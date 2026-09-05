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યુનિફોર્મના અભાવે સ્કૂલ છોડનારા 176 બાળકોને ઘરે-ઘરે જઈને પાછા લાવનાર શિક્ષિકાનું શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે સન્માન

સોનલબહેનની કામગીરીની સૌથી મોટી વાત એ છે કે શાળામાં ભણતા સ્લમ વિસ્તારના 176 બાળકોએ પોતાના ખર્ચે યુનિફોર્મ ખરીદી આપીને શાળાએ લાવ્યા. ભુમિકા પરમારનો અહેવાલ...

ડ્રોપ આઉટ બાળકોને ફરી સ્કૂલે લાવનાર શિક્ષિકાનું સન્માન
ડ્રોપ આઉટ બાળકોને ફરી સ્કૂલે લાવનાર શિક્ષિકાનું સન્માન (Canva)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 3:50 PM IST

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અમદાવાદ: શિક્ષક માત્ર વર્ગખંડમાં ઊભા રહીને પાઠ ભણાવનાર વ્યક્તિ નથી, પરંતુ જરૂર પડે ત્યારે બાળકના જીવનમાં પરિવર્તન લાવનાર માર્ગદર્શક પણ હોય છે. આ વાત ઘાટલોડિયાની સરકારી પ્રાથમિક શાળાનાં શિક્ષિકા સોનલબહેન પટેલે પોતાના કાર્યથી સાબિત કરી છે.

આજે 5 સપ્ટેમ્બર એટલે શિક્ષક દિવસ. દેશભરમાં શિક્ષકોના યોગદાનને યાદ કરી તેમનું સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે અમદાવાદના ઘાટલોડિયાની સરકારી પ્રાથમિક શાળાનાં શિક્ષિકા સોનલબહેન પટેલની કામગીરી ખાસ ચર્ચામાં છે. બાળકોને માત્ર પુસ્તકિયું જ્ઞાન આપવાને બદલે તેમના આત્મસન્માન, આત્મવિશ્વાસ અને પ્રેક્ટિકલ શિક્ષણ પર ભાર મૂકનાર સોનલબહેનને આજે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્ય કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવશે.

ડ્રોપ આઉટ બાળકોને ફરી સ્કૂલે લાવનાર શિક્ષિકાનું સન્માન
ડ્રોપ આઉટ બાળકોને ફરી સ્કૂલે લાવનાર શિક્ષિકાનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

સોનલબહેનની કામગીરીની સૌથી મોટી વાત એ છે કે શાળામાં ભણતા સ્લમ વિસ્તારના 176 બાળકોએ અચાનક શાળાએ આવવાનું બંધ કરી દીધું ત્યારે તેમણે માત્ર હાજરીના આંકડા કે ડ્રોપઆઉટનો રિપોર્ટ તૈયાર કરીને બેસી રહેવાનું પસંદ કર્યું નહીં. તેઓ સીધા બાળકોના ઘરે પહોંચ્યા અને વાલીઓ સાથે વાત કરી.

યુનિફોર્મ બન્યું બાળકોના સ્કૂલ છોડવાનું કારણ, શિક્ષિકા પહોંચી બાળકોના ઘરે
બાળકો શાળાએ કેમ નથી આવતા તેની તપાસ કરતાં સોનલબહેન સામે આવ્યું કે અન્ય બાળકોની સરખામણીએ યોગ્ય સ્કૂલ યુનિફોર્મ ન હોવાના કારણે કેટલાક બાળકોમાં સંકોચ અને લઘુતાગ્રંથિની લાગણી ઊભી થઈ હતી. આ કારણે તેઓ શાળાએ આવવાનું ટાળતા હતા. સમસ્યા સમજાયા બાદ સોનલબહેને પોતાના પરિવાર સાથે આ અંગે વાત કરી. પરિવારે પણ તેમની પહેલને સમર્થન આપ્યું અને તમામ 176 બાળકોના ગણવેશનો ખર્ચ પોતાના પરિવાર તરફથી ઉઠાવ્યો.

ડ્રોપ આઉટ બાળકોને ફરી સ્કૂલે લાવનાર શિક્ષિકાનું સન્માન
ડ્રોપ આઉટ બાળકોને ફરી સ્કૂલે લાવનાર શિક્ષિકાનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

નવો ગણવેશ મળતાં બાળકોનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો અને તેઓ ફરી શાળાએ આવવા લાગ્યા. જે વર્ગખંડોમાં બાળકોની ગેરહાજરીથી શાંતિ હતી, ત્યાં ફરી બાળકોનો અવાજ ગુંજવા લાગ્યો. સોનલબહેનનું માનવું છે કે માત્ર કપડાંના અભાવે કોઈ બાળક શિક્ષણથી દૂર ન થવું જોઈએ. બાળકને ભણવા માટે પુસ્તક જેટલું જ જરૂરી છે તેનું આત્મસન્માન અને આત્મવિશ્વાસ.

‘બાળકો હોંશે હોંશે યુનિફોર્મ પહેરીને સ્કૂલે આવે છે’ — સોનલબહેન પટેલ
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં શિક્ષિકા સોનલબહેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, “અમે સ્કૂલના યુનિફોર્મને પણ ખાનગી સ્કૂલ જેવો રાખ્યો છે, જેથી બાળકો હોંશે હોંશે પહેરીને આવે છે.” તેમના જણાવ્યા મુજબ બાળકોને માત્ર પાઠ્યપુસ્તક પૂરતું શિક્ષણ ન મળે પરંતુ તેઓ વાસ્તવિક જીવન સાથે જોડાય તે માટે પ્રેક્ટિકલ શિક્ષણ પર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવે છે.

ડ્રોપ આઉટ બાળકોને ફરી સ્કૂલે લાવનાર શિક્ષિકાનું સન્માન
ડ્રોપ આઉટ બાળકોને ફરી સ્કૂલે લાવનાર શિક્ષિકાનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

જન્મદિવસે કેક નહીં, પર્યાવરણ માટે ‘એક છોડ’
સોનલબહેનની શાળામાં બાળકોના જન્મદિવસની ઉજવણીને પણ એક અલગ જ રીતે જોડવામાં આવી છે. બાળકોનો જન્મદિવસ આવે ત્યારે શાળા તરફથી તેમના વાલીને એક છોડ આપવામાં આવે છે. બાળક પોતાના ઘર કે આસપાસની યોગ્ય જગ્યાએ તે છોડ વાવે છે. આ રીતે જન્મદિવસની ખુશીને પર્યાવરણ સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. બાળક માટે જન્મદિવસ માત્ર ઉજવણીનો દિવસ નહીં, પરંતુ પ્રકૃતિ માટે કંઈક કરવાની તક બને છે.

‘બુક કરતા પ્રેક્ટિકલમાં વધારે ધ્યાન આપીએ છીએ’
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં સોનલબહેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, “અમે બુક કરતા પ્રેક્ટિકલમાં વધારે ધ્યાન આપીએ છીએ.” તેમનો પ્રયાસ છે કે બાળકો જે ભણે તેને માત્ર નોટબુકના પાનાં પર ન રાખે, પરંતુ તેને વાસ્તવિક જીવનમાં અનુભવે અને સમજે. શિક્ષણ સાથે બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસ, જવાબદારી અને પર્યાવરણ પ્રત્યેની સમજ વિકસે તે દિશામાં પણ તેઓ સતત કામ કરી રહ્યાં છે.

ડ્રોપ આઉટ બાળકોને ફરી સ્કૂલે લાવનાર શિક્ષિકાનું સન્માન
ડ્રોપ આઉટ બાળકોને ફરી સ્કૂલે લાવનાર શિક્ષિકાનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

શિક્ષક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ સંઘર્ષ અને સમર્પણને મળ્યું સન્માન
5 સપ્ટેમ્બરના શિક્ષક દિવસે સોનલબહેન પટેલને રાજ્ય કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે સન્માન અપાયું છે ત્યારે તેમની કામગીરી એક સંદેશ આપે છે—શિક્ષકનું કામ માત્ર ભણાવવાનું નથી, પરંતુ બાળકને શિક્ષણ સુધી પહોંચાડવા માટે જરૂરી હોય ત્યાં સુધી તેની સાથે ચાલવાનું પણ છે.

176 બાળકો માટે યુનિફોર્મની વ્યવસ્થા કરવાથી લઈને પ્રેક્ટિકલ શિક્ષણ, પર્યાવરણ માટે જન્મદિવસે વૃક્ષારોપણ અને બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસ જગાવવા સુધીની તેમની પહેલ શિક્ષકની ભૂમિકાને વર્ગખંડની ચાર દીવાલોની બહાર લઈ જાય છે. એક શિક્ષિકા શાળામાં બાળકોની રાહ જોઈને બેઠી ન રહી... તે બાળકો સુધી પહોંચી. એક યુનિફોર્મથી શરૂઆત થઈ અને 176 બાળકો ફરી શિક્ષણ સાથે જોડાયા. આ જ કદાચ શિક્ષક દિવસના સાચા અર્થને સમજાવતી સોનલબહેન પટેલની કહાની છે.

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