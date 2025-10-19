ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં BRTS બસના કાચ ફૂટ્યા, બસે રાહદારીને અડફેટે લેતા લોકોએ કર્યો પથ્થરમારો

BRTS બસના ડ્રાઇવર પર બે અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કરીને બસમાં વ્યાપક તોડફોડ કરી હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે.

BRTS બસ પર પથ્થરમારો
BRTS બસ પર પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: અમદાવાદના ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં શનિવારે મોડી રાત્રે BRTS બસના ડ્રાઇવર પર બે અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કરીને બસમાં વ્યાપક તોડફોડ કરી હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. બસે રાહદારીને અડફેટે લેતા અજાણ્યા શખ્સોએ બસ પર પથ્થરમારો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં બસને આશરે ₹90,000નું મોટું નુકસાન થયું છે. ડ્રાઇવરની ફરિયાદના આધારે ઘાટલોડિયા પોલીસે બે અજાણ્યા ઇસમો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

મહેબુબભાઈ અમીનભાઇ મંડલી નારણપુરા BRTS બસ ડેપો ખાતે છેલ્લા ચાર વર્ષથી ડ્રાઇવર તરીકે નોકરી કરે છે. તેમની નોકરીનો સમય બપોરના 3 વાગ્યાથી રાત્રીના 11 વાગ્યા સુધીનો છે અને તેઓ રૂટ નં. 16 (નહેરુનગરથી સાણંદ ચોકડી) પર બસ ચલાવે છે. ગઇકાલે રાત્રીના 10 વાગે મહેબુબભાઈ સાણંદ ચોકડીની છેલ્લી ટ્રીપ પૂર્ણ કરીને તેમની BRTS ઇલેક્ટ્રીક બસ નારણપુરા બસ ડેપો ખાતે મૂકવા જઈ રહ્યા હતા.

BRTS બસ પર પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)

તે સમયે શાસ્ત્રીનગરથી આગળ શ્રીજી ચાયવાલે ત્રણ રસ્તાથી નારણપુરા ટેલિફોન એક્સચેન્જ ચાર રસ્તા તરફ વળાંક લેતી વખતે, અચાનક બસની ખાલી સાઇડના પાછળના ટાયરના ભાગે એક રાહદારીનો પગ આવી ગયો હતો. રાહદારીએ બસને થપથપાવતા ડ્રાઇવરે બસ ઊભી રાખી હતી. ત્યારબાદ ટ્રાફિક થતાં તેમણે બસને થોડી આગળ, સરદાર પટેલ આવાસના ગેટની સામે આવેલ એસ.કે. સલૂન પાસે રોડની સાઇડમાં પાર્ક કરી હતી. બસ ઊભી રાખ્યા બાદ તરત જ હાથમાં લાકડી તેમજ પાઇપ લઈને આવેલા બે અજાણ્યા ઇસમોએ ડ્રાઇવર મહેબુબભાઈને 'અકસ્માત કેમ કર્યો છે' તેમ કહીને ગંદી ગાળો બોલવાનું શરૂ કર્યું.

હુમલાખોરોએ BRTS બસનો મેઇન ફ્રન્ટ કાચ, ડ્રાઇવર સાઇડના બધા કાચ, પાછળનો મેઇન કાચ અને ડાબી બાજુના દરવાજાનો કાચ તોડી નાખ્યો હતો. ત્યારબાદ ડ્રાઇવરને બસમાંથી નીચે ઉતરવાનું કહેતાં, તેઓ નીચે ઉતર્યા. એક હુમલાખોરે તેમને છાતીમાંથી પકડીને મોઢાના ભાગે એક-બે લાફા માર્યા, જ્યારે બીજા ઇસમે પણ તેમને મોઢાના ભાગે એક-બે ફેટો મારી હતી. આ હુમલા અને તોડફોડને કારણે બસને આશરે ₹90000નું નુકસાન થયું છે. આજુબાજુના માણસો ભેગા થતાં જ બંને અજાણ્યા ઇસમો ડ્રાઇવરને ગડદા-પાટુનો માર મારીને સ્થળ પરથી જતા રહ્યા હતા.

બસ ડ્રાઈવર મહેબુબભાઇ સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, ' વળાંક લેતી વખતે મને ખ્યાલ આવ્યો કે કોઈ પાછલા ટાયર પાસે છે. અને તે વ્યક્તિ એ બસના પાછળના ભાગથી હાથેથી થપથપાવતા મેં બસ આગળ ઊભી રાખેલ હતી. બની શકે તે વ્યક્તિનું સંતુલન ખોવાયું હોય અથવા તે નશામાં હોય. પરંતુ ત્યાં એકાએક લોકોએ આવીને માર મારતાં મને સામાન્ય મૂઢ માર વાગેલ છે. ત્યારબાદ અમે સુપરવાઈઝરને ફોન કરીને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવા ગયા હતા.'

પોલીસ કાર્યવાહી
આ ઘટના બાદ ડ્રાઇવર મહેબુબભાઈ તેમના ડેપો મેનેજર પ્રકાશ મકવાણા, આસિસ્ટન્ટ ડેપો મેનેજર બાલકૃષ્ણ વાઘેલા, અને એક્સિડન્ટ સુપરવાઇઝર દીપ પરમાર સાથે ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા. ઘાટલોડિયા પોલીસે આ ઘટનાને ધ્યાનમાં લઈ બે અજાણ્યા ઇસમો વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (B.N.S.S.)ની કલમો ૧૧૫(૨), ૨૯૬(બી), ૩૨૪(૪), ૫૪ અને ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ (G.P.A.)ની કલમ ૧૩૫(૧) હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

