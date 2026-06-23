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અમદાવાદ: ટ્યુશન ક્લાસના શિક્ષકને POCSO હેઠળ 5 વર્ષની સખત કેદની સજા, વર્ષ 2025માં નોંધાયો હતો કેસ

5 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ બહેરામપુરા વિસ્તારમાં રહેતી 15 વર્ષીય વિદ્યાર્થિની છેલ્લા આઠ મહિનાથી આરોપીના ટ્યુશન ક્લાસમાં અભ્યાસ કરતી હતી.

અમદાવાદ સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટ
અમદાવાદ સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 6:52 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે સગીર વિદ્યાર્થિની સાથે જાતીય સતામણીના ગુનામાં ટ્યુશન ક્લાસ સંચાલક કમલેશ ભુપતભાઈ ચારણને દોષિત ઠેરવી 5 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. કેસની સૌથી મહત્વની બાબત એ રહી કે ટ્રાયલ દરમિયાન ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થિની અને તેની માતા બંને પોતાના અગાઉના નિવેદનોથી ફરી ગયા હતા, તેમ છતાં કોર્ટે ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે આરોપીને સજા ફટકારી હતી.

પ્રસ્તુત કેસમાં 5 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ બહેરામપુરા વિસ્તારમાં રહેતી 15 વર્ષીય વિદ્યાર્થિની છેલ્લા આઠ મહિનાથી આરોપીના ટ્યુશન ક્લાસમાં અભ્યાસ કરતી હતી. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે શિક્ષકે ટ્યુશન દરમિયાન તેમજ શૈક્ષણિક પ્રવાસ દરમિયાન વારંવાર વિદ્યાર્થિની સાથે અયોગ્ય વર્તન કર્યું હતું, શારીરિક અડપલાં કર્યા હતા અને કોઈને જાણ કરશે તો માર મારવાની ધમકી આપી હતી.

વિદ્યાર્થિનીએ ઘરે આવી માતાને સમગ્ર ઘટના જણાવી હતી. ત્યારબાદ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી અને પોલીસે પોક્સો એક્ટ તથા ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને તપાસ હાથ ધરી હતી.

ટ્રાયલ દરમિયાન ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થિનીએ કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે આરોપીએ તેની સાથે કોઈ દુષ્કૃત્ય કર્યું નથી અને ગેરસમજના કારણે ફરિયાદ થઈ હતી. તેની માતાએ પણ સમાન નિવેદન આપતાં જણાવ્યું કે તેમણે માત્ર શંકાના આધારે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આથી બંનેને હોસ્ટાઇલ સાક્ષી જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. સામાન્ય રીતે આવા કેસોમાં ફરિયાદ પક્ષને મુશ્કેલી સર્જાતી હોય છે, પરંતુ આ કેસમાં અન્ય પુરાવાઓ નિર્ણાયક સાબિત થયા.

સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ એમ. ઠાકોરે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે ભોગ બનનાર દ્વારા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ નોંધાવાયેલ નિવેદન, મેડિકલ રિપોર્ટ અને અન્ય સાક્ષીઓના પુરાવાઓ આરોપી સામેના ગુનાને પૂરતા પ્રમાણમાં સાબિત કરે છે.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સગીર વિદ્યાર્થિની ટ્યુશન માટે આરોપી પાસે જતી હતી અને આરોપીએ વિશ્વાસના સંબંધનો દુરુપયોગ કરીને તેની જાતીય સતામણી કરી હતી. મેડિકલ પુરાવાઓ પણ આ હકીકતને સમર્થન આપે છે. તેથી આરોપીને કાયદા મુજબ મહત્તમ સજા આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.

સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરે કોર્ટમાં આપેલી સાક્ષીમાં જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થિનીના છાતીના ભાગે ઇજાના નિશાન જોવા મળ્યા હતા તેમજ ગળાના ભાગે લાલાશ પણ નોંધાઈ હતી.

મેડિકલ તપાસ દરમિયાન ભોગ બનનારે ડોક્ટરને પણ ટ્યુશન શિક્ષક દ્વારા થયેલી સતામણી અંગે માહિતી આપી હતી. કોર્ટે આ મેડિકલ પુરાવાને વિશ્વસનીય ગણાવી મહત્વનો આધાર માન્યો હતો.

કોર્ટએ નોંધ્યું હતું કે ભોગ બનનાર દ્વારા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ નોંધાવવામાં આવેલા નિવેદનમાં શિક્ષક દ્વારા વારંવાર અડપલાં કર્યાની અને છાતીના ભાગે બચકાં ભર્યાની વિગતવાર હકીકત રજૂ કરવામાં આવી હતી.

ટ્રાયલ દરમિયાન ભોગ બનનાર ફરી ગઈ હોવા છતાં કોર્ટે આ અગાઉના નિવેદન અને મેડિકલ પુરાવાને વધુ વિશ્વસનીય ગણ્યા હતા.

સજાનો હુકમ આપતાં કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે શિક્ષક દ્વારા સગીર વિદ્યાર્થિની સાથે કરવામાં આવેલી જાતીય સતામણી ગંભીર પ્રકારનો ગુનો છે.

કોર્ટએ અવલોકન કર્યું કે આવા ગુનાઓમાં નરમ વલણ અપનાવવાથી સમાજમાં ખોટો સંદેશ જાય છે અને બાળકોની સુરક્ષાને અસર થાય છે.

કોર્ટએ કમલેશ ભુપતભાઈ ચારણને પોક્સો એક્ટની કલમ 10 હેઠળ 5 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.10,000 દંડની સજા ફટકારી છે. ઉપરાંત ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ પણ અલગ-અલગ સજાઓ ફટકારવામાં આવી છે. તમામ સજાઓ એકસાથે ભોગવવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.

TAGGED:

5 YEARS OF RIGOROUS IMPRISONMENT
AHMEDABAD
TUITION TEACHER SENTENCED
POCSO
IMPRISONMENT UNDER POCSO

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