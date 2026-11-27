કેનાલમાં પ્લાસ્ટિક અને પૂજાનો કચરો ફેંકતા પહેલાં વિચારજો! અમદાવાદમાં અનોખો પ્રયોગ, માછલી-કાચબાને નુકસાન વિના સાફ થશે કચરો
કેનાલમાં પાણીના પ્રવાહ સાથે કચરો આગળ વધે છે ત્યારે આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે ગુજરાતમાં 'ટ્રેશ શિલ્ડ' નામની અનોખી બેરિયર સિસ્ટમ વિકસાવવામાં આવી છે.
Published : November 27, 2026 at 2:53 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: નદી હોય કે કેનાલ, તેમાં પ્લાસ્ટિક, પૂજાનો સામાન અને અન્ય ઘન કચરો ફેંકવાની સમસ્યા હવે સામાન્ય બની ગઈ છે. પાણીના પ્રવાહ સાથે આ કચરો આગળ વધે છે અને પાણીની ગુણવત્તા બગાડવાની સાથે RO પ્લાન્ટ અને ખેતી માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પાઇપલાઇનમાં પણ મુશ્કેલી ઉભી કરે છે. ત્યારે આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે ગુજરાતમાં 'ટ્રેશ શિલ્ડ' નામની અનોખી બેરિયર સિસ્ટમ વિકસાવવામાં આવી છે. અમદાવાદ નજીકની ગોધાવી અને ચાંગોદર કેનાલમાં સફળતાપૂર્વક લગાવવામાં આવેલી આ વ્યવસ્થાથી કચરો એક જ જગ્યાએ અટકે છે, જ્યારે માછલી, કાચબા સહિતના જળચર જીવોને પસાર થવાનો માર્ગ પણ મળે છે.
શું છે ટ્રેશ શિલ્ડ અને કેવી રીતે કરે છે કામ?
ટ્રેશ શિલ્ડ એટલે પાણીમાં તરતું એક પ્રકારનું બેરિયર, જેનો મુખ્ય હેતુ પાણીના પ્રવાહ સાથે વહીને આવતા પ્લાસ્ટિક અને અન્ય ઘન કચરાને રોકવાનો છે. આ સિસ્ટમ એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે કે કચરો બેરિયર પાસે એકત્ર થાય અને તેને સરળતાથી બહાર કાઢી શકાય.
આ બેરિયરની બનાવટમાં MS કોટેડ મટીરીયલની જાળી અને PVC પાઇપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. PVC પાઇપના કારણે બેરિયર પાણીની સપાટી પર તરતું રહે છે અને પાણીના સ્તરમાં વધઘટ થાય ત્યારે તે પણ ઉપર-નીચે થઈ શકે છે.
તેની ખાસિયત એ છે કે પ્લાસ્ટિક અને ઘન કચરો અટકી જાય છે, પરંતુ જળચર જીવો માટે નીચેથી પસાર થવાનો રસ્તો ખુલ્લો રહે છે. એટલે કચરો રોકવાની સાથે જળચર જીવસૃષ્ટિની સુરક્ષાનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.
ટ્રેશ શિલ્ડની રચના અને ખર્ચની વાત કરીએ તો એક બેરિયર લગભગ 1 મીટર લાંબું અને 800 મિલીમીટર ઊંચું હોય છે. કેનાલની પહોળાઈ પ્રમાણે કેટલા બેરિયર લગાવવા તે નક્કી કરવામાં આવે છે.
ટ્રેશ શિલ્ડની ખાસિયતો -
- બનાવટ: MS કોટેડ જાળી અને PVC પાઇપ
- લંબાઈ: 1 મીટર
- ઊંચાઈ: 800 મિલીમીટર
- ફ્લોટિંગ સિસ્ટમ: પાણીના સ્તર પ્રમાણે ઉપર-નીચે થઈ શકે
- એક બેરિયરનો ખર્ચ: અંદાજે 6,000થી 7,000 રૂપિયા
- મુખ્ય કામ: પ્લાસ્ટિક અને ઘન કચરો એક જગ્યાએ અટકાવવો
- પર્યાવરણની સુરક્ષા: જળચર જીવોને નીચેથી પસાર થવાની જગ્યા આપવી
ગોધાવી કેનાલ પર કુલ 17 બેરિયર લગાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ચાંગોદરની કેનાલમાં 12 બેરિયર કાર્યરત છે.
ગુજરાતમાં ક્યાં-ક્યાં લગાવવામાં આવી ટ્રેશ શિલ્ડ?
ગુજરાતમાં આ ટેક્નોલોજીનો પ્રારંભિક પ્રયોગ અમદાવાદ નજીકના ગોધાવી અને ત્યારબાદ ચાંગોદર વિસ્તારમાં કેનાલો પર તેનો ઉપયોગ શરૂ કરવામાં આવ્યો.
હાલમાં ગુજરાતમાં ગોધાવી કેનાલ, ચાંગોદર વિસ્તારની 2 કેનાલ અને રાજકોટની આજી નદી એમ કુલ 4 સ્થળો પર આ વ્યવસ્થા લગાવવામાં આવી છે. રાજકોટની આજી નદી પર તાજેતરમાં આ બેરિયર લગાવવામાં આવ્યું છે. અહીં વધુ એક બેરિયર લગાવવાની પણ યોજના છે.
40 ગામોને મળતા પાણી માટે કેમ મહત્વપૂર્ણ છે આ પ્રોજેક્ટ?
ગોધાવી કેનાલના પાણીનો ઉપયોગ આસપાસનાં 40 ગામના લોકો પીવાના પાણી માટે કરી રહ્યા છે. અગાઉ કેનાલની બાઉન્ડ્રી ખુલ્લી હોવાથી અહીંથી અવરજવર કરતા લોકો કચરો અને પૂજાનો સામાન કેનાલમાં ફેંકતા હતા. પરિણામે પાણીમાં પ્રદૂષણ વધવાની સાથે કચરો આગળના વિસ્તારો સુધી પહોંચતો હતો.
ગોધાવી ગામના રહિશ ધર્મેન્દ્ર વાઘેલાના જણાવ્યા અનુસાર, અગાઉ લોકો ખુલ્લી બાઉન્ડ્રીમાંથી કેનાલમાં કચરો નાખતા હતા. હવે બેરિયર લગાવવામાં આવતાં કચરો આગળ જતો અટકે છે અને ગ્રામજનોને સ્વચ્છ પાણી મળી રહ્યું છે.
ગોધાવી ગામના રહિશ બાબુભાઈ વાઘેલાએ પણ જણાવ્યું કે આ બેરિયરના કારણે કચરા પર નિયંત્રણ આવ્યું છે અને કેનાલ સાફ રહેવા લાગી છે. પાણીમાં પ્રદૂષણની માત્રા ઘટતાં સ્થાનિક લોકોને રાહત મળી છે.
આ પ્રોજેક્ટનો ફાયદો માત્ર કેનાલની સફાઈ પૂરતો મર્યાદિત નથી. કેનાલથી થોડે દૂર આવેલા RO પ્લાન્ટમાં અગાઉ પાણી સાથે કચરો પહોંચતો હતો. તેના કારણે પ્લાન્ટનાં ફિલ્ટર સામાન્ય રીતે 3થી 4 દિવસમાં બદલવાનાં હોય છે, પરંતુ કચરાના કારણે દરરોજ બદલવાની નોબત આવતી હતી. હવે ટ્રેશ શિલ્ડના કારણે આ સમસ્યામાં સુધારો થયો છે. બીજી તરફ, ખેડૂતો કેનાલમાંથી પંપ દ્વારા ખેતરોમાં પાણી લેતા હોય છે. અગાઉ પાણીમાં પધરાવવામાં આવેલા શ્રીફળ અને અન્ય સામાન પાઇપમાં ફસાઈ જતા હતા. હવે કચરો આગળ જતો અટકતાં ખેડૂતોને પણ રાહત મળી છે.
દોઢ વર્ષ સુધી લોકોને સમજાવ્યા, હવે કચરાનું વર્ગીકરણ
કોઈપણ વ્યવસ્થા ત્યારે જ સફળ બને જ્યારે લોકોનો સહકાર મળે. આ પ્રોજેક્ટમાં પણ શરૂઆતના દિવસોમાં સ્થાનિક લોકોને સમજાવવા માટે લગભગ 1થી 1.5 વર્ષનો સમય લાગ્યો હતો. શરૂઆતમાં કેટલાક લોકો વિરોધ કરતા હતા અથવા અલગ-અલગ પ્રકારનો કચરો એકસાથે નાખતા હતા. હવે ધીમે-ધીમે લોકોમાં જાગૃતિ આવી રહી છે. કેનાલ પાસે કચરો નાખવા માટે ડ્રમ મૂકવામાં આવ્યા છે, જેમાં લોકો કચરાનું વર્ગીકરણ કરીને નાખી રહ્યા છે.
કેનાલની દેખરેખ રાખતા હિતેન્દ્રસિંહ વાઘેલાના જણાવ્યા પ્રમાણે, બેરિયર પાસે એકત્ર થયેલો કચરો અઠવાડિયામાં એક વખત સાફ કરવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે પાણીમાં પધરાવવામાં આવેલા ફૂલો એકત્ર કરીને તેમાંથી ધૂપ બનાવવામાં આવે છે.
CSR ફંડથી પ્રોજેક્ટનું સંચાલન
આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ માટેનો ખર્ચ ખાનગી કંપની દ્વારા તેમના CSR એટલે કે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફંડમાંથી પૂરો પાડવામાં આવે છે.
પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્રમાં ડિસેમ્બર 2024માં પાણી અને નદીઓમાં વહી આવતા કચરાને કેવી રીતે અટકાવી શકાય તે અંગે ગહન ચર્ચા થઈ હતી. ત્યારબાદ આ વિચારને વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપવા માટે અમદાવાદ, લખનૌ, મુંબઈ અને બેંગલુરુ સહિતનાં શહેરોમાં જઈને સંશોધન કરવામાં આવ્યું હતું.
પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્રના પ્રોગ્રામ ઓફિસર ઉત્સવ મોદીના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રેશ શિલ્ડનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પાણીના પ્રવાહ સાથે આવતા કચરાને અટકાવવાનો છે. પાણીના સ્તર પ્રમાણે ઉપર-નીચે થઈ શકે તેવી આ વ્યવસ્થા કચરાને એક જગ્યાએ એકત્ર કરે છે અને જળચર જીવોને અસર ન થાય તેનું ધ્યાન રાખે છે.
હવે નદીઓ અને કેનાલોની સફાઈમાં બની શકે છે નવું મોડેલ
કેનાલમાં કચરો ફેંકવાથી પીવાના પાણી, ખેતી અને જળચર જીવસૃષ્ટિને નુક્શાન થાય છે. અમાદાવાદના ગોધાવી અને ચાંગોદર તથા રાજકોટની આજી નદીનો પ્રયોગ બતાવે છે કે યોગ્ય ટેક્નોલોજી, નિયમિત સફાઈ અને સ્થાનિક લોકોની ભાગીદારીથી આ સમસ્યાને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. હવે રાજકોટની આજી નદી સહિત અન્ય સ્થળોએ પણ આ વ્યવસ્થાનો વિસ્તાર થાય તો નદીઓ અને કેનાલોમાં વહી આવતા કચરાને રોકવાની દિશામાં આ એક ઉપયોગી પહેલ બની શકે છે.
આ પણ વાંચો: