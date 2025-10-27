ETV Bharat / state

અમદાવાદના કણભા નજીક ગોઝારો અકસ્માત: ખાનગી બસ પાછળ ઘૂસી ગઈ ટ્રક, ત્રણ લોકોના મોત

અકસ્માતગ્રસ્ત ખાનગી બસના ચાલકની ફરિયાદ અને નિવેદનના આધારે ટ્રકના ચાલકની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદના કણભા નજીક ગોઝારો અકસ્માત
અમદાવાદના કણભા નજીક ગોઝારો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 2:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે સોમવારની વહેલી સવારે અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઇવે પર એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. હાઇવે પર ઉભેલી એક કાર અને ખાનગી ટ્રાવેલ્સને પાછળથી ટ્રકની ટક્કર વાગી હતી. આ બનાવ દરમિયાન ખાનગી બસમાં બેઠેલા સાતથી આઠ લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. જોકે, સારવાર દરમિયાન ત્રણ લોકોનું મોત પણ થયું છે.

એક્સપ્રેસ હાઇવે પર ગંભીર અકસ્માત : આ બનાવ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઇવે પર કણભા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. હરણિયાવ ગામ પાસે વહેલી સવારે છ વાગ્યાની આસપાસ હાઈવે પર સાઈડમાં એક ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ અને કાર ઉભી હતી. આ દરમિયાન હજીરા તરફથી આવી રહેલી રાજસ્થાન પાર્સિંગની એક ટ્રકે ખાનગી બસને પાછળથી ટક્કર મારી હતી.

અમદાવાદના કણભા નજીક ગોઝારો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

ત્રણ લોકોના દુ:ખદ મોત : ખાનગી બસના પાછળના ભાગે ટ્રકની ટક્કર વાગતા બસમાં સવાર મુસાફરો ગભરાઈ ગયા હતા. બસમાં સવારે મુસાફરોમાંથી સાતથી આઠ લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. જોકે, ત્રણ વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું. ઇજાગ્રસ્ત લોકોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોમાં બે મુંબઈના અને એક મહેસાણાના વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે.

હાઈવે પર શા માટે ઉભી હતી બસ અને કાર?

નોંધનીય છે કે, અકસ્માતગ્રસ્ત થયેલી ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ અને કાર વચ્ચે સામાન્ય અકસ્માત થયો હતો. તેથી બંને વાહનના ચાલકોએ એક્સપ્રેસ હાઇવે પર સાઈડમાં પોતાના વાહન ઉભા કર્યા હતા. ઉપરાંત અકસ્માત બાબતે બંને ચાલકો વચ્ચે રકઝક ચાલી રહી હતી. તે દરમિયાન હાઈવે પર આવી રહેલી ટ્રકે ખાનગી બસને પાછળથી ટક્કર મારી હતી.

અમદાવાદના કણભા નજીક ગોઝારો અકસ્માત
અમદાવાદના કણભા નજીક ગોઝારો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

ટ્રકના ચાલકની અટકાયત કરી : પોલીસ ટીમને આ બનાવ અંગે માહિતી મળતા કણભા પોલીસ અને વિવેકાનંદનગર પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસ ટીમે મૃતદેહનો કબજો લઈ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અકસ્માતગ્રસ્ત ખાનગી બસ મુંબઈથી આવી રહી હતી, અને પાલનપુર જઈ રહી હતી. વધુમાં, અકસ્માત સર્જાયા બાદ પોલીસ ટીમે ટ્રકના ચાલકની અટકાયત કરી હતી. ઉપરાંત અકસ્માતગ્રસ્ત ખાનગી બસના ચાલકની ફરિયાદ અને નિવેદન લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

AHMEDABAD KANBHA ACCIDENT
VADODARA EXPRESSWAY ACCIDENT
TRAVELS BUS AND TRUCK ACCIDENT
એક્સપ્રેસ હાઇવે પર ગંભીર અકસ્માત
KANBHA ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.