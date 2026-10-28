અમદાવાદના વિદ્યાર્થી સાથે 'ટાસ્ક ટ્રેપ'નો બનાવ; પહેલા 160 પછી ₹2,000 પાછા આપ્યા, પછી વિશ્વાસ જીતી ₹9.66 લાખ પડાવ્યા!
Amazon પ્રોડક્ટ રેન્કિંગથી શરૂ થયેલી કમાણીની લાલચ, એકાઉન્ટ ફ્રીઝ થયાનું કહી ટેક્સ અને ઇન્સ્યોરન્સના નામે નાણાં માગ્યાનો આક્ષેપ
Published : October 28, 2026 at 11:43 AM IST
અમદાવાદ: શરૂઆતમાં માત્ર ₹160 મળે, પછી પોતાના ખાતામાંથી ઉપાડેલા ₹2,000 પણ પાછા આવી જાય તો કોઈને ઓનલાઈન ટાસ્ક દ્વારા કમાણી થતી હોવાનો વિશ્વાસ બેસી શકે. પરંતુ આ જ વિશ્વાસનો ઉપયોગ કરીને સાયબર ઠગાઈ આચરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ અમદાવાદમાં સામે આવ્યો છે. નરોડામાં રહેતા 24 વર્ષીય BCAના વિદ્યાર્થી ધ્રુવ રાકેશ પટેલે ફરિયાદ નોંધાવી છે કે, Amazon પ્રોડક્ટ રેન્કિંગના ટાસ્કના નામે તેમને Telegram અને WhatsApp ગ્રુપમાં જોડવામાં આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં નાની રકમ ચૂકવ્યા બાદ વધુ કમાણીની લાલચ આપવામાં આવી અને પછી પોતાના જ નાણાં પરત મેળવવા માટે ટેક્સ, ઇન્સ્યોરન્સ તથા અન્ય ચાર્જિસના નામે વારંવાર પૈસા ભરાવાયા હતા. ફરિયાદ મુજબ, આ રીતે કુલ ₹9,66,302ની છેતરપિંડી થઈ છે.
વિશ્વાસ જીતવા પહેલાં નાની રકમ ચૂકવી
ધ્રુવ પટેલે અમદાવાદ શહેર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસને આપેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે 8 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ તેમને IYOM નામના WhatsApp ગ્રુપમાં જોડવામાં આવ્યા હતા. તેમાં Amazonની પ્રોડક્ટની લિંક ખોલીને સ્ક્રીનશોટ મોકલવા જેવા ટાસ્ક આપવામાં આવતા હતા. ટાસ્કના બદલામાં ₹160 ચૂકવવામાં આવ્યા બાદ તેમને Telegram પર વધુ ટાસ્ક માટેના ગ્રુપમાં જોડવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદ મુજબ, ત્યારબાદ ટાસ્ક પૂર્ણ કરવા માટે પહેલાં નાણાં ભરવાની શરત મૂકવામાં આવી. અલગ-અલગ QR કોડ અને ઓનલાઈન લિંક્સ મારફતે રકમ જમા કરાવવાનું કહેવામાં આવતું હતું. વધુ ટાસ્ક અને વધુ કમાણીના નામે આ પ્રક્રિયા આગળ વધતી ગઈ.
પૈસા ઉપાડવા ગયા તો એકાઉન્ટ ફ્રીઝ થયાનું કહ્યું
ફરિયાદમાં સૌથી મહત્ત્વનો વળાંક ત્યારે આવે છે, જ્યારે ધ્રુવે પોતાની કમાણી ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ, શરૂઆતમાં ₹2,000 ઉપાડવાની મંજૂરી મળી અને આ રકમ તેમના SBI ખાતામાં પરત આવી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ વધુ નાણાં ઉપાડવાનો પ્રયાસ કરતાં ટાસ્કમાં ભૂલ થઈ હોવાનું અને એકાઉન્ટ ફ્રીઝ થઈ ગયું હોવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. એકાઉન્ટ ફરી શરૂ કરાવવા અને બાકીની રકમ પરત મેળવવા માટે વધુ નાણાં ભરવા પડશે તેમ કહી અલગ-અલગ ચાર્જિસ માગવામાં આવ્યા હોવાનો ફરિયાદમાં આક્ષેપ છે. ટેક્સ, ઇન્સ્યોરન્સ અને અન્ય પ્રક્રિયાના નામે પૈસા માગવાની આ પ્રક્રિયા સતત ચાલતી રહી હતી.
છેલ્લે વધુ ₹52 હજારની માગ થતાં શંકા ગઈ
ધ્રુવની ફરિયાદ મુજબ, 21 ઓક્ટોબરે તેમના ઈમેઇલ પર એવો સંદેશ આવ્યો હતો કે, વધુ ₹52,000 ભરવામાં આવે તો બાકીનાં નાણાં પરત મળશે. અગાઉ પણ અલગ-અલગ કારણો આપીને રકમ માગવામાં આવી હોવાથી તેમને છેતરપિંડી થઈ હોવાની શંકા ગઈ હતી. ફરિયાદમાં 9થી 21 ઓક્ટોબર દરમિયાન થયેલા 25 નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતો આપવામાં આવી છે. તેમાં SBI, ધ યુનિયન કો-ઓપરેટિવ બેંક અને IDFC બેંક સંબંધિત વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં કુલ ₹9,66,302 ગુમાવ્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની તપાસ શરૂ
ધ્રુવ પટેલે 21 ઓક્ટોબરે સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન 1930 પર ફરિયાદ કરી હતી. ત્યારબાદ 25 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ અમદાવાદ શહેર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાવવામાં આવી હતી. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 318(4), 319(2), 61(2) અને IT એક્ટની કલમ 66(D) હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
FIRમાં આરોપીઓ અજાણ્યા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ફરિયાદમાં WhatsApp ગ્રુપના સભ્યો, Telegram ગ્રુપના સંચાલકો, લિંક્સ મોકલનારા લોકો અને નાણાં મેળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા બેંક ખાતાઓના ધારકોની ભૂમિકા તપાસવાની માગ કરવામાં આવી છે. તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.વી. બરવાળીયાને સોંપવામાં આવી છે.
આ કેસમાં પોલીસ તપાસ દરમિયાન નાણાં કયા ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થયા, ગ્રુપ ચલાવનારાઓ કોણ છે અને અલગ-અલગ ઓનલાઈન ઓળખ પાછળ એક જ નેટવર્ક છે કે નહીં તે સ્પષ્ટ થશે.
આ પણ વાંચોઃ
સુરતમાં 410 કરોડના સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કનો પર્દાફાશ: બે આરોપી ઝડપાયા, 96 બેંક ખાતાં અને 30 ડેબિટ કાર્ડની વિગતો મળી
એક APK ફાઇલ અને બેંક ખાતાં સાફ! ગુજરાતમાં સાયબર ઠગાઈના 5 ચોંકાવનારા કિસ્સા, એક ભૂલ અને લાખો ગુમાવ્યા