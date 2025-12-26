અમદાવાદમાં 8 લેનનો નવો સુભાષ બ્રિજ બનાવાશે, કેટલા કરોડના ખર્ચે ક્યાં સુધીમાં તૈયાર થશે?
બ્રિજને થયેલા નુકસાન અંગે એમ્પેનલ્ડ કન્સલ્ટન્ટ્સ ઉપરાંત IIT રૂડકી અને SVNIT સુરતના નિષ્ણાતો દ્વારા વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ: સાબરમતી નદી પર આવેલા સુભાષ બ્રિજના રીસ્ટોરેશન તથા હાલના બ્રિજની બન્ને બાજુ નવા 2-2 લેનના બ્રિજના નિર્માણ માટે રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શનમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વ્યાપક યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ યોજના અંતર્ગત વર્તમાન બ્રિજની સલામતી, ભવિષ્યની ટ્રાફિક માંગ અને લાંબા ગાળાની ઉપયોગિતા ધ્યાનમાં રાખીને બે ફેઝમાં કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
બ્રિજને થયેલા નુકસાન અંગે એમ્પેનલ્ડ કન્સલ્ટન્ટ્સ ઉપરાંત IIT રૂડકી અને SVNIT સુરતના નિષ્ણાતો દ્વારા વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી હતી. નિષ્ણાતોના અભિપ્રાય અનુસાર હાલના બ્રિજના સુપરસ્ટ્રક્ચરને દૂર કરવું જરૂરી હોવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. શહેરમાં વધતી ટ્રાફિકની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, માત્ર રીસ્ટોરેશન સુધી સીમિત ન રહી, હાલના બ્રિજની બન્ને બાજુ વધારાના નવા બ્રિજ બનાવવાની યોજના પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ માટે અંદાજિત ખર્ચ રૂ. 250 કરોડ રાખવામાં આવ્યો છે અને કામગીરી EPC મોડ હેઠળ અમલમાં મૂકવામાં આવશે.
ફેઝ 1 : વર્તમાન બ્રિજનું રીસ્ટોરેશન
પ્રથમ ફેઝમાં હાલના બ્રિજના સુપરસ્ટ્રક્ચરને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી, 38 મીટર સ્પાન મુજબ સ્ટીલ કોમ્પોઝીટ ગર્ડર આધારિત નવું સુપરસ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવામાં આવશે. આ કામગીરી માટે હયાત પીયરને માઇક્રો કૉન્કીટ દ્વારા જેકેટિંગ કરીને મજબૂત બનાવવામાં આવશે, જેથી નવી રચનાને પૂરતો આધાર મળી રહે.
ફેઝ - 2 : બન્ને બાજુ નવા 2-2 લેન બ્રિજ
બીજા ફેઝમાં હાલના બ્રિજની બન્ને બાજુ એકજ લેવલે નવા 2-2 લેનના બ્રિજનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આ માટે ફાઉન્ડેશનથી લઈને સુપરસ્ટ્રક્ચર સુધીની સમગ્ર કામગીરી નવેસરથી કરવાની યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે.
બંને ફેઝની કામગીરી માટે EPC મોડ હેઠળ સંયુક્ત ટેન્ડર મંગાવવાનું આયોજન છે. તે મુજબ સમગ્ર કામ માટે EPC ટેન્ડરની બેઝિક કોસ્ટ અંદાજિત રૂ. 250 કરોડ રાખવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ શહેરના ઉત્તર અને મધ્ય વિસ્તારો વચ્ચેનું ટ્રાફિક દબાણ ઘટશે અને ભવિષ્યની ટ્રાફિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે સક્ષમ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપલબ્ધ બનશે.
આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેયર પ્રતિભા જૈને જણાવ્યું હતું કે, સાબરમતી નદી પર આવેલા સુભાષ બ્રિજના રીસ્ટોરેશન તથા હાલના બ્રિજની બન્ને બાજુ નવા 2-2 લેનના બ્રિજના નિર્માણ માટે રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શનમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વ્યાપક યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ યોજના અંતર્ગત વર્તમાન બ્રિજની સલામતી, ભવિષ્યની ટ્રાફિક માંગ અને લાંબા ગાળાની ઉપયોગિતા ધ્યાનમાં રાખીને બે ફેઝમાં કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. સુભાષ બ્રિજ રાણીપ અને શાહિબાગ વિસ્તારોને જોડતો એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે. વર્ષ 1973માં નિર્મિત આ બ્રિજ છેલ્લા 52 વર્ષથી કોઈ મોટી તકલીફ વિના કાર્યરત રહ્યો હતો. જો કે, તારીખ 4 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ બ્રિજના ડેકમાં તિરાડ તથા સુપરસ્ટ્રક્ચરમાં સેટલમેન્ટ જોવા મળતાં, સલામતીના હિતમાં બ્રિજને ટ્રાફિક માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
સુભાષ બ્રિજ અંગે મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધી પાનીએ જણાવ્યું હતું કે, સુભાષ બ્રિજ પર અત્યારે ત્રણ લેન છે અને હવે બંને તરફ બે લેન બનાવવામાં આવશે. બંને તરફ 36 મીટર મળે છે. અને અત્યારે બ્રિજ 18 મીટર છે. જેથી આ બ્રિજ 4+4 એમ કુલ આઠ લેનનો બનશે. નવો બ્રિજ EPE મોડેલ પર બનાવવામાં આવશે. બંને બ્રિજ માટે એક સાથે ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. મહાનગર પાલિકા દ્વારા આગામી દિવસોમાં પ્રથમ ફેઝમાં હયાત બ્રિજને રિસ્ટોર કરવામાં આવશે. જે બાદ નવો બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવશે. આ બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી આગામી બે વર્ષ સુધી ચાલશે.
ડ્રોન કેમેરાથી બ્રિજનું ઈન્સ્પેક્શન
સુભાષ બ્રિજની કન્ડિશન અને તેની આયુ મર્યાદા જાણવા માટે કોર્પોરેશન દ્વારા આધુનિક ટેકનોલોજીનો સહારો લેવામાં આવ્યો છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા બ્રિજની સુરક્ષા ચકાસવા માટે ખાસ ડ્રોન દ્વારા થ્રીડી મેપિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી. હાઈ રિઝોલ્યુશન ડ્રોન કેમેરાની મદદથી બ્રિજના દરેક ખૂણેથી તેના સ્ટ્રકચરની જીણવટ ભરી વિગતો કેપ્ચર કરવામાં આવી.
કન્સલ્ટન્ટ એજન્સીઓએ આ બ્રિજને તોડી પાડવાથી સલાહ આપી હતી. બ્રિજનું 50 વર્ષથી વધુ આયુષ્ય જુની ટેકનોલોજી અને ટ્રાફિકના વધતા ભારણના કારણે સુભાષ બ્રિજ તોડવા માટે સલાહ આપવામાં આવી છે. IIT રૂરકી, IIT મુંબઈ તેમજ SVNIT જેવી સંસ્થાઓ પાસેથી સુભાષ બ્રિજનું ટેસ્ટિંગ કરાવવામાં આવ્યું હતું અને ગઈકાલે આ અંગે તમામ રિપોર્ટ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સોંપવામાં આવ્યો છે.
રિપોર્ટમાં બ્રિજને લઈને શું સોલ્યુશન અપાયા?
સુભાષ બ્રિજ અંગેની રિપોર્ટમાં ત્રણ સોલ્યુશન બતાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં એક વિકલ્પને તોડી પાડવાનો છે. જ્યારે બીજો ઓપ્શન બ્રિજને ભાગ ક્ષતીગ્રસ્ત થઈ ગયો છે તે સ્પાનની નીચે વધારાનો એક પીલ્લર ઉભો કરીને મજબૂતાઈ આપવાનું છે. તદુપરાંત ત્રીજો વિકલ્પમાં બતાવવામાં આવ્યો છે કે બ્રિજનું ઉપરનું તમામ સ્ટ્રકચર નીચે ઉતારી સ્ટીલ નું સ્ટ્રકચર બનાવી બ્રિજને ચાલુ કરી શકાય છે.
આ બ્રિજનું નિર્માણ 1973 માં કરવામાં આવ્યું હતું. આ બ્રિજ શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારને જોડતો મહત્વનો બ્રિજ છે. 52 વર્ષ જૂના આ બ્રિજના સ્પાન વચ્ચેથી બેસી જતા તેને ચાર ડિસેમ્બરના દિવસે અચાનક બ્રિજ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.
