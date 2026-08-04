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અમદાવાદ: બનાવટી આઈડી કાર્ડ, ટેન્ડર ફોર્મ અને પર્ચેસ ઓર્ડરથી વેપારીઓની લાખો-કરોડોની છેતરપિંડી; ત્રણની ધરપકડ, વધુ તપાસ ચાલુ

રાહુલ શર્મા સિવિલ હોસ્પિટલના પરચેઝ વિભાગના અધિકારી રાજેશ રાવલ તરીકે ઓળખ આપીને વેપારીઓને 2,000 ડિસ્પોઝેબલ બેગના કોન્ટ્રાક્ટનું લાલચ આપતો હતો.

અમદાવાદ: બનાવટી આઈડી કાર્ડ, ટેન્ડર ફોર્મ અને પર્ચેસ ઓર્ડરથી વેપારીઓની લાખો-કરોડોની છેતરપિંડી; ત્રણની ધરપકડ, વધુ તપાસ ચાલુ
અમદાવાદ: બનાવટી આઈડી કાર્ડ, ટેન્ડર ફોર્મ અને પર્ચેસ ઓર્ડરથી વેપારીઓની લાખો-કરોડોની છેતરપિંડી; ત્રણની ધરપકડ, વધુ તપાસ ચાલુ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 3:30 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી છે. સિવિલ હોસ્પિટલ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના અધિકારીઓના નામે બનાવટી ટેન્ડર, પર્ચેસ ઓર્ડર અને અન્ય બોગસ દસ્તાવેજો તૈયાર કરીને વેપારીઓ પાસેથી લાખો અને કરોડોની છેતરપિંડી કરનાર ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટેકનિકલ વિશ્લેષણ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે રાહુલ શર્મા, વિપુલસિંહ તોમર અને અમન કુશવાહાની અટકાયત કરી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી રાહુલ શર્મા સિવિલ હોસ્પિટલના પરચેઝ વિભાગના અધિકારી રાજેશ રાવલ તરીકે ઓળખ આપીને વેપારીઓને 2,000 ડિસ્પોઝેબલ બેગના કોન્ટ્રાક્ટનું લાલચ આપતો હતો. આ રીતે એક વેપારી પાસેથી રૂ. 9.60 લાખની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓ વેરિફિકેશન માટે સિવિલ હોસ્પિટલના બનાવટી આઈડી કાર્ડ, ટેન્ડર ફોર્મ, પર્ચેસ ઓર્ડર તેમજ ખોટી ઈ-મેઈલ આઈડીનો ઉપયોગ કરતા હતા અને અધિકારી બનીને વેપારીઓને રૂબરૂ પણ મળતા હતા.

અમદાવાદ: બનાવટી આઈડી કાર્ડ, ટેન્ડર ફોર્મ અને પર્ચેસ ઓર્ડરથી વેપારીઓની લાખો-કરોડોની છેતરપિંડી; ત્રણની ધરપકડ, વધુ તપાસ ચાલુ (ETV Bharat Gujarat)

આરોપી અમન કુશવાહા AMCના અધિકારી શૈલેષસિંહ તરીકે ઓળખ આપીને રેટ કોન્ટ્રાક્ટ અને ટેન્ડર પ્રક્રિયાના નામે વેપારીઓ પાસેથી નાણાં પડાવતો હતો. જ્યારે આરોપી વિપુલસિંહ તોમરના બેંક ખાતામાં રૂ. 7.45 લાખ જમા કરાવી ચેક મારફતે રકમ ઉપાડીને કમિશન મેળવવામાં આવતું હતું.

તપાસ દરમિયાન ચાંગોદર વિસ્તારમાં રૂ. 18.31 લાખથી વધુની તેમજ અન્ય એક કેસમાં રૂ. 5 લાખની છેતરપિંડીનો પણ ખુલાસો થયો છે. ઉપરાંત આરોપીઓ સામે રખિયાલ અને ચાંગોદર પોલીસ સ્ટેશનમાં અગાઉ પણ ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ACP હાર્દિક માકડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ ખોટા ટેન્ડર, રેટ કોન્ટ્રાક્ટ અને સપ્લાય ઓર્ડરના આધારે વેપારીઓનો વિશ્વાસ જીતી મોટી રકમની છેતરપિંડી કરતા હતા. હાલ તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને આ કૌભાંડમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલી છે કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.

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AHMEDABAD TRADERS DEFRAUDED

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