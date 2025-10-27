અમદાવાદના કણભા નજીક ગોઝારો અકસ્માત: ખાનગી બસ પાછળ ઘૂસી ગઈ ટ્રક, ત્રણ લોકોના મોત
અકસ્માતગ્રસ્ત ખાનગી બસના ચાલકની ફરિયાદ અને નિવેદનના આધારે ટ્રકના ચાલકની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
Published : October 27, 2025 at 2:23 PM IST
અમદાવાદ : આજે સોમવારની વહેલી સવારે અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઇવે પર એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. હાઇવે પર ઉભેલી એક કાર અને ખાનગી ટ્રાવેલ્સને પાછળથી ટ્રકની ટક્કર વાગી હતી. આ બનાવ દરમિયાન ખાનગી બસમાં બેઠેલા સાતથી આઠ લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. જોકે, સારવાર દરમિયાન ત્રણ લોકોનું મોત પણ થયું છે.
એક્સપ્રેસ હાઇવે પર ગંભીર અકસ્માત : આ બનાવ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઇવે પર કણભા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. હરણિયાવ ગામ પાસે વહેલી સવારે છ વાગ્યાની આસપાસ હાઈવે પર સાઈડમાં એક ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ અને કાર ઉભી હતી. આ દરમિયાન હજીરા તરફથી આવી રહેલી રાજસ્થાન પાર્સિંગની એક ટ્રકે ખાનગી બસને પાછળથી ટક્કર મારી હતી.
ત્રણ લોકોના દુ:ખદ મોત : ખાનગી બસના પાછળના ભાગે ટ્રકની ટક્કર વાગતા બસમાં સવાર મુસાફરો ગભરાઈ ગયા હતા. બસમાં સવારે મુસાફરોમાંથી સાતથી આઠ લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. જોકે, ત્રણ વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું. ઇજાગ્રસ્ત લોકોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોમાં બે મુંબઈના અને એક મહેસાણાના વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે.
હાઈવે પર શા માટે ઉભી હતી બસ અને કાર?
નોંધનીય છે કે, અકસ્માતગ્રસ્ત થયેલી ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ અને કાર વચ્ચે સામાન્ય અકસ્માત થયો હતો. તેથી બંને વાહનના ચાલકોએ એક્સપ્રેસ હાઇવે પર સાઈડમાં પોતાના વાહન ઉભા કર્યા હતા. ઉપરાંત અકસ્માત બાબતે બંને ચાલકો વચ્ચે રકઝક ચાલી રહી હતી. તે દરમિયાન હાઈવે પર આવી રહેલી ટ્રકે ખાનગી બસને પાછળથી ટક્કર મારી હતી.
ટ્રકના ચાલકની અટકાયત કરી : પોલીસ ટીમને આ બનાવ અંગે માહિતી મળતા કણભા પોલીસ અને વિવેકાનંદનગર પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસ ટીમે મૃતદેહનો કબજો લઈ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અકસ્માતગ્રસ્ત ખાનગી બસ મુંબઈથી આવી રહી હતી, અને પાલનપુર જઈ રહી હતી. વધુમાં, અકસ્માત સર્જાયા બાદ પોલીસ ટીમે ટ્રકના ચાલકની અટકાયત કરી હતી. ઉપરાંત અકસ્માતગ્રસ્ત ખાનગી બસના ચાલકની ફરિયાદ અને નિવેદન લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
