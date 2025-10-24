ETV Bharat / state

અમદાવાદ: દિવાળીના વેકેશનમાં કાંકરિયામાં પ્રવાસીઓનો ઘસારો, બાલવાટિકા બન્યું આકર્ષણનું કેન્દ્ર

બાલવાટિકામાં વેક્સ મ્યુઝિયમ, ગ્લાસ ટાવર, ઇલ્યુઝન હાઉસ, ફ્લાઇંગ થિયેટર, સ્નો પાર્ક, વર્ચ્યુઅલ ગેમ ઝોન, વર્ચ્યુઅલ થિયેટર, મિરર મેઝ અને ભૂલભુલૈયા જેવી 28 વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ઉપલબ્ધ

અમદાવાદ: દિવાળીના વેકેશનમાં કાંકરિયામાં પ્રવાસીઓનો ઘસારો, બાલવાટિકા બન્યું આકર્ષણનું કેન્દ્ર
અમદાવાદ: દિવાળીના વેકેશનમાં કાંકરિયામાં પ્રવાસીઓનો ઘસારો, બાલવાટિકા બન્યું આકર્ષણનું કેન્દ્ર (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 24, 2025 at 4:50 PM IST

અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન વિવિધ પર્યટન સ્થળો પર ભીડ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે અમદાવાદના કાંકરિયા ખાતે પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને આ વર્ષે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પીપીપી (પબ્લિક-પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ) ધોરણે બાલવાટિકાનું રીડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો આ આકર્ષણનો આનંદ માણવા આવી રહ્યા છે.

અમદાવાદના બાલવાટિકામાં વેક્સ મ્યુઝિયમ, ગ્લાસ ટાવર, ઇલ્યુઝન હાઉસ, ફ્લાઇંગ થિયેટર, સ્નો પાર્ક, વર્ચ્યુઅલ ગેમ ઝોન, વર્ચ્યુઅલ થિયેટર, મિરર મેઝ અને ભૂલભુલૈયા જેવી 28 વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ઉપલબ્ધ છે, જે નાના-મોટા દરેક માટે આનંદદાયક છે. ખાસ કરીને, અલગ-અલગ અવાજો સાથેનો ડાયનાસોર પાર્ક વાસ્તવિક ડાયનાસોરની દુનિયાનો અનુભવ કરાવે છે.

કાંકરિયા ખાતે સ્નો પાર્કની મુલાકાત લેવા આવેલા ભરતભાઈએ જણાવ્યું, "કાંકરિયાનું બાલવાટિકા હવે ખૂબ જ આકર્ષક બન્યું છે. અહીં ઘણું બધું નવું ઉમેરવામાં આવ્યું છે, જેનો અમે આજે આનંદ માણી રહ્યા છીએ. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ અદભુત વિકાસ કર્યો છે, અને આ નવો નજારો જોવા માટે અમે ખાસ આવ્યા છીએ."

કલ્પેશભાઈ, જેઓ મૂળ અમદાવાદના છે અને હાલ જૂનાગઢમાં નોકરી કરે છે, તેમણે કહ્યું, "વેકેશનમાં અમદાવાદ આવ્યો હતો, ત્યારે બાલવાટિકાની રીલ્સ જોઈ હતી. નવું બાલવાટિકા ખૂબ જ અદભુત રીતે ડેવલપ થયું છે, તેથી હું મારા પરિવાર સાથે અહીં આવ્યો છું. ફ્લાઇંગ થિયેટર એક નવું કોન્સેપ્ટ છે, જે બાળકો અને મોટાઓને ખૂબ જ મજા આપે છે. ગ્લાસ ટાવર અને ડાયનાસોર પાર્ક પણ અનોખા છે. દરેક વ્યક્તિએ બાલવાટિકાની મુલાકાત એક વખત લેવી જ જોઈએ."

શ્યામલબેન, જેઓ દિવાળીના વેકેશનમાં કાંકરિયા આવ્યા હતા, તેમણે જણાવ્યું, "અગાઉ જ્યારે અમે અહીં આવ્યા હતા, ત્યારે બાલવાટિકા અલગ હતું. પરંતુ હવે તેને ખૂબ જ સુંદર અને અદભુત બનાવવામાં આવ્યું છે. અહીં ઘણી નવી રાઇડ્સ ઉમેરાઈ છે, અને આધુનિક ટેક્નોલોજી સાથે વેક્સ મ્યુઝિયમ તથા ગ્લાસ ટાવર બનાવવામાં આવ્યા છે. અહીં મને અદભુત અનુભવ થયો."

