VIDEO / અમદાવાદના 'પોલીસવાળા જ પીધેલા!' PSI પંડ્યાએ ક્રેટા કચરાના ઢગલામાં ઘૂસાડી, કારમાંથી દારૂની 9 બોટલ મળી!
15 દિવસમાં 2 પીધેલા પોલીસ જવાને સર્જ્યો અકસ્માત, એક કોન્સ્ટેબલ તો બીજા ટ્રાફિક PSI, બન્ને પાસે ક્રેટા!
Published : October 5, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 5:47 PM IST
અમદાવાદ: ટ્રાફિક PSIની કારમાંથી 9 દારૂની બોટલો મળી આવતાં ખળભળાટ મચ્યો છે. ત્રાગડના રબારીવાસના નાકે PSI ભરત પંડ્યાની ક્રેટા કચરાના ઢગલામાં ઘૂસી ગઈ હતી. અકસ્માત બાદનો વીડિયો વાયરલ થતાં PSI નશાની હાલતમાં હોવાની શંકા વ્યક્ત થઈ હતી. સમગ્ર મામલે સાબરમતી પોલીસે PSI સામે બે અલગ-અલગ કેસ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
M ડિવિઝનમાં ફરજ બજાવતા ટ્રાફિક પોલીસના PSI ભરત પંડ્યા સામે ગંભીર ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ત્રાગડ વિસ્તારમાં રબારીવાસના નાકે તેમની ક્રેટા કાર કચરાના ઢગલામાં ઘૂસી જતાં અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત બાદનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો, જેમાં PSI નશાની હાલતમાં હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. બનાવની જાણ થતાં સાબરમતી પોલીસની PCR ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને PSI ભરત પંડ્યાને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાયા હતા.
સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તપાસ દરમિયાન ક્રેટા કારમાંથી અલગ-અલગ બ્રાન્ડની આશરે 9 સીલબંધ નાની-મોટી દારૂની બોટલો મળી આવી હતી. આ મામલે PSI ભરત પંડ્યા સામે પ્રથમ મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 185 હેઠળ તથા ત્યારબાદ પ્રોહિબિશન હેઠળ અલગ-અલગ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. દારૂની બોટલો ક્યાંથી લાવવામાં આવી હતી અને તે પોતાના ઉપયોગ માટે હતી કે અન્ય કોઈને આપવા માટે લઈ જવાઈ રહી હતી તે દિશામાં પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
આ સમગ્ર મામલે ACP ડી.વી. રાણાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાપ્ત મેસેજના આધારે PCR ટીમ ત્રાગડ રબારીવાસના નાકે પહોંચી હતી. ત્યાં ક્રેટા કાર કચરાના ઢગલામાં ઘૂસી ગયેલી હતી અને લોકોનું ટોળું એકઠું થયું હતું. પોલીસ કારચાલકને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ હતી, જ્યાં પૂછપરછમાં તેનું નામ ભરતભાઈ વેણીશંકર પંડ્યા હોવાનું અને પોતે ટ્રાફિક 'M' ડિવિઝનમાં PSI તરીકે છેલ્લા 10થી 12 મહિનાથી ફરજ બજાવતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
ACP રાણાના જણાવ્યા મુજબ, પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવ્યા બાદ PSIએ કેફી પદાર્થનું સેવન કર્યું હોય તેવું જણાતું હતું. કારની તપાસ દરમિયાન આશરે 9 સીલબંધ અલગ-અલગ બ્રાન્ડની બોટલો મળી આવી હતી. હાલ સમગ્ર મામલાની તપાસ સાબરમતી પોલીસના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
PSI વિરુદ્ધ અગાઉ પણ પ્રોહિબિશનનો કોઈ ગુનો નોંધાયો છે કે કેમ, તે અંગે પૂછવામાં આવતા ACP ડી.વી. રાણાએ જણાવ્યું કે, હાલ વધુ પૂછપરછ અને ઇન્ટરોગેશનની પ્રક્રિયા બાકી છે. મેડિકલ ચેકઅપની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. PSI નશાની હાલતમાં હતા કે નહીં તે અંગે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થશે.
થોડાક દિવસ અગાઉ પીધેલી હાલતમાં પોલીસકર્મીએ સર્જ્યો હતો અકસ્માત
ચાંદખેડા વિસ્તારમાં દારૂના નશામાં કાર ચલાવવાના આરોપસર પોલીસકર્મી સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ચાંદખેડાના સ્નેહ પ્લાઝા પાસે એક્ટિવા પર જઈ રહેલા કાકા-ભત્રીજીને પૂરઝડપે આવેલી ક્રેટા કારે પાછળથી ટક્કર મારી હતી. અકસ્માતમાં બંને રોડ પર પટકાતાં ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઘટનાસ્થળે લોકો એકત્ર થતાં કારચાલકની ઓળખ નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા કોન્સ્ટેબલ ગૌરાંગ દવે તરીકે થઈ હતી.
પોલીસની ગાડીમાં બેસાડ્યા ત્યારે કહ્યું—‘કેસ કરી દો’
અકસ્મત બાદ પોલીસકર્મીને પોલીસવાનમાં બેસાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન પણ તેઓ ‘કેસ કરી દો’ એવું કહેતા હોવાની માહિતી સામે આવી હતી. ઘટનાને પગલે સમગ્ર મામલો ટ્રાફિક પોલીસ સુધી પહોંચ્યો હતો.
L ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે ગુનો નોંધી કરી હતી ધરપકડ
સમગ્ર બનાવ અંગે L ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે ગૌરાંગ દવે વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તેમની ધરપકડ કરી હતી. અકસ્માતના સંજોગો, વાહન ચલાવતી વખતે તેમની સ્થિતિ અને અન્ય કાયદેસરની કાર્યવાહી અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. પોલીસકર્મી દ્વારા જ નશાની હાલતમાં વાહન ચલાવી અકસ્માત સર્જવાના આક્ષેપ સાથે આ ઘટનાએ ફરી એક વખત રાજ્યમાં દારુબંધીને લઈ ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
આ પણ વાંચોઃ
નવરાત્રિમાં રાત્રે 12 વાગ્યા પછી લાઉડ સ્પીકર બંધ! પછી આ રીતે રમી શકશો ગરબા
લો ગાર્ડનમાં નવરાત્રિની ખરીદી માટે ઉમટ્યું અમદાવાદ, ‘વેરાયટી તો ભરપૂર છે, પણ ભાવ બહુ ઊંચા’!