અમદાવાદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ નજીક મેગ્રેટ પાર્ક કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સમાં લાગી આગ, 5 લોકો સોલા સિવિલમાં ખસેડાયા
બહાર નીકળવાનો રસ્તો બંધ થતા બે કર્મચારીઓ બારીમાંથી કૂદ્યા, અન્ય છજા પર ફસાયા, સ્થાનિકોએ સીડીથી મદદ કરી, 5 લોકોને સોલા સિવિલ ખસેડાયા.
Published : November 3, 2026 at 10:27 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના થલતેજ વિસ્તારમાં ઝાયડસ હોસ્પિટલ નજીક આવેલા મેગ્રેટ પાર્ક કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સમાં મોડી રાત્રે લાગેલી આગની ઘટનામાં કર્મચારીઓનો જીવ જોખમમાં મુકાયો હતો. બિલ્ડિંગના બીજા માળે આવેલી ઓફિસમાં અચાનક આગ લાગતાં ધુમાડાના ગોટેગોટા ફેલાઈ ગયા હતા. આગની જ્વાળાઓ અને ધુમાડાના કારણે ઓફિસમાં હાજર કર્મચારીઓમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો.
બહાર નીકળવાનો રસ્તો ધુમાડાથી ઘેરાઈ જતાં બે કર્મચારીઓએ જીવ બચાવવા બારીમાંથી નીચે છલાંગ લગાવી હતી, જ્યારે અન્ય કેટલાક લોકો બિલ્ડિંગના છજા પર ઊભા રહી મદદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સ્થાનિક લોકોએ પણ સીડીની મદદથી લોકોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી હતી. આગના કારણે ગૂંગળામણ થતાં પાંચ લોકોને સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
જીવ બચાવવા બારીમાંથી કૂદ્યા, છજા પર ફસાયેલા લોકોનું રેસ્ક્યૂ
આગ લાગ્યા બાદ બિલ્ડિંગમાં ધુમાડો એટલી ઝડપથી ફેલાયો હતો કે કર્મચારીઓ માટે સામાન્ય રસ્તેથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બન્યું હતું. આવી સ્થિતિમાં બે કર્મચારીઓએ બારીમાંથી નીચે કૂદકો માર્યો હતો. બીજી તરફ, કેટલાક કર્મચારીઓ બારીની બહાર આવેલા છજા પર ઊભા રહી ગયા હતા. ઘટનાસ્થળે લોકોની ભીડ એકઠી થઈ હતી અને સ્થાનિકોએ સીડીની મદદથી લોકોને નીચે ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ફાયર વિભાગની ટીમે પણ સીડીની મદદથી ત્રણ લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા. ફાયર જવાનોએ એક તરફ આગ બુઝાવવાની અને બીજી તરફ ફસાયેલા લોકોને બચાવવાની કામગીરી કરી હતી.
ફાયર ઓફિસર અભિષેક તોમરે ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં આપી માહિતી
ફાયર ઓફિસર અભિષેક તોમરે ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, મેગ્રેટ પાર્કમાં બીજા માળે આગ લાગવાની જાણ થતાં ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર વિભાગ દ્વારા આગને કાબૂમાં લેવા સાથે બિલ્ડિંગમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. સીડીની મદદથી ત્રણ લોકોને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આગના કારણે ગૂંગળામણનો ભોગ બનેલા પાંચ લોકોને સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ફાયર વિભાગની સમયસરની કામગીરીને કારણે ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં મદદ મળી હતી.
બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનના PI સંદીપ ખાંભલા સાથે Etv ભારત સાથે વાતચીત
બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ સંદીપ ખાંભલાએ ETV ભારતને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના થલતેજ વિસ્તારમાં આવેલા મેગ્રેટ પાર્કની એક ખાનગી આઈટી કંપનીમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી, જેમાં 30થી 40 જેટલા લોકો ફસાયા હતા અને જીવ બચાવવા માટે છજા પર ઊભા રહી ગયા હતા. આગથી બચવા માટે ઉપરથી નીચે કૂદવાના કારણે મૂળ રાજકોટના એક યુવકનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નીપજ્યું છે, જ્યારે અન્ય એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેને ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, આગના કારણે ગૂંગળામણ અને સામાન્ય ઈજાઓ થતાં અન્ય પાંચ લોકોને સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમને પ્રાથમિક સારવાર આપીને રજા આપી દેવામાં આવી છે.
શોર્ટ સર્કિટની આશંકા, આગમાં ઓફિસના સામાનને નુકસાન
ફાયર વિભાગે ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવી કૂલિંગની કામગીરી હાથ ધરી હતી. આગના કારણે ઓફિસમાં રહેલા ફર્નિચર અને અન્ય સાધનસામગ્રીને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ વિદ્યુત વાયરોમાં શોર્ટ સર્કિટ થવાના કારણે આગ લાગી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજી સામે આવ્યું નથી. બીજી તરફ, હોસ્પિટલમાં ખસેડાયેલા પાંચેય લોકોની તબિયત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
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