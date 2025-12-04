ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં 52 વર્ષ જૂના સુભાષ બ્રિજને અચાનક કેમ 5 દિવસ માટે બંધ કરાયો? હવે કયો વૈકલ્પિક રૂટ લેશો?

અમદાવાદના 52 વર્ષ જુના સુભાષ બ્રિજના મધ્ય ભાગમાંથી તિરાડ પડી હોવાનું અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ધ્યાને આવતા ચેકિંગ કરવામાં કરવામાં આવ્યું હતું.

સુભાષબ્રિજની તસવીર
સુભાષબ્રિજની તસવીર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 9:21 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 9:26 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના એક બ્રિજમાં ખામી જણાતા તેને બંધ કરવામાં આવ્યો. અમદાવાદના સુભાષ બ્રિજ અચાનક રીપેરીંગ માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે ભારે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઇ હતી. અમદાવાદના 52 વર્ષ જુના સુભાષ બ્રિજના મધ્ય ભાગમાંથી તિરાડ પડી હોવાનું અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ધ્યાને આવતા ચેકિંગ કરવામાં કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ સાંજે 6:00 વાગ્યા તાત્કાલિક અસરથી આ બ્રિજ અને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો.

આ મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બ્રિજ પ્રોજેક્ટ વિભાગ દ્વારા એક જાહેર નોટિસ બહાર પાડવામાં આવી. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અમદાવાદ શહેરમાં અ.મ્યુ.કોર્પો.નાં બ્રીજ પ્રોજેકટ ખાતેથી પશ્ચિમ ઝોનમાં સાબરમતી નદી પર આવેલ સુભાષ બ્રીજના ડિટેઈલ ઈન્સપેકશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી. જેમાં ક્ષતી જણાતા સેફ્ટીના ભાગ રૂપે, બ્રીજને તા. ૦૪-૧૨-૨૦૨૫ થી પાંચ દીવસ સુધી જાહેર જનતાની અવરજવર માટે બંધ કરવામાં આવેલો છે. જેના વૈકલ્પીક રુટ તરીકે નદી પરના આવેલા દધીચી બ્રીજનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

બ્રિજ બંધ રાખવાની AMCએ કરી જાહેરાત
બ્રિજ બંધ રાખવાની AMCએ કરી જાહેરાત

હવે કયો વૈકલ્પિક રૂટ લઈ શકશો?
આ જગ્યાએ અમદાવાદના એક લાખથી વધારે વાહનો પસાર થતા હોય છે. ત્યારે હાલ બ્રિજને બંધ કરી દેવામાં આવતા લોકો ભારે હાલાકી સામનો કરી રહ્યા છે. આ બ્રિઝને શહેરનો પ્રવેશ દ્વાર પણ કહેવામાં આવે છે. આ બ્રિજ કોટ વિસ્તાર અને જૂના અમદાવાદ શહેરમાં જવા માટેનો એક સેતુ છે. બ્રિજ બંધ થતા સાબરમતી અને અખબાર નગર થઈને આવતા વાહન ચાલકોએ હવે વ્યાસવાડી અને ગાંધી આશ્રમ રોડ થઈને આશ્રમ રોડ, વાડજ, દધીચિ બ્રિજ થઈને શાહીબાગ તેમજ દિલ્હી દરવાજા જઈ શકાશે.

બ્રિજ બંધ કરાયા બાદ સર્જાયો ટ્રાફિક
બ્રિજ બંધ કરાયા બાદ સર્જાયો ટ્રાફિક

1973માં બન્યો હતો સુભાષ બ્રિજ
ખાસ છે કે, અમદાવાદના આ બ્રિજનું નિર્માણ 1973 માં કરવામાં આવ્યું હતું. આ બ્રિજ શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારને જોડતો મહત્વનું બ્રિજ છે. 52 વર્ષ જૂના આ બિઝને આજે બંધ કરવામાં આવ્યો છે અને પાંચ દિવસ સુધી આ બ્રિજ હવે બંધ રહેશે.

સંપાદકની પસંદ

