અમદાવાદમાં ગરમીનો પ્રકોપ: શહેરના આ 70 સિગ્નલ બપોરે બંધ રહેશે, આજે રાજ્યના 11 જિલ્લામાં હીટવેવનું એલર્ટ
અમદાવાદ શહેરમાં પણ ગરમીનો પારો 41 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જતા ટ્રાફિક સિગ્નલ બપોરના સમયે બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
Published : March 12, 2026 at 11:23 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ આકરી ગરમી પડી રહી છે. બપોરના સમયે આકાશમાંથી અગનગોળા વરસતા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાય છે. માર્ચ મહિનામાં જ અકળાવનારી ગરમીના કારણે હવામાન વિભાગે ઘણા જિલ્લાઓમાં ગરમીનું ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ પણ જાહેર કર્યું છે. ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં પણ ગરમીનો પારો 41 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જતા ટ્રાફિક સિગ્નલ બપોરના સમયે બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
શહેરના 70 ટ્રાફિક સિગ્નલ બપોરે બંધ
અમદાવાદ શહેરમાં સવારે અને રાતના સમયે ભારે ટ્રાફિકથી ધમધમતા 70 જેટલા સિગ્નલ બપોરે 12 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. શહેરના નવરંગપુરા, કાલુપુર સર્કલ, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા, ઈન્કમટેક્સ સર્કલ, વિજય ચાર રસ્તા, કોમર્સ છ રસ્તા, સ્ટેડિયમ સર્કલ, ખોડિયારનગર ચાર રસ્તા, રખિયાલ ચાર રસ્તા, ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડ ચાર રસ્તા, કાગડપીઠ ટી, ચાંદખેડા ચાર રસ્તા, ગોદરેજ ગાર્ડન સિટી, નહેરુબ્રિજ ચાર રસ્તા, સાણંદ સર્કલ સહિતના સ્થળો પર બપોરેના સમયે સિગ્નલ ચાલુ રાખવામાં નહીં આવે.
તમામ 70 સ્થાનોનું લિસ્ટ
For Information.#Heatwave #StaySafe pic.twitter.com/LW4fSP8dLc— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) March 11, 2026
રાજકોટ બુધવારે સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું
ગુજરાતમાં આજે પણ સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટમાં ગરમીનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે વડોદરા, સુરત, અમરેલી, જુનાગઢ, પોરબંદર,મોરબી, પાટણ, બનાસકાંઠા અને કચ્છમાં યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બુધવારે રાજકોટમાં 41.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. અમદાવાદ શહેરમાં પણ 41.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. આ ઉપરાંત સુરતમાં 41 ડિગ્રી, વડોદરામાં 41.6 ડિગ્રી તાપમાન રહ્યું હતું.
🔸 12થી 14 માર્ચ, 2026 દરમિયાન ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં કમોસમી વરસાદ, વાવાઝોડા અને હીટવેવને લઈને હવામાન વિભાગે એલર્ટ જાહેર કર્યું— DD News Gujarati (@DDNewsGujarati) March 12, 2026
🔸 કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં હીટવેવની આગાહી
🔸 અરૂણાચલ પ્રદેશમાં આવતીકાલે ભારે વરસાદની શક્યતા
🔸 આગામી બે દિવસમાં હિમાચલ પ્રદેશ,… pic.twitter.com/F6aSqbY602
હવામાન વિભાગની વોર્નિંગ
- હવામાન વિભાગે 11 થી 13 માર્ચ સુધી ગુજરાતમાં તીવ્ર ગરમી પડવાની આગાહી કરી છે અને ત્યારબાદ તેમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.
- 12 થી 14 માર્ચ સુધી અરુણાચલ પ્રદેશમાં અને 13 થી 15 માર્ચ સુધી આસામ અને મેઘાલયમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
- 11 અને 12 માર્ચે હિમાચલ પ્રદેશમાં અલગ અલગ સ્થળોએ વાવાઝોડું, કરા સાથે વીજળી અને જોરદાર પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે.
આ પણ વાંચો: