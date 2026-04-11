અમદાવાદના થલતેજ વોર્ડ નંબર 8માં વિકાસના દાવા, જાણો જાતિગત સમીકરણ અને લોકોની સમસ્યાઓ!
Published : April 11, 2026 at 2:53 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરનો પશ્ચિમ વિસ્તાર ગણાતો થલતેજ વોર્ડ નંબર 8 આજે રાજકીય રીતે ખૂબ જ મહત્વનો બની ગયો છે. અંદાજે 98 હજાર જેટલા મતદારો ધરાવતો આ વિસ્તાર શહેરના ઝડપી વિકાસ સાથે જોડાયેલો છે, પરંતુ સાથે સાથે અનેક સ્થાનિક સમસ્યાઓનો સામનો પણ કરી રહ્યો છે.
રાજકીય દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવે તો આ વોર્ડ વર્ષોથી ભાજપનો ગઢ રહ્યો છે. ગત ટર્મમાં હિતેશ બારોટ, ઋષિ પટેલ, નીરુ ડાભી અને સમીર પટેલ જેવા ભાજપના કોર્પોરેટરોએ જીત મેળવી હતી. જ્યારે 2015માં પણ ભાજપે ભારત પટેલ, લાલસિંહ ઠાકોર, લક્ષ્મી ચૌધરી અને ભાવના પંડ્યા સાથે સંપૂર્ણ દબદબો જમાવ્યો હતો.
વિસ્તારની વાત કરીએ તો થલતેજ ગામ, ભાડજ, હેબતપુર, બોપલ, ઘુમા અને શીલજ જેવા વિસ્તારોનો સમાવેશ થતો આ વિસ્તાર આજે અમદાવાદના સૌથી ઝડપથી વિકસતા વિસ્તારોમાંનો એક છે. શહેરના અર્બન એક્સપેન્શન સાથે આ વિસ્તારની ઓળખ પણ બદલાઈ રહી છે.
ખાસ વાત એ છે કે આ જ વિસ્તારમાં દેશના કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહનું નિવાસ સ્થાન પણ આવેલું છે, જેના કારણે થલતેજ વોર્ડ નંબર 8ની રાજકીય મહત્વતા વધુ વધી જાય છે. જો મતદારોના સામાજિક સમીકરણ પર નજર કરીએ તો આ વોર્ડમાં જ્ઞાતિ આધારિત આંકડાઓ પણ રાજકીય રીતે ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. અંદાજે 25 હજાર પાટીદાર, 22 હજાર ઠાકોર, 8 હજાર રબારી ભરવાડ, 9 હજાર એસ.સી, 10 હજાર જનરલ વર્ગ, 4 હજાર બ્રાહ્મણ, 2,500 બારોટ અને આશરે 1 હજાર એસ.ટી મતદારો આ વિસ્તારમાં રહે છે. એટલે કે, દરેક જ્ઞાતિનું સંતુલન ચૂંટણીના પરિણામમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
વિકાસની દ્રષ્ટિએ થલતેજ વોર્ડ નંબર 8માં અનેક મહત્વપૂર્ણ સુવિધાઓ ઉભી થઈ છે. મેટ્રો સ્ટેશન, થલતેજ ગુરુદ્વારા, થલતેજ અંડરપાસ, ઓક્સિજન પાર્ક, ઝાયડસ હોસ્પિટલ અને અનેક IT કંપનીઓની ઓફિસો અહીં સ્થિત છે. ખાસ કરીને સિંધુ ભવન રોડ આજે અમદાવાદના ફૂડ અને કોમર્શિયલ હબ તરીકે ઓળખાય છે. પરંતુ વિકાસના આ દાવાઓ વચ્ચે સ્થાનિક લોકોના અવાજમાં કેટલીક સમસ્યાઓ પણ સામે આવી છે.
ઈટીવી ભારત સાથેની વાતચીતમાં લોકો એ જણાવ્યું કે ચોમાસા દરમિયાન પાણી ભરાવાની સમસ્યા હજુ યથાવત છે. થલતેજ તળાવને ઊંડું કરવાની કામગીરીમાં ધીમી ગતિ છે, અને ગટર કનેક્શન માટે અનેક જગ્યાએ લોકોને પોતે જ ખર્ચ કરીને જોડાણ કરાવવું પડ્યું છે.
લોકોનું કહેવું છે કે પાયાની સુવિધાઓ માટે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં સમયસર કામગીરી થતી નથી. આ કારણે સામાન્ય નાગરિકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. જોકે કેટલાક લોકોએ સ્વીકાર્યું કે રોડ, કોમર્શિયલ ડેવલપમેન્ટ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે.
રાજકીય રીતે પણ આ મુદ્દાઓને લઈને આરોપ પ્રતિઆરોપ ચાલી રહ્યા છે. ભાજપનો દાવો છે કે તેમણે આ વિસ્તારમાં કરોડો રૂપિયાના વિકાસ કાર્યો કર્યા છે અને થલતેજને આધુનિક બનાવ્યું છે. જ્યારે કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે વિકાસના દાવા હકીકતથી દૂર છે અને લોકો હજુ પણ મૂળભૂત સુવિધાઓ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.
આ રીતે થલતેજ વોર્ડ નંબર 8માં એક બાજુ વિકાસના મોટા પ્રોજેક્ટ છે, તો બીજી બાજુ લોકોની રોજિંદી સમસ્યાઓ યથાવત છે. સાથે જ જ્ઞાતિગત મતદારોનું સમીકરણ પણ આ ચૂંટણીમાં નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે. હવે જોવું રહ્યું કે મતદારો વિકાસને પ્રાથમિકતા આપે છે કે પોતાની સમસ્યાઓને મુદ્દો બનાવી ચૂંટણીમાં નિર્ણય કરે છે.