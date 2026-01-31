અમદાવાદ: વસ્ત્રાલમાં રૂ. 58 કરોડના ખર્ચે બનાવાયું અદ્યતન સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, જાણો શું છે વિશેષતા
2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તૈયારી લઈને વસ્ત્રાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ સહિત શહેરમાં 4 ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : January 31, 2026 at 11:09 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર હવે આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તૈયારીઓ માટે તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. રમતવીરો પ્રેક્ટિસ કરી શકે તેના માટે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નવા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તૈયારી લઈને વસ્ત્રાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ સહિત શહેરમાં 4 ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
વસ્ત્રાલમાં રૂ. 58 કરોડના ખર્ચે બનાવેલા અદ્યતન સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની આગામી સમયમાં નાગરિકોને ભેટ મળશે. 43,890 ચોરસ મીટર જગ્યામાં બનાવેલા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સમાં અદ્યતન ઈન્ડોર અને આઉટડોર સુવિધાઓ રહેશે.
આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, 'મહાનગરની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું નારણપુરા ખાતે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બની ચૂક્યું છે. જેમાં 2030ની અંદર આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ યોજાશે. એવી રીતે અલગ અલગ રમતો અને લોકોની રમત પ્રત્યે રુચિ વધે એ રીતે મહાનગરપાલિકા દ્વારા અલગ-અલગ પગલા લેવામાં આવી રહ્યા છે. શહેરમાં ચાર ક્રિકેટના ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. એ જ રીતે ક્રિકેટની સાથે સાથે લોકો ફૂટબોલ પ્રત્યે રુચિ કેળવે એ રીતે પૂર્વજોનની અંદર પૂર્વ પટ્ટાની અંદર વસ્ત્રાલ ખાતે સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યુ છે અને તેની બાજુમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે. જે ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડની અંદર મુવેબલ પોલ માટેના બે કોટ રાખવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર ગ્રાઉન્ડને આપણે વાત કરીએ કે સ્પ્રિંકલની મદદથી ત્યાં આગળ લોન ઉગાડવામાં આવી છે અને બાજુમાં સિન્ગલ ટ્રેક દોડી શકાય એ માટેનું આયોજન છે. આમ ક્રિકેટની સાથે સાથે મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્પોર્ટ્સમાં અમદાવાદ-ગુજરાતના યુવાનો આગળ વધે અને દેશના પ્રધાનમંત્રીનું જે સ્વપ્ન છે 'ફિટ ઇન્ડિયા' એ અનુસાર યુવાનો રમત-ગમતના મેદાનમાં પોતાનો પરસેવો પાડે અને ભારતમાં પોતાનું યોગદાન નોંધાવે એ માટે ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ વસ્ત્રાલ ખાતે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.'
બિલ્ડીંગ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પૂર્વ ઝોનના વસ્ત્રાલ વોર્ડમાં એસપી રિંગ રોડ પર 43,890 ચોરસ મીટર જગ્યામાં નવું અદ્યતન સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવામાં આવ્યું છે. આગામી સમયમાં તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. રૂ.58 કરોડ, 68 લાખના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલા આ સ્પોર્ટ્સ કૉમ્પ્લેક્સમાં ઈન્ડોર ગેમ, આઉટડોર ગેમ, લાઇબ્રેરી, જીમ કાફેટેરિયા જેવી સુવિધાઓ છે.
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા બનાવવામાં આવેલા અદ્યતન સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સને આગામી દિવસોમાં તેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા બાદ આ સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ લોકો માટે ખુલ્લુ મુકવામાં આવશે.
આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં આઉટડોર અને ઈન્ડોર સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે. તેના વિશે વાત કરવામાં આવે તો, 400 મીટર ગ્રાસી એથલેટીક ટ્રેક, ગ્રાસી ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડ, 4 આઉટડોર ટેનિસ કોર્ટ, લોન્ગ જમ્પ, ટ્રીપલ જમ્પ તેમજ પાર્કિંગ એરીયા જેવી આઉટડોર સુવિધાઓનો લાભ નાગરિકો લઈ શકશે.
આમાં, લાઈબ્રેરી બિલ્ડીંગ અને ઈન્ડોર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ એમ કૂલ બે બિલ્ડીંગનો સમાવેશ થાય છે. લાઈબ્રેરી બિલ્ડીંગ અને કેફેટેરીઆમાં ફૂલ 120 બાળકો બેસી તેવી સેન્ટ્રલ એસી સિસ્ટમ સાથેની વ્યવસ્થા સાથે બિલ્ડીંગ બનાવવામાં આવ્યું છે. ઈન્ડોર સ્પોટ્ર્સ કોમ્પ્લેક્સમાં બેઝમેન્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં આશરે 91 ટુ-વ્હીલર અને 40 ફોર વ્હીલર પાર્ક થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર એક ઈન્ડોર ટેબલ ટેનિસ રૂમ કે જેમાં કૂલ 6 ટેનિસની રમત કરાવી શકાય તેવો એક હોલ બનાવેલો છે. આ સિવાય, એક સ્વિમિંગ પુલ ફીલટ્રેશન પ્લાન્ટ સાથે બનાવેલો છે. જેના ઉપયોગ માટે કોચ રૂમ, ચેન્જીંગ રૂમ અને ટોઈલેટ બ્લોક બનાવેલા છે. સ્વમિંગ જોવા માટે ફર્સ્ટ ફ્લોર પર કૂલ 100 માણસોની બેઠક વ્યવસ્થા બનાવેલી છે.
બે માળના કોમ્પ્લેક્સમાં ફર્સ્ટ ફ્લોર પર જીમ્નેશિયમની વ્યવસ્થા સ્ટીમ, સોના અને ઝકુસી સાથે કરવામાં આવી છે. મલ્ટીપર્પઝ સ્પોર્ટ્સ હોલમાં યોગા, માર્શલ આર્ટ્સ, જુડો, કરાટે, એરોબીક્સ, બોક્સીંગ, ફ્લોર એકસરસાઈઝની વ્યવસ્થા ટોઈલેટ બ્લોક સાથે કરેલી છે. સેકન્ડ ફ્લોર પર મલ્ટીપર્પઝ સ્પોર્ટ્સ કોર્ટના હોલમાં બેડમિન્ટન, વોલી બોલ, બાસ્કેટબોલ જેવી રમતોનો સમાવેશ થઈ શકે તે પ્રમાણે બનાવવામાં આવ્યો છે. રમતોને જોવા માટે થર્ડ ફ્લોર પર કૂલ 176 માણસોની બેઠક વ્યવસ્થા બનાવવામાં આવી છે.
વસ્ત્રાલ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સમાં ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડની વિશેષતા
વસ્ત્રાલ સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે 105 મીટર X 68 મીટરનું ગ્રાસી ફૂટબોલ મેદાન બનાવવામાં આવેલ છે. જેમાં બે નંગ ફિક્સ બોલ તથા બે નંગ મુવેબલ પોલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તથા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડમાં સ્પ્રિન્કલર સિસ્ટમ સાથે પાણી છાંટવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. આ ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડની ચારે બાજુ 400 મીટરનો ગ્રાસી રનીંગ ટ્રેક બનાવવામાં આવેલ છે તથા ચોમાસાના પાણીનો નિકાલ કરવા માટે સ્ટોમ વોટર લાઈન પણ નાખવામાં આવી છે તથા બાજુમાં સિન્થેટીક લોંગ જંપ ટ્રેક બનાવવામાં આવ્યો છે.
