દિવાળીમાં વતન જતા મુસાફરોનો ધસારો, STમાં એક લાખથી વધુ ટિકિટોનું એડવાન્સ બુકિંગ; 9630 વધારાની ટ્રિપ દોડાવાશે
એક લાખથી વધુ ટિકિટોનું એડવાન્સ બુકિંગ; અમદાવાદથી 350 જેટલી વધારાની બસો, ઇસ્કોન, CTM અને અડાલજથી પણ મળશે બસ
Published : October 31, 2026 at 9:49 AM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારોમાં વતન જવા માટે નીકળતા મુસાફરોને બસની અછત કે ટ્રાફિકની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે, તે માટે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) દ્વારા અત્યારથી જ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દિવાળીના તહેવારને હજુ એક અઠવાડિયું બાકી છે, ત્યાં સુધીમાં જ એસ.ટી. નિગમની એક લાખથી વધુ ટિકિટોનું ઓનલાઈન અને એડવાન્સ બુકિંગ થઈ ચૂક્યું છે. મુસાફરોના સંભવિત ધસારાને પહોંચી વળવા આ વર્ષે રાજ્યભરમાં કુલ 9,630 વધારાની ટ્રીપ દોડાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગયા વર્ષે દિવાળી દરમિયાન 8,648 વધારાની ટ્રીપ દોડાવવામાં આવી હતી. તેની સરખામણીએ આ વર્ષે 982 ટ્રીપનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જે આશરે 11.4 ટકા થાય છે.
અમદાવાદથી 2થી 8 નવેમ્બર દરમિયાન 350 જેટલી વધારાની બસો
અમદાવાદ એસ.ટી. વિભાગના વિભાગીય અધિકારી જે.બી. કરોતરાના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદ ડિવિઝન દ્વારા આગામી 2થી 8 નવેમ્બર દરમિયાન આશરે 1,150 વધારાની ટ્રીપ દોડાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ માટે 300થી 350 જેટલી વધારાની બસો સેવામાં મૂકવામાં આવશે. ગયા વર્ષે અમદાવાદથી 678 વધારાની ટ્રીપ દોડાવવામાં આવી હતી. આ વખતે તેમાં 472 ટ્રીપનો વધારો કરીને આશરે 69.6 ટકાનું વધુ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મુસાફરોનો ધસારો વધશે તો જરૂરિયાત મુજબ તાત્કાલિક વધુ ટ્રીપ પણ શરૂ કરવામાં આવશે.
ગીતામંદિર ઉપરાંત ઇસ્કોન, CTM અને અડાલજથી પણ મળશે બસ
દિવાળીના દિવસોમાં ગીતામંદિર અને રાણીપ બસ સ્ટેન્ડ પર મુસાફરોની ભીડ વધવાની સાથે શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે વધારાના બસ પોઇન્ટ પણ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદમાં ઇસ્કોન ચાર રસ્તા, CTM એક્સપ્રેસ-વે અને અડાલજ ત્રિમંદિર પાસે વધારાના સ્ટોપેજ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. અહીંથી મુસાફરો સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત તરફ જતી બસોમાં બેસી શકશે. આ નવા પોઇન્ટ પર મુસાફરોને માર્ગદર્શન આપવા અને બસ સંચાલન વ્યવસ્થિત રહે તે માટે સુપરવાઇઝરી સ્ટાફ તથા કંટ્રોલ પોઇન્ટ પણ તહેનાત કરવામાં આવશે.
સૌરાષ્ટ્ર તરફની બસોમાં 50 ટકા ગ્રૂપ બુકિંગ પૂર્ણ
દિવાળીના વેકેશન દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર તરફ જતાં મુસાફરોનો ધસારો વધુ રહેતો હોવાથી અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટ અને જૂનાગઢ તરફ નિયમિત અંતરે વધારાની બસો દોડાવવાનું આયોજન છે. અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, સૌરાષ્ટ્ર રૂટની મોટાભાગની બસોમાં આશરે 50 ટકા ગ્રૂપ બુકિંગ એડવાન્સમાં થઈ ચૂક્યું છે. આ ઉપરાંત પંચમહાલ, દાહોદ, ગોધરા, ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છ તરફ જતાં મુસાફરો માટે પણ વધારાની બસોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
ખાનગી ટ્રાવેલ્સની સરખામણીએ STમાં નિયત સરકારી ભાડું
તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોની વધતી માંગને કારણે ખાનગી ટ્રાવેલ્સમાં ભાડાં વધી જતાં હોય છે. જોકે, GSRTC દ્વારા વધારાની બસોમાં પણ સામાન્ય દિવસો મુજબના સરકારી નિયત ભાડા જ વસૂલવામાં આવશે. લોકલ, એક્સપ્રેસ અને ગુર્જરનગરી કેટેગરી પ્રમાણે જ ભાડું લેવામાં આવશે. મુસાફરોને રોકડના છૂટા પૈસાની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે બસમાં કંડક્ટર પાસેથી ટિકિટ લેતી વખતે Google Pay, PhonePe અને Paytm જેવી UPI સુવિધા મારફતે ડિજિટલ પેમેન્ટ પણ કરી શકાશે.
રાજ્યના ડિવિઝન પ્રમાણે વધારાની ટ્રીપનું આયોજન
રાજ્યવ્યાપી આયોજનમાં નડિયાદ ડિવિઝન સૌથી આગળ છે, જ્યાંથી 1,870 વધારાની ટ્રીપ દોડાવવાનું આયોજન છે. ત્યારબાદ સુરત ડિવિઝનમાંથી 1,600 ટ્રીપ દોડશે. હિંમતનગરમાં 900, જૂનાગઢમાં 840, મહેસાણામાં 670, પાલનપુરમાં 550, વડોદરામાં 455, રાજકોટમાં 450, ગોધરામાં 380, ભાવનગરમાં 370, અમરેલીમાં 300, ભરૂચમાં 170, જામનગરમાં 155, ભુજમાં 110 અને વલસાડમાં 110 વધારાની ટ્રીપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
દિવાળીના તહેવારોમાં વતન જવા નીકળતા મુસાફરોને બસની સુવિધા સરળતાથી મળી રહે તે માટે GSRTC દ્વારા વધારાની બસો અને નવા પિકઅપ પોઇન્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. હવે મુસાફરોનો ધસારો કેટલો રહે છે તેના આધારે જરૂર પડે તો વધુ ટ્રીપ ઉમેરવાની પણ તૈયારી રાખવામાં આવી છે.
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