અમદાવાદમાં ટ્રાફિક પોલીસની ડ્રાઈવ વચ્ચે ETV ભારતનું રિયાલિટી ચેક, હેલ્મેટ ન પહેરવાના લોકોએ કેવા-કેવા કારણો આપ્યા? જુઓ
ETV ભારતના રિયાલિટી ચેક દરમિયાન ઘણા વાહન ચાલકોએ કેમેરા સમક્ષ શહેરમાં આકરી ગરમી પડતી હોવાના કારણે હેલ્મેટ ન પહેર્યું હોવાનું કારણ આગળ ધર્યું હતું.
Published : May 2, 2026 at 4:42 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતા જ પોલીસ હરકતમાં આવી ગઈ છે અને ટ્રાફિક પોલીસ ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે સ્ટેન્ડ બાય થઈ ગઈ છે. 1લી મે થી 31 મે સુધી સમગ્ર ગુજરાતમાં હેલ્મેટ ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને સરકારી કચેરીઓની બહાર પણ ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી રહી છે અને હેલ્મેટ વગર આવતા કર્મચારીઓને દંડ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તો આ હેલ્મેટના નિયમને લઈને અમદાવાદમાં લોકો કેટલા ગંભીર છે અને ખરેખર લોકો હેલ્મેટ પહેરીને આવી રહ્યા છે તે અંગે ETV ભારત દ્વારા અમદાવાદના વિક્ટોરિયા ગાર્ડન-લાલ દરવાજા વિસ્તારમાં રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું.
આ રિયાલિટી ચેક દરમિયાન ઘણા વાહન ચાલકોએ કેમેરા સમક્ષ શહેરમાં આકરી ગરમી પડતી હોવાના કારણે હેલ્મેટ ન પહેર્યું હોવાનું કારણ ધર્યું હતું, તો કેટલાક ચાલકોએ ટ્રાફિકના કારણે વાહન ઝડપી ન ચલાવતા હોવાથી હેલ્મેટ જરૂરી ન હોવાનું કારણ આગળ ધર્યું હતું.
એક ટુ-વ્હીલર ચાલકે જણાવ્યું હતું કે, દરરોજ હેલ્મેટ પહેરીએ છીએ પરંતુ આજે જ નથી પહેર્યું.
તો બીજા ટુ-વ્હીલર ચાલકે જણાવ્યું હતું કે, હેલ્મેટ પહેરવું બહુ જરૂરી છે, પરંતુ આજે ગરમીના હિસાબે હું પહેરીને નથી આવ્યો. પરંતુ ચલણ આવશે તો ભરવું પડશે.
અન્ય વાહન ચાલકે કહ્યું કે, ગરમી બહુ જ ખતરનાક પડી રહી છે અને સિટીમાં તો હેલ્મેટની જરૂર જ ના પડે. કારણ કે ગાડી 10ની સ્પીડથી ઉપર જતી જ નથી એટલું ટ્રાફિક હોય છે.
વધુ એક ટુ-વ્હીલર ચાલકે જણાવ્યું હતું કે, ગરમી ખૂબ છે. જેને માથાનો પ્રોબ્લેમ હોય એને ચક્કર આવે છે. હેલ્મેટ 60 કે 100ની સ્પીડે જતા હોય તેના માટે જરૂરી છે. બીપી લો હોય કે બીપી વધતું હોય એવા લોકો કેવી રીતે હેલ્મેટ પહેરશે અને અત્યારે બજારમાં ઓરીજનલ હેલ્મેટ પણ મળતા નથી.
ખાસ છે કે, આ ઝુંબેશ માત્ર સામાન્ય માણસો માટે નથી. પરંતુ સરકારી કર્મચારીઓ માટે પણ અનિવાર્ય કરવામાં છે. સરકારી કચેરીઓમાં કામ કરતા કર્મચારી અને અધિકારીઓ ઉપર પણ ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તે માટે તમામ સરકારી કચેરીઓની પાસે સ્પેશિયલ ટ્રાફિક પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે.
