અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજ તોડી પાડવામાં આવશે કે શું? સ્ટેન્ડીંગ કમિટી ચેરમેને કહ્યું....

4 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સુભાષ બ્રિજ વચ્ચેથી બેસી ગયો હતો, ત્યારબાદ બ્રિજ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો.

અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજ તોડી પાડવામાં આવશે કે શું?
અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજ તોડી પાડવામાં આવશે કે શું? (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 6:39 PM IST

અમદાવાદ : શહેરના સુભાષ બ્રિજને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સુભાષ બ્રિજ પર તિરાડ પડી હતી. હવે આ બ્રિજને તોડી પાડવામાં આવશે કે નહીં?, આ મામલે બે થી ત્રણ દિવસની અંદર નિર્ણય લેવામાં આવશે. 4 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સુભાષ બ્રિજ વચ્ચેથી બેસી ગયો હતો, ત્યારબાદ બ્રિજ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો.

અમદાવાદ સુભાષ બ્રિજ તોડી પાડવામાં આવશે કે શું?

IIT-R અને બીજા નિષ્ણાંતોનો રિપોર્ટ આવ્યો છે. જૂની ટેકનોલોજી અને ટ્રાફિકની સામે રીપેરીંગ બદલે સુભાષ બ્રિજ નવો બનાવવો પડશે. સુભાષ બ્રિજ તોડવા અંગે આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.

આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, "અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના રોડ એન્ડ બિલ્ડીંગ કમિટીના અધિકારીઓ અને રાજ્ય સરકારના આરએમબીના અધિકારીઓ સાથે સુભાષ બ્રિજ અંગે હાલમાં ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે. રિપોર્ટના આધારે આગામી સમયમાં કેટલા સમય માટે આ બ્રિજને બંધ રાખવો નિર્ણય લેવામાં આવશે, હાલમાં રાજ્ય સરકાર જોડે પરામર્શ ચાલી રહ્યું છે.

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણી (ETV Bharat Gujarat)

કન્સલ્ટન્ટ એજન્સીઓએ આ બ્રિજને તોડી પાડવાથી સલાહ આપી છે. બ્રિજનું 50 વર્ષથી વધુ આયુષ્ય જુની ટેકનોલોજી અને ટ્રાફિક ના વધતા ભારણના કારણે સુભાષ બ્રિજ તોડવા માટે સલાહ આપવામાં આવી છે. આઇઆઇટી રૂરકી અને આઇઆઇટી મુંબઈ તેમજ SVNIT જેવી સંસ્થાઓ પાસેથી સુભાષ બ્રિજનું ટેસ્ટિંગ કરાવવામાં આવ્યું હતું, ગઈકાલે આ અંગે તમામ રિપોર્ટ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સોંપવામાં આવ્યા છે.

સુભાષ બ્રિજ
સુભાષ બ્રિજ (ETV Bharat Gujarat)

સુભાષ બ્રિજ અંગેના રિપોર્ટમાં ત્રણ સોલ્યુશન બતાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં એક વિકલ્પ તોડી પાડવાનો છે, જ્યારે બીજો વિકલ્પ બ્રિજને ભાગ ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયો છે, તે સ્પાનની નીચે વધારાનો એક પીલ્લર ઉભો કરીને મજબૂતાઈ આપવાનું છે, તદુપરાંત ત્રીજો વિકલ્પમાં બતાવવામાં આવ્યો છે, કે બ્રિજના ઉપરનું તમામ સ્ટ્રકચર નીચે ઉતારી સ્ટીલનું સ્ટ્રકચર બનાવી બ્રિજને ચાલુ કરી શકાય છે."

સુભાષ બ્રિજ
સુભાષ બ્રિજ (ETV Bharat Gujarat)

4 ડિસેમ્બર 2025ના દિવસે બ્રિજના સ્પાન બેસી જવા અને તરાડ પડવાની જાણ મળી

આ બ્રિજનું નિર્માણ 1973માં કરવામાં આવ્યું હતું આ બ્રિજ શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારને જોડતો મહત્વનો બ્રિજ છે. 52 વર્ષ જૂનો આ બ્રિજ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. 4 ડિસેમ્બર 2025ના દિવસે બ્રિજના સ્પાન બેસી જવા અને તરાડ પડવાની જાણ મળી હતી, ત્યારબાદ સાંજે 6:00 વાગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા બેરીકેટિંગ કરીને અચાનક બ્રિજ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.

સુભાષ બ્રિજ
સુભાષ બ્રિજ (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ તાત્કાલિક બ્રિજ પાસે પહોંચ્યા હતા, આ બ્રિજ બંધ કરાતા ભારે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા થઈ હતી. ત્યાર પછી રોડ અને બિલ્ડીંગ વિભાગની ટીમ દ્વારા બ્રિજની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પાંચ દિવસ માટે બ્રિજને બંધ કરવા માટે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. 6 ડિસેમ્બર થી 8 ડિસેમ્બર સુધી બ્રિજ નિષ્ણાંત દ્વારા સુભાષ બ્રિજનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યાર પછી 10 ડિસેમ્બર થી 15 ડિસેમ્બર દરમિયાન આઇઆઇટી મુંબઈ રૂરકી અને બીજા ટીમો દ્વારા સુભાષ બ્રિજના પિલ્લર અને સ્પાનની ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

