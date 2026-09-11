'રાત્રે ગેસ કનેક્શન કપાઇ જશે', WhatsApp પર આવેલી APK ખોલતા જ અમદાવાદના વેપારીએ 1.30 લાખ ગુમાવ્યા
અમદાવાદના મણિનગરમાં સાયબર ઠગોએ અદાણી ગેસ કનેક્શન કાપી નાખવાની ધમકી આપી ઓનલાઈન જ્વેલરીનો વ્યવસાય કરતા 44 વર્ષીય MCA શિક્ષિત વેપારીને નિશાન બનાવ્યા છે.
Published : September 11, 2026 at 11:39 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના વેપારીએ અદાણી ગેસના નામે વોટ્સએપ પર આવેલી APK ફાઇલ ખોલતા જ 1.30 લાખ ગુમાવ્યા છે. 'રાત્રે ગેસ કનેક્શન કપાઇ જશે'ના અદાણી ગેસના લોગોવાળી એપ્લિકેશન ખુલતા જ વેપારી ભરમાયા હતા. આ મામલે વેપારીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
અમદાવાદના વેપારીએ સાયબર ઠગોએ છેતર્યા
અમદાવાદના મણિનગરમાં સાયબર ઠગોએ અદાણી ગેસ કનેક્શન કાપી નાખવાની ધમકી આપી ઓનલાઈન જ્વેલરીનો વ્યવસાય કરતા 44 વર્ષીય MCA શિક્ષિત વેપારીને નિશાન બનાવ્યા છે. અજાણ્યા નંબર પરથી આવેલા WhatsApp મેસેજમાં અદાણી ગેસનું બિલ અપડેટ ન થયું હોવાનું કહી રાત્રે કનેક્શન કાપી નાખવાની વાત કરવામાં આવી હતી. વેપારીએ મેસેજમાં આપેલા નંબર પર સંપર્ક કરતા સામેથી વ્યક્તિએ પોતાની ઓળખ અદાણી ગેસના કર્મચારી તરીકે ‘શ્રીકાંત મિશ્રા’ તરીકે આપી હતી.
APK ફાઈલ મોકલીને બિલ ભરાવવાનો ખેલ
ઠગે વેપારીને બિલ અને મેઈન્ટેનન્સ ચાર્જ ભરવાના બહાને એક APK ફાઈલ મોકલી હતી. વેપારીએ ફાઈલ ઈન્સ્ટોલ કરતાં અદાણી ગેસના લોગોવાળી એપ્લિકેશન ખુલતા તેને વિશ્વાસ આવ્યો હતો ત્યારબાદ ક્રેડિટ અને ડેબિટ કાર્ડથી બિલ ભરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ પેમેન્ટમાં એરર આવી હતી.
આ દરમિયાન શંકા જતાં વેપારીએ અદાણી ગેસની અધિકૃત હેલ્પલાઈન પર સંપર્ક કરીને પોતાના કનેક્શન અંગે માહિતી મેળવી હતી ત્યારે તેમના નામે કોઈ બિલ બાકી ન હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. જોકે ત્યાં સુધીમાં તેમના બેંક ખાતામાંથી બે અલગ-અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન મારફતે કુલ ₹1.30 લાખ ઉપડી ગયા હતા.
આ સમગ્ર મામલે વેપારીએ મણિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ ઘટનાને લઇ PI જે.પી.જાડેજાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદના આધારે સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલુ છે.
અધિકૃત એપ જેવી દેખાતી એપ્લિકેશનથી સાયબર ઠગાઈ
આ કેસમાં ઠગોએ માત્ર બિલ બાકી હોવાનું કહીને વેપારીને ડરાવ્યા નહોતા, પરંતુ અદાણી ગેસના લોગોવાળી એપ્લિકેશન જેવી દેખાતી APK ફાઈલ મોકલી વિશ્વાસ કેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસ હવે આ APK ફાઈલ ક્યાંથી મોકલવામાં આવી, મોબાઈલમાં કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ થઈ અને બેંક ખાતામાંથી રકમ કયા માધ્યમથી ટ્રાન્સફર થઈ તે સહિતની વિગતોની તપાસ કરી રહી છે.
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