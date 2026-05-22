અમદાવાદમાં લુપ્ત થતી 'સૌદાગરી બ્લોક પ્રિન્ટિંગ' કળા વૈશ્વિક ફલક પર ચમકી, 300 વર્ષ જૂની કળાને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 11:46 AM IST

Updated : May 22, 2026 at 12:46 PM IST

અમદાવાદ: ફ્રાન્સમાં કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ચાલી રહ્યો છે. કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2024માં અમદાવાદની લુપ્ત થવાના આરે પહોંચેલી "સૌદાગરી બ્લોક પ્રિન્ટિંગ" કળાને પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી. સદીઓ જૂની આ પરંપરાગત હસ્તકલાને GI ટેગ (Geographical Indication) મળતાં હવે જમાલપુરની ગલીઓમાંથી નીકળીને આ કળા સાત સમુદ્ર પાર 'ગ્લોબલ' બની ચૂકી છે અને વિદેશીઓ પણ આ અદ્ભુત કળાના દિવાના બન્યા છે.

અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં વર્ષોથી વસતા અને સૌદાગરી બ્લોક પ્રિન્ટિંગ સાથે સંકળાયેલા કારીગર શાકીર બંગલાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે છીપા સમુદાયમાંથી આવીએ છીએ, જેનો પરંપરાગત વ્યવસાય જ છાપકામનો છે. 'સૌદાગરી બ્લોક પ્રિન્ટિંગ' એ અખંડ ભારતની આશરે 300 થી 400 વર્ષ જૂની પ્રાચીન કળા છે, જે સમય જતાં લુપ્ત થઈ રહી હતી પરંતુ અમે આ વિરાસતને જીવંત રાખી છે. જમાલપુરની 'દાસ્તાન ગલી'માં સીમિત રહેલું આ કામ આજે સરકારના પ્રોત્સાહનથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચી ગયું છે."

તેમણે ઉમેર્યું કે, આ કળાને આગળ ધપાવવા માટે સરકાર તરફથી ખૂબ સારો સહયોગ મળી રહ્યો છે. તાજેતરમાં જ તેમની દીકરીને આ લુપ્ત થતી કળાને જીવંત રાખવા બદલ સ્ટેટ એવોર્ડથી પણ નવાજવામાં આવી છે. શાકીરભાઈએ સરકારને વિનંતી કરતા જણાવ્યું કે, જો આ કળાને વધુ વ્યાપક બનાવવી હોય તો કારીગરો માટે કોઈ મોટી જગ્યા કે વર્કશોપની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, જેથી વધુમાં વધુ લોકોને રોજગારી મળી શકે અને નવી પેઢી આ કામ શીખી શકે.

સૌદાગરી બ્લોક પ્રિન્ટિંગમાં અત્યંત ઝીણવટપૂર્વક અને હાથથી બારીક કામ કરવામાં આવે છે, જે ભારે પરિશ્રમ માંગી લે છે. આ પ્રિન્ટિંગની ખાસિયત અને કિંમત અંગે વિગતો આપતા તેમણે જણાવ્યું કે, માત્ર એક સાડી પર આખું પ્રિન્ટિંગ પૂરું કરવામાં 8 થી 10 દિવસનો સમય લાગે છે. આ કળાથી તૈયાર થયેલા એક સ્ટોલની કિંમત આશરે 1,500થી શરૂ થાય છે, જ્યારે એક્સક્લુઝિવ બ્લોક પ્રિન્ટિંગ સાડીઓ 15,000થી 20,000 સુધીની કિંમતમાં વેચાય છે.

પહેલાં આ કારીગરો માત્ર નાની-મોટી વસ્તુઓ જ બનાવતા હતા, પરંતુ હવે બજારમાં તેમની પ્રોડક્ટ્સની ભારે માંગ છે. વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ ખાસ જમાલપુર આવીને આ કપડાંની ખરીદી કરી રહ્યા છે. કળાને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવવા અને 'GI ટેગ' આપવા બદલ કારીગરોએ સરકારનો આભાર માન્યો હતો.

"અમે વર્ષોથી જમાલપુરની દાસ્તાન ગલીમાં આ કામ કરીએ છીએ. આ 400 વર્ષ જૂની અખંડ ભારતની કળા લુપ્ત થઈ રહી હતી, પણ અમે તેને જીવતી રાખી. આજે સરકારના પ્રયાસો અને GI ટેગ મળવાને કારણે અમારી કળા ગલીમાંથી ગ્લોબલ લેવલ પર પહોંચી ગઈ છે. ફોરેનર્સ પણ હવે આ ઝીણવટભર્યા કામને પસંદ કરીને ખરીદી રહ્યા છે." શાકીર બંગલાવાલા, સૌદાગરી બ્લોક પ્રિન્ટિંગના હુનરબાજ કારીગર

