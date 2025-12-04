ઉંદરોએ કોતરી ખાધેલા અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર તળાવનું 10 કરોડના ખર્ચે રીડેવલપમેન્ટ, રૂ.10ની ટિકિટ ખર્ચીને અંદર ફરી શકશો
આ વસ્ત્રાપુર તળાવને રિડેવલપમેન્ટ કરવાની આ નોબત કેમ આવી? ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં...
Published : December 4, 2025 at 6:40 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં વસ્ત્રાપુર તળાવનું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. 7 ડિસેમ્બરના રોજ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ લોકાર્પણ કરશે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ વસ્ત્રાપુર તળાવને રિડેવલપમેન્ટ કરવાની આ નોબત કેમ આવી? ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં...
વર્ષ 2003 પહેલા ઔડા દ્વારા વસ્ત્રાપુર તળાવ ડેવલોપ કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની હદમાં 2006 પછી નવા પશ્ચિમ ઝોનના પાલિકા અને પંચાયતોના વિસ્તારોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. ઔડા દ્વારા વસ્ત્રાપુર તળાવ AMCને સોંપવામાં આવ્યું હતું. કોર્પોરેશન દ્વારા અગાઉ વસ્ત્રાપુર તળાવને ડેવલોપ કરવા માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, પરંતુ કેટલાક કારણસર વસ્ત્રાપુર તળાવમાં પાણી ભરાયેલું રહેતું નથી, અને પાણી સુકાઈ જતું હતું.
ખાસ કરીને વસ્ત્રાપુર તળાવના વોક વેમાં ઉંદરો દ્વારા દર કરી દેવામાં આવ્યા હતા, તેની સાથે વસ્ત્રાપુર તળાવની ચારેય દીવાલો જર્જરીત બની ગઈ હતી, તેથી હવે આ તળાવને ફરી એકવાર નાગરિકો સુંદર રીતે ઉપયોગ કરી શકે તે માટે રીડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે.
વસ્ત્રાપુર તળાવને 10 કરોડના ખર્ચે નવું બનાવવામાં આવ્યું, અનેક સુવિધાઓથી સજ્જ હશે:સ્ટેન્ડીંગ કમિટીના ચેરમેન
આ અંગે સ્ટેન્ડીંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, "વસ્ત્રાપુર તળાવ પશ્ચિમનું નજરાનો છે, મિની કાંકરીયા તરીકે ઓળખાય છે. આ સરોવરનું નામ નરસિંહ મહેતા સરોવર આપવામાં આવ્યું છે. 2003માં તેનું ઓપનિંગ થયું હતું, 20 વર્ષ પછી ફરી તેને રી-ડેવલોપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં નવા રંગ રોગાન સાથે વસ્ત્રાપુર તળાવ તૈયાર થઈ ગયું છે. નરસિંહ મહેતાનું સ્ટેચ્યુ પણ આ તળાવમાં છે, અને ત્રણ ગેટ આ તળાવમાં છે.
વસ્ત્રાપુર તળાવના નરસિંહ મહેતા ગેટ, કલ્યાણ પુસ્ટી ગેટ અને શહીદ ચોક ગેટ નવો ડેવલોપ કરેલ છે. આ ત્રણેય આકર્ષિત ગેટ ઉપર ફુવારા મુકવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર તળાવને ડેકોરેટિવ લાઈટથી સજાવવામાં આવ્યું છે, તેની અંદર નર્મદાનું પાણી ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે, ત્યાં બે એમએલડીનો એસટીપી પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે. પાંચ જેટલી પરકોલેટીંગ વેલ તળાવની અંદર આવેલી છે.
"પહેલા વસ્ત્રાપુર તળાવ એકદમ થર્ડ ક્લાસ હતું, પરંતુ હવે ફર્સ્ટ ક્લાસ બની ગયું છે. નાના બાળકો માટે રમવા માટે તમામ સાધનો લગાવવામાં આવ્યા છે. ગાર્ડન સહિત બધુ બનાવવામાં આવ્યું છે અને બેઠક વ્યવસ્થા ખૂબ જ સારી કરવામાં આવી છે. આ તળાવમાં ખાસ કરીને ઉંદરોનો ત્રાસ હતો, હજી પણ બધા જ ગાર્ડનોમાં ઉંદરોનો ત્રાસ જોવા મળે છે. હવે આ ગાર્ડનમાં ઉંદરોનો ત્રાસ નહીં રહે તે માટે નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે." - કેવલભાઈ, સ્થાનિક
"આ તળાવ ખૂબ જ સારું બની ગયું છે, ગણતરીના કલાકોમાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે અને બધી સુવિધાઓ અંદર રાખવામાં આવી છે. જે મુલાકાતઓ અહીં આવશે તો ખુશ થઈ જશે." - મહેન્દ્રભાઈ દોશી, સ્થાનિક
આજુબાજુના વિસ્તારમાં પાણી ભરાય નહીં તેના માટે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ વસ્ત્રાપુર તળાવને 10 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યું છે. એમાં ડેકોરેટિવ લાઈટ્સ, મુલાકાતિઓ માટે તમામ પ્રકારની સુવિધા, વૃદ્ધો માટે બેઠકની વ્યવસ્થા, વોકિંગ માટે ગાર્ડન બાળકો માટે પ્લેગ્રાઉન્ડ બધું જ બનાવવામાં આવ્યું છે.
કોર્પોરેશનને ઘણી ફરિયાદો મળી હતી, પછી આ વસ્ત્રાપુર તળાવને રી-ડેવલોપ કરવામાં આવ્યું: વિપક્ષનેતા શહેઝાદ ખાન
આ અંગે વિપક્ષનેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, "15 વર્ષ પહેલા અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વસ્ત્રાપુર તળાવને ડેવલપ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેને સારી રીતે મેન્ટેન કરવામાં આવ્યું નથી. એક તરફ દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે અમદાવાદ જ નહીં સમગ્ર દેશના તળાવને સ્ટ્રોંમ વોટર લાઈનથી ઇન્ટર લિંકિંગ કરવું જોઈએ, પરંતુ ગૃહ મંત્રીની પર વાત ના સાંભળવી એ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આદત બની ગઈ છે.
વસ્ત્રાપુર તળાવના ડેવલપમેન્ટ પછી કોઈપણ પ્રકારનું સારી રીતે મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવ્યું નથી, જેથી આ તળાવ જર્જરીત હાલતમાં બની ગયા હતા. આ તળાવમાં શુદ્ધ પાણીની જગ્યાએ ગટરનું પાણી ભરવામાં આવ્યું. જેનાથી વસ્ત્રાપુરના આસપાસ દુર્ગંધ આવવા લાગી, આના માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ઘણી ફરિયાદો મળી હતી, પછી આ વસ્ત્રાપુર તળાવને રી-ડેવલોપ કરવામાં આવ્યું છે.
આવનારા વર્ષોમાં ફરીથી આ તળાવનું મેન્ટેનન્સ અને દેખરેખ સારી રીતે કરવામાં નહીં આવે તો પહેલા જેવી જ હાલત આ તળાવની થઈ જશે. મેન્ટેનન્સ ના નામે ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવે છે. જેના કારણે જ આવી રીતે રીનોવેશન અને રીડવલપનું કામ કરવાની જરૂર પડે છે. આ તળાવનું ઉદઘાટન પહેલા આ તળાવને જોવા માટે આવેલા મુલાકાતઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ તળાવ જોઈને તે બહુ જ ખુશ થઈ રહ્યા છે.
" હું બાવળાથી આવ્યો છું, એક હોસ્પિટલના કામ માટે હું અમદાવાદ આવ્યો હતો, ત્યારે મેં આ વસ્ત્રાપુર તળાવને પણ જોયું, આ તળાવનું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. પહેલા આ તળાવ સાવ જૂનું જર્જરી હતું, વોકવે જેવી પણ કોઈ સુવિધા ન હતી, પરંતુ હવે તમામ પ્રકારની સુવિધા કરવામાં આવી છે. વૃદ્ધ માણસો માટે પણ સારી એવી બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. બાળકો માટે પ્લેગ્રાઉન્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે. 7 તારીખે ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે, પહેલા આના માટે કોઈ ટિકિટ ન હતી, પરંતુ હવે દસ રૂપિયાની ટિકિટ લાગશે." - મહેશભાઈ, બહારથી આવનાર મુલાકાતી
આ પણ વાંચો...