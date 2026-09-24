અમદાવાદઃ વિશાલા-સરખેજ રોડની બદતર હાલત, 'વિકાસ'ના કામમાં અણઘડ વહીવટથી લોકો ત્રાહિમામ
વાહનોથી ધમધમતો રહેતો વિશાલા-સરખેજ રોડ અણઘડ વહીવટના કારણે માથાનો દુખાવા સમાન બન્યો છે.
Published : September 24, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 5:08 PM IST
અમદાવાદઃ સૌરાષ્ટ્રને મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત સાથે જોડતો એક મહત્વનો માર્ગ એટલે સરખેજથી વિશાલાનો રસ્તો. આ રોડ પર દરરોજ અસંખ્ય વાહનો પસાર થાય છે. જો કે નવા બ્રિજની કામગીરીની લઈને વાહનચાલકોને ભારે ટ્રાફિકનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જ્યારે સતત ઉડતી ધૂળ અને ગંદકીના લીધે સ્થાનિકો માટે પણ માથાના દુખાવા સમાન બની ગયો છે.
સામાન્ય દિવસોમાં પણ ટ્રાફિકથી ધમધતા રહેતા આ રોડ પર બ્રિજની કામગીરી શરૂ થયા બાદ ટ્રાફિક ત્રણ ગણો વધી ગયો હોવાનો સ્થાનિકોનો દાવો છે. પીક અવર્સ દરમિયાન આ રસ્તા પર ટ્રાફિકની લાંબી લાઈનો સર્જાય છે. રસ્તો નાનો થઈ જતા વાહનચાલકોને લાંબા સમય સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાઈ રહેવું પડે છે.
મકતમપુરા વોર્ડના કાઉન્સલર મિર્ઝા હાજી અસરાર બેગનું કહેવું છે કે, સરખેજ સુધી નવા બ્રિજનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. બ્રિજ બનાવવાની માંગ અમે જ કરી હતી. લોકો માટે સગવડો થવી જોઈએ. પરંતુ સમગ્ર વિસ્તારમાં રોડ ઊંચા જવાથી ડ્રેનેજના તમામ ચેમ્બરભરી ગયા છે. સમગ્ર વિસ્તારમાં વરસાદના સમયે પાણી ભરાઈ જાય છે. સોસાયટીઓ અને લોકોના ઘરમાં પાણી જાય છે. બાળકોને સ્કૂલ જવામાં માટે તકલીફ પડે છે. કેટલાક સ્થળે તો રોડ કેટલી હદે ખરાબ ગયા છેકે, વાહનોના ટાયર પણ ફાટી જાય છે. પાણી ભરાઈ રહેતા મચ્છરજન રોગચાળો ફેલાવાનો ભય પણ સતાવી રહ્યો છે. લોકોની હાલત કફોડી થઈ ગઈ છે. અમારી માંગ છે કે, તાત્કાલિક ખાડા પૂરવામાં આવે અને હોટ મિક્ષ નાખીને તાત્કાલિક રિસરફેસ કરવામાં આવે.
"એક તો ખરાબ રસ્તા, ઉપરથી સ્ટ્રીટ લાઈટ પણ બંધ છે"
મક્તમપુરા વોર્ડના બીજા એક કાઉન્સીલર નૂરજહાં દીવાન કહે છે કે, છેલ્લા ચાર મહિનાથી અમે હાઈવે ઓથોરિટી અને કોર્પોરેશનને જણાવી રહ્યા હતા કે વરસાદમાં આ વિસ્તારમાં ભયંકર પાણી ભરાઈ જશે અને લોકોની હાલત ખરાબ થઈ જશે. ખાડા પુરીને રોડ બનાવવાની માંગ કરી હતી. બંધ ડ્રેનેજ લાઈનને ખોલવા માટે પણ માંગ કરી હતી. પરંતુ તે કામ કરવામાં આવ્યું નથી તેના કારણે આખા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. બધી સ્કૂલની અંદર અને તેના ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. વિશાલાથી લઈને સરખેજ સુધી સ્ટ્રીટ લાઈટ પણ બંધ કરી દીધી છે. રાત્રે ભયંકર અંધારાને કારણે કટ આપવામાં આવેલી જગ્યામાં અકસ્માત થાય છે. અમારી માંગ છે કે, તત્કાલ લાઈટ લગાવવામાં આવે અને ખાડા પૂરવામાં આવે કે જેથી લોકોને મુશ્કેલી માટે રાહત મળે.
"વાહનોના ટાયર પણ ફાટી જાય છે"
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ માઈનોરીટી ડિપાર્ટમેન્ટના મહામંત્રી આસિફ ખાન જોલીના જણાવ્યા મુજબ, મક્કમપુરા અને વિશાલાથી લઈને જુહાપુરા વિસ્તારમાં રસ્તાની ખૂબ જ ખરાબ હાલત છે. જ્યારે પણ ત્રણથી ચાર ઇંચ વરસાદ પડે છે ત્યારે આ વિસ્તારમાં છથી સાત ફૂટ જેટલું પાણી ભરાઈ જાય છે. પાણી ભરાવાના કારણે રોડ બહુ જ ખરાબ થઈ ગયા છે. આ ખાડામાં ક્યારેક તો ટાયર પણ ફાટી જાય છે.
"આ રસ્તે આવવાનું ટાળીએ છીએ"
આ ખરાબ રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહેલા વાહનચાલકો સાથે પણ Etv Bharatની ટીમે વાત કરી હતી. વાહનચાલકોનું કહેવું છે કે, રસ્તો ખૂબ ખરાબ હોવાથી ઘણી વખત ટાયર પંચર થઈ જાય છે. ગાડીઓને પણ નુકસાન થાય છે. ખરાબ રસ્તાના લીધે ટ્રાફિક એટલો હોય છે કે ક્યારેક કલાક કલાક સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાઈ રહેવું પડે છે. બીજા એક વાહનચાલક રમેશભાઈનું કહેવું છે કે, હું શાહપુરથી આવું છું. અમારા વિસ્તારમાં રસ્તા સારા છે પણ વિશાલાથી સરખેજ તરફ જવાનું થાય ત્યારે ખૂબ જ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. ક્યારેક તો અમે આ રસ્તા પર આવવાનું પણ ટાળીએ છીએ.
વિશાલા-સરખેજ રોડ પર બ્રિજની કામગીરીના લીધો એટલો ભારે ટ્રાફિક સર્જાયો કે આ ટ્રાફિક ક્લીયર કરાવવા માટે પોલીસ અધિકારીઓએ રોડ પર ઉતરવું પડ્યું. અમદાવાદ શહેર સેક્ટર-1ના ટ્રાફિક DCP, M ડિવિઝનના PI સહિતના અન્ય અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. પોલીસની ટીમે બદતર હાલતમાં રહેલા રોડનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને જ્યાં મસમોટા ખાડા તેમજ અકસ્માતનો ભય હતો તેવા સ્થળો પર કપચી નાખીને સમારકામ કરાવ્યું હતું.
અમદાવાદ શહેરમાં રોડ પ્રોજેક્ટ માટે 1486 મેટ્રીક ટન અને બ્રિજ પ્રોજેક્ટ માટે 210 મેટ્રિક ટન એમ કુલ મળીને 1696 મેટ્રીક ટન હોટ મીક્ષનો ઉપયોગ કરીને પેચવર્કની કામગીરી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ મનપાએ આટલા મેટ્રિક ટન હોટમીક્ષનો ઉપયોગ કર્યો છતાં પણ વિશાલા-સરખેજ રોડ પરના ખાડા હજુ કેમ નથી પૂરાયા તેનો જવાબ સ્થાનિકો માગી રહ્યા છે.
જનતાની સુખાકારી અને સુવિધા વધે તે માટે વિકાસ જરૂરી છે, પરંતુ વિકાસ આયોજનબદ્ધ રીતે થાય તે પણ એટલું જ જરૂરી છે. વિકાસના આ દોડમાં વિશાલા-સરખેજ રોડ પર બની રહેલા બ્રિજમાં આયોજનનો સદંતર અભાવ હોવાનો સ્થાનિકોનો દાવો છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, જ્યાં સુધી કામ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી યોગ્ય વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા, ખાડાઓનું સમારકામ અને ડાયવર્ઝન પર પૂરતી સુવિધા હોવી જોઈએ. કાચા રસ્તાઓને વ્યવસ્થિત કરવામાં આવે અને ટ્રાફિકનું યોગ્ય સંચાલન કરવામાં આવે તો રાહત મળી શકે. બ્રિજનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ આ વિસ્તારમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે, પરંતુ હાલ કામ ચાલી રહ્યું હોવાથી રોજિંદા મુસાફરો, વેપારીઓ અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ માટે અવરજવર એક મોટી મુશ્કેલી બની છે. હવે લોકોની નજર કામ ઝડપથી પૂર્ણ થાય અને રસ્તાઓની હાલની સમસ્યાઓનો તાત્કાલિક ઉકેલ આવે તેના પર છે.
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