તરીકે માનીએ છીએ એ અમને સાંભળવા તૈયાર નથી.

ત્યારે આ મુદ્દે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર યતીન્દ્ર નાયકે ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, વાનર વટ તળાવ 28000 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે. આ રોડ ટીપી રોડ છે અને તળાવની આસપાસ મોટું દબાણ ઘણા સમયથી હતું. અને અહીંના લોકોને પણ ખબર હતી કે આ બધા દબાણ સરકારની જમીન પર છે અને સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઇડલાઇન છે કે કોઈપણ તળાવ હોય કે વોટર બોડી હોય ત્યાં ગેરકાયદેસર દબાણોની પરવાનગી નથી. જેના કારણે અહીંયાના દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા અને ખાસ કરીને અહીંયાના આ તળાવ અને બીજા બે તળાવને વોટર લિન્કિંગ કરવામાં આવશે. પોલીસના 400 જવાનો અને કોર્પોરેશનના 300થી વધારે લોકો મળીને આ ડિમોલિશનની કામગીરી પૂર્ણ કરી હતી. 10 હિટાચી મશીન સાથે 8 ટીમે મળીને આ કામ કર્યું. ખાસ કરીને જેટલા લોકો વિસ્થાપિત થયા છે તેમને કોર્પોરેશનના શેલ્ટર હાઉસમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. 52 લોકોને શેલ્ટર હોમમાં પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં રહેવા અને ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઘણા વર્ષોથી નોટિસ આપવામાં આવી રહી હતી. ત્યારે છેલ્લા બે મહિનાની અંદર બધા લોકોને ખબર પડી ગઈ હતી કે અહીંયા મકાનો તોડવાના છે, તો 80 ટકા લોકોએ જાતે મકાન તોડી દીધું હતું. અને પોતાના મકાનો પણ ખાલી કરી દીધા હતા. ડિમોલેશન પ્રક્રિયા પછી તળાવને ડેવલપ કરવામાં આવશે. ફિનિશિંગ કામ કરવામાં આવશે અને બીજા તળાવ સાથે આ તળાવ વોટર ઇન્ટર લિંકિંગ કરવામાં આવશે અને ટીપીના રોડ ખુલી જશે.

સંપાદકની પસંદ

