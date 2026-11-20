અમદાવાદ: બોમ્બની ધમકી વચ્ચે દિલજીતના કોન્સર્ટમાં 2000 સુરક્ષાકર્મીઓનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત, 3 વાગ્યાથી ફેન્સને અપાશે એન્ટ્રી
આ ભવ્ય શોમાં અંદાજે 85 હજાર દર્શકો અને અન્ય સ્ટાફ મળીને કુલ 90 હજારથી વધુ લોકો હાજર રહેવાના છે.
Published : November 20, 2026 at 9:27 PM IST
અમદાવાદ: શું તમે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનાર પ્રખ્યાત સિંગર દિલજીત દોસાંઝના મ્યુઝિક કોન્સર્ટમાં જવાના છો? તો જાણી લો કે સુરક્ષાને લઈને પોલીસ તંત્ર સજ્જ થઈ ગયું છે. કોન્સર્ટને અગાઉ અનેક વખત બોમ્બની ધમકીઓ મળવાના કારણે અમદાવાદ પોલીસે એલર્ટ મોડ પર રહીને સ્ટેડિયમ ખાતે 1200થી વધુ પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સહિત કુલ 2000 સુરક્ષાકર્મીઓનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત જાહેર કર્યો છે. આ ભવ્ય શોમાં અંદાજે 85 હજાર દર્શકો અને અન્ય સ્ટાફ મળીને કુલ 90 હજારથી વધુ લોકો હાજર રહેવાના છે, ત્યારે સુરક્ષામાં કોઈ ચૂક ન રહે તે માટે તંત્ર દ્વારા ખાસ વ્યુહરચના ગોઠવવામાં આવી છે.
પોલીસ કમિશનરનું માર્ગદર્શન અને સુરક્ષાનો મેગા પ્લાન
આ મ્યુઝિકલ ઇવેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે સમગ્ર પોલીસ બંદોબસ્તનું સુપરવિઝન કર્યું છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવા માટે રસ્તાથી લઈને સ્ટેડિયમના સ્ટેજ સુધી અલગ-અલગ લેયરમાં સુરક્ષા ગોઠવવામાં આવી છે. સ્ટેડિયમ, પાર્કિંગ અને તમામ એન્ટ્રી ગેટ પર બોમ્બ સ્કવોડ અને ડોગ સ્કવોડ દ્વારા સતત તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને કોન્સર્ટ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી આ તપાસ ચાલુ રહેશે.
પોલીસ કમિશનરે સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને લોકોને મેટ્રોમાં આવવા માટે ખાસ અપીલ પણ કરી છે. ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે અને લોકોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
સ્ટેડિયમની અંદર પ્રવેશ અને પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ
કોન્સર્ટમાં આવનાર દર્શકો માટે સુરક્ષાના કડક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે:
- પ્રવેશ સમય: કોન્સર્ટ માટે બપોરે 3 વાગ્યે એન્ટ્રી શરૂ થશે, જ્યારે સાંજે 7.30 વાગ્યે કોન્સર્ટ શરૂ થઈને રાત્રે 9.55 વાગ્યે પૂર્ણ થશે.
- પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ: સ્ટેડિયમમાં મોબાઈલ સિવાય અન્ય કોઈપણ વસ્તુઓ લઈ જવા પર સખત પ્રતિબંધ છે. દર્શકો બેગ, પાવર બેંક, પાણીની બોટલ, પોસ્ટર, બેનર અને સ્ટિક પણ સાથે લઈ જઈ શકશે નહીં.
- ચેકિંગ: સ્ટેડિયમના તમામ ગેટ પર સઘન ચેકિંગ બાદ જ દર્શકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે. તેમજ નશેડીઓને પકડવા માટે ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે.
- ખાનગી સુરક્ષા: આયોજકો દ્વારા 1500 જેટલા ખાનગી સિક્યોરિટી કર્મચારીઓ પણ પોલીસની મદદમાં તૈનાત રહેશે.
સાદા કપડામાં પોલીસકર્મીઓ અને SHE ટીમની તૈનાતી
ભીડભાડ વાળી આ ઇવેન્ટમાં મોબાઈલ ચોરી, ટિકિટની કાળાબજારી અને અન્ય ગુનાઓને અટકાવવા માટે ખાસ સાદા કપડામાં પોલીસકર્મીઓ તૈનાત રહેશે. આ ઉપરાંત, મહિલાઓની સુરક્ષા માટે SHE ટીમની મહિલા કર્મચારીઓ પણ સાદા કપડામાં જ ફરજ બજાવશે. સ્ટેજ નજીકના સ્ટેન્ડિંગ એરિયામાં પણ પોલીસકર્મીઓ હાજર રહેશે.
મોટી ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે અલગ-અલગ ગેટથી એન્ટ્રીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને નાસભાગ જેવી અપ્રિય ઘટના ન બને તે માટે ખાસ હોલ્ડિંગ એરિયા બનાવવામાં આવ્યા છે.
સાયબર મોનિટરિંગ અને ઇમરજન્સી સેવાઓ
કોન્સર્ટને લઈને મળેલા ધમકીભર્યા ઈમેલ આઈડી પર સાયબર ક્રાઈમ સેલ દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ પોલીસની બાજ નજર છે અને ખોટી અફવા ફેલાવનાર સામે કાયદેસરની સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે.
ઇમરજન્સી માટે સ્ટેડિયમ પરિસરમાં 8 એમ્બ્યુલન્સ અને બે હોસ્પિટલની સુવિધા સાથે SOG અને અન્ય વિશેષ ટીમો પણ તૈનાત રહેશે. લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે 50 પબ્લિક એડ્રેસિંગ સિસ્ટમ પણ રાખવામાં આવી છે.
અમદાવાદ પોલીસની આ કડક અને સજ્જ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાબિત કરે છે કે નાગરિકોની સલામતી સર્વોપરી છે. બોમ્બની ધમકીઓ વચ્ચે પણ શહેરના આ મહા-કોન્સર્ટને શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે પાર પાડવા માટે તંત્ર સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, જેથી તમામ દર્શકો કોઈપણ ડર વગર સંગીતનો ભરપૂર આનંદ માણી શકે.
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