"સ્કૂલ સે સાબરમતી જેલ તક" અમદાવાદમાં શાળાઓને મળી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
શહેરની અનેક શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા પોલીસ ટીમો બોમ્બ સ્કોવોર્ડ અને ફાયર બ્રિગેડ સાથે પહોંચી છે.
Published : December 17, 2025 at 11:46 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 1:26 PM IST
અમદાવાદ: આજે સવારે અમદાવાદ શહેરની કેટલીક શાળાઓને ધમકીભર્યા ઈ-મેઈલ મળ્યા હતા. જેના પગલે શહેરમાં ખળભળાટ ફેલાયો છે. પોલીસની ટીમો પણ દોડતી થઈ છે. અમદાવાદ શહેરમાં શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીના પગલે સાવચેતીરૂપે પોલીસ વિભાગે શાળાઓમાં તપાસ હાથ ધરી હતી.
શાળાઓને મળી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
અમદાવાદ શહેરની કેટલીક શાળાઓને આજે ઇમેઇલ દ્વારા બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. આ અંગે પોલીસને જાણકારી મળતા જ તાત્કાલિક પોલીસ ટીમો અને બોમ્બ સ્કોવોર્ડ સંબંધિત શાળાઓમાં તપાસ અર્થે પહોંચી હતી. આ સાથે શાળા ખાતે ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ અને રેસ્ક્યુ ટીમો પણ પહોંચી છે. તાત્કાલિક વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફને શાળાની બહાર લાવવામાં આવ્યા છે.
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના JCP શરદ સિંઘલ જણાવ્યું કે, "અમદાવાદની ત્રણ શાળાને આજે ઇમેઇલ દ્વારા બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. પોલીસ ટીમો સંબંધિત શાળામાં તપાસ કરી રહી છે."
ધમકીભર્યા ઈ-મેલમાં શું હતું? સ્કૂલોને મોકલવામાં આવેલ ઈ-મેલમાં બપોરે 1:11 કલાકે બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી આપવામાં આવી છે. ઈ-મેલમાં વધુમાં લખ્યું હતું કે, "અમદાવાદ ધમાકા બ્લાસ્ટ સ્કૂલ સે સાબરમતી જેલ તક." સાથે જ ઈમેલમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને લોરેન્સ બિશ્નોઈને પણ ટાર્ગેટ કરવાની ધમકી આપી છે.
Gujarat | Three schools in Ahmedabad received bomb threats via email today. Police teams are at the respective schools: Sharad Singhal, Joint Police Commissioner, Ahmedabad Crime Branch.— ANI (@ANI) December 17, 2025
આ શાળાઓને મળ્યા ધમકીભર્યો ઈ-મેલ
થલતેજની ઝેબર સ્કૂલ અને ઉદગમ સ્કૂલ, ગુરુકુળ રોડની મહારાજા અગ્રસેન સ્કૂલ, મકરબાની DAV ઈન્ટરનેશલ, વસ્ત્રાપુરની નિર્માણ સ્કૂલ, વેજલપુરની ઝાયડસ સ્કૂલ, અડાલજની CBSE ડિવાઇન ચાઇલ્ડ સ્કૂલ, વસ્ત્રાપુરની અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ તથા બોપલની DPS અને તુલિપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ સહિતની શાળાઓને આવા ધમકીભર્યા મેઈલ મલ્યા છે.
આ પણ વાંચો...