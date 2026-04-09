સરદાર પટેલના 150 બ્લેક એન્ડ વાઈટ પેન્ટિંગ, વિશાખાપટ્ટમની શ્રી પ્રકાશ વિદ્યાનિકેતનના વિદ્યાર્થીઓની અનોખી કળાંજલિ

જાણીએ 150 આર્ટ વર્ક બાય પ્રકાશીટ્સ અંતર્ગત યોજાયલા 150 આર્ટ એક્ઝિબીશન અંગે વિશેષ ઝલક....

વિશાખાપટ્ટમની શ્રી પ્રકાશ વિદ્યાનિકેતનના વિદ્યાર્થીઓની અનોખી કળાંજિલ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 5:50 PM IST

Updated : April 9, 2026 at 5:57 PM IST

અમદાવાદ : દેશના અનોખા સપૂત સરદાર પટેલના જીવન કવનને આલેખતા 150 બ્લેક એન્ડ વાઈટ પેન્ટિંગનું ગૌરવવંતુ પ્રદર્શન અમદાવાદના ઉર્મીલા કનોરિયા આર્ટ સેન્ટર ખાતે યોજાયું છે. મૂળ આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ શહેર સ્થિત શ્રી પ્રકાશ વિદ્યાનિકેતન શાળાના બાળકોએ તૈયાર કરેલા સરદારના પેઈન્ટિંગ્સએ માત્ર કળાકૃતિ નથી પણ ભારતીય ઇતિહાસની કળાત્મક તવારીખનું નજરાણું છે. જાણીએ 150 આર્ટ વર્ક બાય પ્રકાશીટ્સ અંતર્ગત યોજાયલા 150 આર્ટ એક્ઝિબીશન અંગે વિશેષ ઝલક....

સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિ પ્રસંગે 150 બ્લેક એન્ડ વાઈટ પેઈન્ટિંગ્સ

સરાદર પટેલ @150 અન્વયે દેશભરમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ ધામધૂમથી ઉજવાય છે. હાલ અમદાવાદના યુનિવર્સિટી વિસ્તાર સ્થિત ઉર્મીલા કનોરિયા આર્ટ સેન્ટર ખાતે આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ સ્થિત શ્રી પ્રકાશ વિદ્યાનીકેતન શાળા દ્વારા એક વિશેષ પેઈન્ટિંગ્સનું પ્રદર્શન યોજાયું છે. એપ્રિલ 7, થી એપ્રિલ 9 એમ ત્રણ દિવસ યોજાયેલા 50 આર્ટ વર્ક બાય પ્રકાશીટ્સ અંતર્ગત યોજાયલા 150 આર્ટ એક્ઝિબીશનનો હેતુ બાળકો દ્વારા સરદાર પટેલના યોગદાનને સ્મરણ કરી કળા થકી દેશપ્રેમનો ઉજાગર કરવાનું માધ્યમ છે.

ETV BHARAT સાથેના વિશેષ સંવાદમાં એમ શ્રી પ્રકાશ વિદ્યાનીકેતન શાળાના નિયામક વાસુ વિજય ચિત્તુરીએ જણાવ્યુ હતું કે, સરદાર પટેલ પરના 150 પેઈન્ટિંગ્સનું પ્રદર્શન ગુજરાત ખાતે યોજવાનો હેતુ સરદાર પટેલના રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં તેમના યોગદાનને સ્મરી તેમના પ્રદાન અને જીવનકવનને કળા દ્વારા રજૂ કરી અંજલિ આપવાનો છે.

સરદાર પટેલ ઉપરના 150 આર્ટ એક્ઝિબિશનનો હેતુ, સરદારના કાર્યોને લોકો સુધી લઈ જવાનો છે

અમદાવાદના ઉર્મીલા કનોરિયા આર્ટ સેન્ટર ખાતે આયોજિત સરદાર પટેલ પરના 150 આર્ટ એક્ઝિબિશનનો હેતુ સરદાર પટેલની જન્મભૂમિ ગુજરાતના લોકોમાં સરદાર પટેલના કાર્ય અને વિચારોને લઈ જવાનો છે. આ એક્ઝિબિશન આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે આ અગાઉ યોજાયું હતું. જેનું ઉદ્ધાટન શૈલજા કિરણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સરદાર પટેલ ઉપરના 150 બ્લેક એન્ડ વાઈટ પેઇન્ટિંગ્સ ધોરણ છ થી ધોરણ 10 ભણતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

શ્રી પ્રકાશ વિદ્યાનિકેતન શાળાના કુલ 80 વિદ્યાર્થીઓએ આ પ્રદર્શન માટે બ્લેક એન્ડ વાઈટ પેઇન્ટિંગ્સ તૈયાર કર્યા છે. આ એક્ઝિબેશનમાં સરદાર પટેલના કૌટુંબિક જીવન, વિવિધ આંદોલનોમાં તેમની નેતાગીરી, વિવિધ નેતાઓ સાથે સ્વાતંત્ર સંગ્રામ અંગે ચર્ચા. તેમના વિવિધ પોર્ટ્રેટ, આઝાદી સમય અને દેશના ભાગલા સહિતની ઘટનાઓને બ્લેક એન્ડ વાઈટ પેઇન્ટિંગ્સના માધ્યમથી આલેખી છે. આ એક્ઝિબિશનને સેન્ટર ફોર એનવાર્યમેન્ટ એજ્યુકેશનના સ્થાપક અને નિયામક પદ્મશ્રી કાર્તિકેય સારાભાઈ અને જાણીતા આર્ટ ક્રિટિક અનિલ રેલિયાના હસ્તે ઉદ્ધાટિત કરી કલાપ્રેમી અને નાગરિકો માટે ખુલ્લુ મુકાયું હતું. પ્રદર્શન જોવા અનેક કલાપ્રેમી, વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકો આવે છે.

સરદાર પટેલના પેઇન્ટિગ્સ કરતા અમે જાણ્યો સરદારનો અને દેશનો ઈતિહાસ

વિશાખાપટ્ટનમની શ્રી પ્રકાશ વિદ્યાનિકેતનના 80 વિદ્યાર્થીઓએ સરદાર પટેલના જીવન અને તેમના ઐતિહાસિક પ્રદાન અંગે પેઈન્ટિંગ્સ તૈયાર કરતા દેશના ઈતિહાસથી તેઓ પરિચીત થયા. ETV BHARAT દ્વારા વિવિદ પેઇન્ટિંગ્સ તૈયાર કરનાર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સંવાદ કરાયો ત્યારે તેઓએ જણાવ્યું કે, અમને સરદાર પટેલના જીવન અને તેમના કાર્યપ્રદાન અંગે વિવિધ ફોટોગ્રાફ્સ આપ્યા હતા. કુલ 80 વિદ્યાર્થીઓએ તેમને મળેલા ફોટોગ્રાફ્સ ઉપરથી વિવિધ ઘટના, જીવનક્રમ અને પ્રસંગોના 150 બ્લેક એન્ડ વાઈટ પેઇન્ટિંગ્સ વિવિધ આકાર અને સાઇઝના તૈયાર કર્યા છે. સરદાર પટેલના જીવન અને તેમના દેશ નિર્માણમાં તેમના કાર્યપ્રદાન અંગે પેઇન્ટિંગ કરતા અમને દેશની આઝાદીનો ઈતિહાસ અને સરદાર સહિત દેશના વિવિધ સ્વાતંત્ર સેનાના જીવન અંગે ખૂબ જાણકારી અને પ્રેરણા મળી છે.

Last Updated : April 9, 2026 at 5:57 PM IST

