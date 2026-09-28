અમદાવાદમાં નકલી વિદેશી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઇ, મોંઘા બ્રાન્ડની ખાલી બોટલમાં સસ્તો દારુ ભરી વેચવાનો ખેલ! જાણો કેવી રીતે ચાલતું નેટવર્ક
મોંઘા બ્રાન્ડની ખાલી બોટલમાં સસ્તો દારુ ભરી વેચવાનો ખેલ! ઝોન-5 LCB અને કૃષ્ણનગર પોલીસની સંયુક્ત રેડમાં 47 ભરેલી-322 ખાલી બોટલ સહિત 1.40 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત.
Published : September 28, 2026 at 9:58 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ઠક્કરનગર વિસ્તારમાં ભાડાના મકાનમાં ચાલતી નકલી વિદેશી દારૂની મીની ફેક્ટરીનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. અહીં મોંઘા બ્રાન્ડની ખાલી બોટલમાં સસ્તો દારુ ભરીને વેચવામાં આવતો હતો. પોલીસે આ મકાનમાંથી 47 ભરેલી અને 322 ખાલી બોટલ સહિત 1.40 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
અમદાવાદમાં નકલી વિદેશી દારૂની મીની ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ
અમદાવાદના ઠક્કરનગર વિસ્તારમાં હરિઓમ સાયકલની સામે આવેલી ગલીમાં મકાનના બીજા માળે ઝોન-5 LCB અને કૃષ્ણનગર પોલીસની ટીમે સંયુક્ત રેડ કરી હતી. પોલીસને બાતમી મળી હતી કે અહીં ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનું ગેરકાયદે કામ ચાલી રહ્યું છે. દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી ભરેલી દારૂની બોટલો ઉપરાંત મોટી સંખ્યામાં ખાલી બોટલો, બ્રાન્ડના સ્ટીકર અને ઢાંકણા મળી આવતાં પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી.
દરોડા દરમિયાન અલગ-અલગ બ્રાન્ડની અંગ્રેજી દારૂની કુલ 47 ભરેલી બોટલો મળી આવી હતી. આ ઉપરાંત અલગ-અલગ બ્રાન્ડના સ્ટીકર લગાવવા માટેની કુલ 322 ખાલી બોટલો, 211 સ્ટીકર અને 293 અનયુઝ્ડ ઢાંકણાં મળી આવ્યા હતા. પોલીસે આ તમામ મુદ્દામાલ સહિત કુલ અંદાજે ₹1.40 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. સ્થળ પરથી કોઈ કેમિકલ કે ફ્લેવર જેવી વસ્તુ મળી ન હોવાનું પણ DCPએ સ્પષ્ટ કર્યું છે.
સસ્તી બ્રાન્ડ ખરીદી, મોંઘી બ્રાન્ડના નામે વેચાણ
DCP ઝોન-5 જીતેન્દ્ર અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી ભરત સોલંકી અને તેનો ભાઈ વિજય સોલંકી સસ્તા ભાવે મળતી ભારતીય બનાવટની દારૂની બ્રાન્ડ ખરીદતા હતા અને ત્યારબાદ મોંઘી બ્રાન્ડની ખાલી બોટલોમાં આ દારૂ ભરવામાં આવતો હતો અને તેના ઉપર નવી બ્રાન્ડનું સ્ટીકર લગાવી ઢાંકણું લગાવીને તેને માર્કેટમાં મોંઘી બ્રાન્ડના નામે વેચવામાં આવતો હતો.
એક બોટલ પાછળ ₹500થી ₹5,000 સુધીનો ગાળો
આ સમગ્ર ખેલમાં સસ્તી અને મોંઘી બ્રાન્ડ વચ્ચેનો ભાવનો તફાવત જ આરોપીઓની કમાણીનું મુખ્ય માધ્યમ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. જીતેન્દ્ર અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે બ્રાન્ડ પ્રમાણે એક બોટલ પાછળ આશરે ₹500થી લઈને ₹5,000 સુધીનો ગાળો રહેતો હતો. કઈ બ્રાન્ડની બોટલમાં કઈ દારૂની બોટલ ભરવામાં આવતી હતી અને તેને કેટલામાં વેચવામાં આવતી હતી તેની વધુ વિગતો મુખ્ય આરોપી ભરત સોલંકીની ધરપકડ બાદ સામે આવશે.
હેમલ ઝડપાયો, રોજના ₹450થી ₹500 મળતા
પોલીસે આ કેસમાં હેમલ ઉર્ફે હેમુ મહેશભાઈ વાઘેલાની ધરપકડ કરી છે. DCPના જણાવ્યા મુજબ, હેમલનું મુખ્ય કામ સસ્તી બ્રાન્ડના દારૂને મોંઘી બ્રાન્ડની ખાલી બોટલમાં ભરવાનું અને ત્યારબાદ તૈયાર કરેલી બોટલો ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવાનું હતું. પૂછપરછમાં તેને આ કામ માટે રોજના આશરે ₹450થી ₹500 આપવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
2થી 3 મહિનાથી ચાલી રહ્યો હતો ધંધો
પોલીસ પૂછપરછમાં આ મિની ફેક્ટરી છેલ્લા 2થી 3 મહિનાથી ચાલતી હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આરોપીઓ ઠક્કરનગર તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં અલગ-અલગ ગ્રાહકોને આ બોટલો વેચતા હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે. હવે પોલીસ એ તપાસ કરી રહી છે કે અત્યાર સુધીમાં કેટલા જથ્થામાં આવી બોટલો તૈયાર કરવામાં આવી અને કેટલા ગ્રાહકો સુધી આ દારૂ પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.
‘માસ્ટરમાઇન્ડ’ ભરત સોલંકી સહિત ત્રણની શોધખોળ
આ કેસમાં પોલીસના જણાવ્યા મુજબ ભરત સોલંકી મુખ્ય આરોપી તરીકે સામે આવ્યો છે. તેની સાથે તેનો ભાઈ વિજય હીરાભાઈ સોલંકી અને સુનીલ ગણેશભાઈ સોલંકી પણ આરોપી તરીકે સામે આવ્યા છે. હેમલ ઉર્ફે હેમુ વાઘેલાની ધરપકડ થઈ છે, જ્યારે ભરત સોલંકી (બાવરી), વિજય હીરાભાઈ સોલંકી (બાવરી) અને સુનીલ ગણેશભાઈ સોલંકી (બાવરી)ને ઝડપી પાડવા પોલીસે શોધખોળ શરૂ કરી છે.
મુખ્ય આરોપી પકડાશે ત્યારે ખુલશે વેચાણનું આખું નેટવર્ક
DCP જીતેન્દ્ર અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, હાલ ભરત સોલંકી આ સમગ્ર પ્રકરણનો મુખ્ય આરોપી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. જૂની ખાલી બોટલો ક્યાંથી મેળવવામાં આવતી હતી, સસ્તો દારૂ ક્યાંથી લાવવામાં આવતો હતો, કઈ બ્રાન્ડના નામે કેટલો જથ્થો વેચવામાં આવતો હતો અને આ નેટવર્ક સાથે અન્ય કોણ સંકળાયેલું છે તે અંગેની વધુ માહિતી ભરત સોલંકીની ધરપકડ બાદ બહાર આવવાની શક્યતા છે. હાલ કૃષ્ણનગર પોલીસે ત્રણેય વોન્ટેડ આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે તપાસ તેજ કરી છે.
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