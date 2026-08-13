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રાયપુરથી સારંગપુર સુધી તિરંગાનો રંગ, અમદાવાદ દેશભક્તિના રંગે રંગાયું

રાયપુરથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલાની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય 'તિરંગા યાત્રા'નો પ્રારંભ થયો હતો.

અમદાવાદ દેશભક્તિના રંગે રંગાયું
અમદાવાદ દેશભક્તિના રંગે રંગાયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 7:08 AM IST

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અમદાવાદ: સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી અને 'હર ઘર તિરંગા' અભિયાન અંતર્ગત અમદાવાદ શહેર દેશભક્તિના રંગે રંગાયું હતું. રાયપુરથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલાની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય 'તિરંગા યાત્રા'નો પ્રારંભ થયો હતો. આ યાત્રામાં એક લાખથી વધુ નગરજનો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા અને સમગ્ર શહેર 'ભારત માતા કી જય'ના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

અમદાવાદ તિરંગા યાત્રામાં દેશભક્તિના રંગ

અમદાવાદ શહેર દેશભક્તિના રંગે રંગાયું હતું. સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી અને ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાન અંતર્ગત અમદાવાદમાં ભવ્ય ‘તિરંગા યાત્રા’ યોજાઈ હતી. રાયપુરથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તિરંગો લહેરાવી યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલા સહિત મોટી સંખ્યામાં નગરજનો યાત્રામાં જોડાયા હતા.

અમદાવાદમાં તિરંગા યાત્રા યોજાઇ હતી (ETV Bharat Gujarat)

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, કશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને ગામડાથી મહાનગર સુધી આજે દેશભક્તિનો એક જ રંગ છે તિરંગાનો રંગ. ગરમી, વરસાદ કે કડકડતી ઠંડીમાં દેશની સરહદો પર ફરજ બજાવતા જવાનો અને તેમના પરિવારજનો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી દરેક નાગરિકની જવાબદારી છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આહ્વાનથી ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાન જનઆંદોલન બન્યું છે. અમદાવાદની તિરંગા યાત્રામાં કિલોમીટરો સુધી યુવાનો, મહિલાઓ અને વડીલો હાથમાં તિરંગો લઈને જોડાયા હતા.

રાયપુરથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તિરંગા યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો
રાયપુરથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તિરંગા યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)

તિરંગા યાત્રામાં એક લાખથી વધુ લોકો જોડાયા

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત આ યાત્રામાં અંદાજિત એક લાખથી વધુ નગરજનો જોડાયા હતા. બિગબજાર-રાયપુરથી શરૂ થયેલી યાત્રાના રૂટને તિરંગાના રંગો અને દેશભક્તિની થીમથી શણગારવામાં આવ્યો હતો. રાયપુર ચાર રસ્તા, ખાડિયા ગેટ અને સારંગપુર ચાર રસ્તા સહિતના વિસ્તારોમાં 11 સ્વાગત સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં દેશભક્તિના ગીતો અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા.‘વંદે માતરમ્’, ‘સારે જહાં સે અચ્છા’ અને ‘એ મેરે વતન કે લોગો’ જેવા દેશભક્તિના ગીતોથી સમગ્ર માહોલ રાષ્ટ્રપ્રેમથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો. અમદાવાદ સ્કૂલ બોર્ડના શિક્ષકો દ્વારા 300 ફૂટ લાંબો વિશાળ રાષ્ટ્રધ્વજ પણ યાત્રામાં જોડવામાં આવ્યો હતો.

રાયપુરથી સારંગપુર સુધી તિરંગાનો રંગ
રાયપુરથી સારંગપુર સુધી તિરંગાનો રંગ (ETV Bharat Gujarat)

યાત્રામાં પોલીસ વિભાગની વિવિધ પ્લાટુન, એસઆરપીના જવાનો, પોલીસ બેન્ડ, ફાયર વિભાગ, હોમગાર્ડ, સ્કાઉટ બેન્ડ સાથેના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો, રમતવીરો તેમજ વિવિધ સમાજો અને સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ જોડાયા હતા. સ્વચ્છતા, પર્યાવરણ, રાષ્ટ્રભાવના અને શહેરના વિકાસના સંદેશ આપતા વિવિધ થીમ આધારિત ટેબ્લો પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા.

અમદાવાદ તિરંગા યાત્રામાં દેશભક્તિના રંગમાં રંગાયું હતું
અમદાવાદ તિરંગા યાત્રામાં દેશભક્તિના રંગમાં રંગાયું હતું (ETV Bharat Gujarat)

રાયપુરથી શરૂ થયેલી તિરંગા યાત્રા વિવિધ માર્ગો પરથી પસાર થઈ સારંગપુર ખાતે પહોંચી હતી, જ્યાં ભવ્ય આતશબાજી સાથે યાત્રાનું સમાપન થયું હતું. સારંગપુર ખાતે હર્ષ સંઘવી સહિતના મહાનુભાવોએ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી.ભારત માતા કી જય’ના ગગનભેદી નારા, હાથમાં લહેરાતા તિરંગા અને ભવ્ય આતશબાજી સાથે પૂર્ણ થયેલી આ યાત્રા અમદાવાદની દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રપ્રેમની ભવ્ય અભિવ્યક્તિ બની રહી હતી.તિરંગાની પવિત્રતા અને ગૌરવ જાળવવા નાગરિકોને અપીલ કરતાં હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે તિરંગો હંમેશા ઊંચો લહેરાવવો જોઈએ અને યાત્રા પૂર્ણ થયા બાદ તેને સન્માનપૂર્વક ફોલ્ડ કરીને યોગ્ય રીતે સાચવવો જોઈએ.

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AHMEDABAD TIRANGA YATRA
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