સુભાષ બ્રિજ બંધ થતા "બેહાલ" થઈ જનતા, ટ્રાફિકમાં અટવાયેલા અમદાવાદવાસીઓએ જણાવી વ્યથા
ગત 4 ડિસેમ્બરે અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજ બંધ કરવામાં આવ્યો, જે બાદ સર્જાયેલા ભયંકર ટ્રાફિકથી શહેરીજનો પરેશાન છે. જુઓ ETV Bharat ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ...
Published : December 11, 2025 at 2:27 PM IST
અમદાવાદ : છેલ્લા લાંબા સમયથી અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં રોડ-રસ્તા અને બ્રિજના સમારકામની કામગીરી ચાલી રહી છે. જેના પરિણામે મહાનગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા રોડ-રસ્તા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેની સીધી અસર શહેરના વાહનવ્યવહાર અને ટ્રાફિક સંચાલન પર પડી રહી છે. અનેક વિસ્તારમાં ઓફિસ હવર્સ સિવાય પણ ભારે ટ્રાફિક સર્જાતા શહેરીજનો કલાકો સુધી પરેશાન થઈ રહ્યા છે.
શહેરના બ્રિજ અને રોડ-રસ્તાના ચાલતા કામ
અમદાવાદના સરસપુર બ્રીજના પુનનિર્માણનું કામ ચાલતું હોવાથી તે હાલ અવરજવર માટે બંધ છે. અસારવા અને ગિરધરનગર બ્રિજ પણ બંધ છે, જેના કારણે ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનમાં પણ બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે. આથી કાલુપુર, સરસપુર, ગોમતીપુર અને રેલવે સ્ટેશન પાસેના રસ્તા પર વિવિધ સ્થળોએ બેરીકેટ લગાવીને અવરોધ કરવામાં આવ્યા છે.
સુભાષ બ્રિજ બંધ, "પડ્યા પર પાટું"
અમદાવાદ શહેરમાં ઘણી જગ્યા પર બ્રિજ અને રોડ-રસ્તાઓના કામ ચાલુ હોવાના કારણે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યા છે. "પડ્યા પર પાટું" જેમ અમદાવાદ પૂર્વ અને પશ્ચિમને જોડતા સુભાષ બ્રિજને બંધ કરાતા હવે બંને તરફ ટ્રાફિકની અતિ ગંભીર સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદના આશ્રમ રોડ, દુધેશ્વર અને રાણીપ તરફથી ટ્રાફિક વાડજ સર્કલ તરફ આવે છે, જેના પરિણામે અહીં ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાય છે. ટ્રાફિક પોલીસકર્મીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપનમાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે.
દૈનિક જનજીવન પર ભારે અસર, ત્રણ કિમીનો ધરમધક્કો
સુભાષ બ્રિજ અમદાવાદના મુખ્ય વિસ્તારોને જોડતા હોવાથી, તેના બંધ રહેવાના પગલે દૈનિક જનજીવન પર અસર પડી રહી છે. અમદાવાદના રહેવાસી રાજુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હું સરસપુરમાં રહું છું, સુભાષ બ્રિજ બંધ થવાથી અમને ઘણી જ મુશ્કેલી પડી રહી છે. સરસપુરથી સુભાષ બ્રિજ જવા માટે હું દિલ્હી દરવાજા, વાડજ અને રાણીપ એમ ત્રણ કિલોમીટર ફરીને આવવું પડે છે. આ દરમિયાન ટ્રાફિકમાં અમે બહુ જ હેરાન થઈએ છીએ. એક તરફ સારંગપુર બ્રિજ બંધ છે અને કાલુપુરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા છે. હવે આ બ્રિજ બંધ થવાના કારણે અમારી મુશ્કેલી વધી છે."
"કોંગ્રેસ પાર્ટીની માંગ છે કે, જે બ્રિજના નિર્માણકાર્ય ધીમી ગતિથી ચાલી રહ્યા છે તે તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવામાં આવે, જેથી અમદાવાદ શહેરની જનતાને ટ્રાફિકની સમસ્યાથી રાહત મળે." -- શહેઝાદ ખાન પઠાણ
ટિફિન સર્વિસનું કામ કરતા યોગેશભાઈએ જણાવ્યું કે, હું સાબરમતીથી ટિફિન લઈને આવું છું. બ્રિજ બંધ થઈ ગયો છે, માટે અહીં બહુ ટ્રાફિક થાય છે. મારે એક કલાક પહેલાં નીકળવું પડે છે અને ત્રણથી ચાર કિલોમીટર વધુ કાપવા પડે છે. મારે અલગ અલગ કંપનીઓમાં ટિફિન આપવાનું હોય છે, લોકોને સમયસર જમવાનું હોય છે. જનતા માટે નવા બ્રિજ બનાવવામાં આવે અથવા બ્રિજ ખોલવામાં આવે એવી અમારી વિનંતી છે."
અમદાવાદવાસીઓની સમસ્યા અને માંગ
યોગેશભાઈએ જણાવ્યું કે, "હું નાનો હતો ત્યારે દરિયાપુરમાં રહેતો હતો. ત્યારે સુભાષ બ્રિજ બે પિલ્લર ઉપર હતો, એ પડી ગયો હતો. ત્યારબાદ વર્ષ 1973 માં ફરીથી સુભાષ બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો હતો. તેના ઉદ્ઘાટનના દિવસે જબરદસ્ત પૂર આવ્યું હતું, અને ત્યારપછી આ બ્રિજ હવે તિરાડ પડવાના કારણે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદના રહેવાસી રમેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે,"આ બ્રિજ બંધ થવાના કારણે લોકોને એટલી બધી મુશ્કેલી પડી રહી છે કે ન પૂછો વાત. રાત્રે મોટી-મોટી ગાડીઓની એન્ટ્રી થાય છે, અને લક્ઝરીઓના કારણે પણ અહીંયા ટ્રાફિક થાય છે. લોકોને કલાકો સુધી ટ્રાફિકમાં ઉભું રહેવું પડે છે, અને ભયંકર નોઈસ પોલ્યુશન થાય છે. જો દરિયાપુર જવું હોય તો એક કલાક પહેલા ઘરથી નીકળવું પડે છે. પહેલા હું 15 મિનિટમાં ત્યાં પહોંચી જતો હતો.
હજી આ બ્રિજ પર તિરાડ...
RTO થી શાહીબાગ બ્રિજમાં રસ્તા પર 7 જેટલી તિરાડ જોવા મળી છે. તો શાહીબાગથી RTO બ્રિજના રસ્તા પર ત્રણ મોટી તિરાડ જોવા મળે છે. શાહીબાગથી RTO તથા બ્રિજના રસ્તા અને ફૂટપાથ પર સૌથી મોટી તિરાડ પડી ગઈ છે. તિરાડ પાસે પેરાફીટનો ભાગ પણ તૂટેલો દેખાય રહ્યો છે. આ અંગે અધતન સાધનો સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એજન્સીની મદદ લઈ રિપોર્ટ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.
"આગામી 26 માર્ચ સુધીમાં અમદાવાદ શહેરના ત્રણ-ચાર બ્રિજ શહેરની જનતા માટે ખુલ્લા મુકવામાં આવશે, જેથી લોકોને ટ્રાફિકમાંથી રાહત મળશે." -- દેવાંગ દાણી
25 ડિસેમ્બર સુધી સુભાષ બ્રિજ બંધ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, બ્રિજ પ્રોજેક્ટ વિભાગ દ્વારા આ અંગે જાહેર નોટિસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગત 4 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ સુભાષ બ્રિજના સુપર સ્ટ્રક્ચરમાં નુકસાન થયું હોવાનું ધ્યાને આવતા સલામતીના ભાગરૂપે આ બ્રિજ જાહેર જનતાની અવરજવર માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સરકારના R&B ડિઝાઇન સર્કલ અને અમદાવાદ મનપાની પેનલની સ્ટ્રકચરલ ડિઝાઇન કન્સલટન્ટ સાથે મળી બ્રિજના વિગતવાર નિરીક્ષણની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
નિરીક્ષણ કામગીરી માટે આ બ્રિજ 25 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી જાહેર જનતાની અવરજવર કરવા માટે બંધ રાખવામાં આવનાર છે. જે દરમિયાન જાહેર જનતાએ અન્ય વૈકલ્પિક રૂટનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. જેની જાહેર જનતાએ નોંધ લેવા વિનંતી.
અવરજવર માટે પ્રતિબંધિત માર્ગ
સાબરમતી નદી પર આવેલ સુભાષ બ્રિજના બંને છેડા વાહન ચાલક તથા રાહદારીઓ માટેની અવરજવર સારુ પ્રતિબંધિત રહેશે.
વૈકલ્પિક માર્ગ
- ચાંદખેડા-સાબરમતી તરફથી આવતા વાહનો ચીમનભાઈ પટેલ બ્રિજ ઉતરી પ્રબોધ રાવળ સર્કલ થઈ રાણીપ ડી-માર્ટ જઈ શકે છે. ત્યાંથી નવા બનેલા રોડ ઉપર થઈ વાડજ સર્કલથી દધિચી બ્રિજ ઉપર થઈ દિલ્હી દરવાજા, શાહીબાગ અને સિવિલ તરફ જઈ શકશે.
- સાબરમતી-ચાંદખેડા તરફથી આવતા વાહનો કે જેઓને સિવિલ તરફ જવું હોય તેઓ ભાટ-કોટેશ્વર રોડ થઈ ઇન્દિરા બ્રિજ થઈ એરપોર્ટ રોડ થઈ સિવિલ હોસ્પિટલ તરફ જઈ શકશે.
- શાહીબાગ તરફથી જેઓને સુભાષબ્રિજ તરફ જવું છે તે વાહન ચાલકો શાહીબાગ અંડરબ્રિજ સર્કલથી કે શાહીબાગ રેલવે બ્રીજ પરથી નમસ્તે સર્કલથી કેન્દ્રીય વિદ્યાલય કટથી દેવજીપુરા થઇ મેલડી માતા સર્કલ થઈ દધિચી બ્રિજ થઇ વાડજ સર્કલ થઈ રાણીપ ડી-માર્ટ તરફ અવરજવર કરી શકશે.
ટ્રાફિકની સમસ્યા વધવાનું મૂળ કારણ AMC: વિપક્ષ નેતા
અમદાવાદ શહેરમાં વધતી જતી ટ્રાફિકની સમસ્યા અને સુભાષ બ્રિજ બંધ થવાના મામલે AMC વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે,"એક તરફ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શહેરના નાગરિકોને પ્રાથમિક સુવિધા આપી શકતું નથી, અને હવે તો ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ વધી છે. અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા સતત વધવાનું મૂળ કારણ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન છે. હાલ સુભાષ બ્રિજ, અસારવા બ્રિજ અને સારંગપુર બ્રિજ એમ શહેરના મુખ્ય ત્રણ બ્રિજ બંધ હાલતમાં છે. સમય મર્યાદા પર કામ પૂર્ણ થતું નથી, અને ટ્રાફિકની સમસ્યા અલગ અલગ વિસ્તારમાં વધી જ રહી છે.
ત્રણ મહિનામાં શહેરને મળશે ચાર નવા બ્રિજ
ટ્રાફિક સમસ્યા મામલે AMC સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, "હાલ જે બ્રિજના કામ ચાલુ છે તેનું નિરીક્ષણ કરીને કામગીરી ઝડપથી પૂરી કરવામાં આવશે. ચીમનભાઈ બ્રિજનું વાઈડનીંગ કામ ચાલુ છે. સારંગપુર બ્રિજ સિક્સલેન બનવા માટે જઈ રહ્યો છે. હાલ લોકોને પીક અવર્સમાં તકલીફ ન પડે તે માટે ટ્રાફિક પોલીસ સાથે સંકલન કરીને આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 26 માર્ચ સુધીમાં અમદાવાદ શહેરના ત્રણ-ચાર બ્રિજ શહેરની જનતા માટે ખુલ્લા મુકવામાં આવશે, જેથી લોકોને ટ્રાફિકમાંથી રાહત મળશે."
