બાળકી પર જાતીય હુમલાના કેસમાં આરોપીને 7 વર્ષની જેલ, અમદાવાદની વિશેષ પોક્સો કોર્ટે 4 લાખનું વળતર ચૂકવવા પણ આપ્યો આદેશ
અમદાવાદના શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બાળકી પર જાતીય હુમલાના કેસમાં વિશેષ પોક્સો કોર્ટે આરોપીને સાત વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે.
Published : October 31, 2026 at 1:15 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બાળકી પર જાતીય હુમલાના કેસમાં વિશેષ પોક્સો કોર્ટે આરોપીને સાત વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે. કોર્ટે પીડિતાને ગુજરાત વિક્ટિમ કમ્પેન્સેશન સ્કીમ હેઠળ 4 લાખનું વળતર ચૂકવવા માટે પણ કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. બાળકી અને તેની માતાની જુબાની સહિતના પુરાવાઓને વિશ્વસનીય માનતા કોર્ટે આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો હતો.
પ્રસ્તુત કેસમાં 14 મે, 2026ના રોજ ઘટના બની હતી. બાળકી પાડોશીને ઘરે ગઇ હતી, જ્યાંથી તેને રૂપિયા 50 આપીને પાસ્તા લેવા મોકલવામાં આવી હતી. પાસ્તા લઇને પરત ફરતી વખતે આરોપીએ બાળકીનો હાથ પકડી તેને પોતાના ઘરે લઇ જઇ દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો. બાળકી સાથે અડપલાં કરી જાતીય હુમલો કર્યો હતો.
આ દરમિયાન આરોપીના ભાઈએ દરવાજો ખખડાવતાં આરોપીએ બાળકીને ફ્રિજ પાછળ છુપાવી દીધી હતી. ઘરે પહોંચ્યા બાદ બાળકીએ પોતાની માતાને સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી અને ત્યારબાદ આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.
બાળકી અને માતાની જુબાનીને કોર્ટે વિશ્વસનીય માની
કેસની સુનાવણી દરમિયાન ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા બાળકી અને તેની માતાની જુબાની, બાળકીના જન્મનો દાખલો, તબીબી અધિકારીની જુબાની, જપ્ત કરવામાં આવેલાં કપડા તેમજ તબીબી નમૂનાઓના FSL રિપોર્ટ સહિતના પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. બચાવ પક્ષે આરોપી સામે ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવી હોવાની તેમજ જૂની અદાવતને કારણે તેને ફસાવવામાં આવ્યો હોવાની દલીલ કરી હતી. જોકે, કોર્ટે બાળકી અને તેની માતાની જુબાનીને વિશ્વસનીય ગણાવી હતી. તબીબી તપાસ દરમિયાન બાળકીના શરીર પર બહારની ઇજાઓ મળી ન હોવાની બચાવ પક્ષની દલીલ પણ કોર્ટે સ્વીકારી નહોતી. કોર્ટે ઉપલબ્ધ પુરાવાઓ અને સાક્ષીઓની જુબાનીના આધારે આરોપી સામેના ગુનાને સાબિત થયેલો માન્યો હતો.
અમદાવાદની વિશેષ પોક્સો કોર્ટે આરોપીને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને પોક્સો એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યો હતો. કોર્ટે અલગ-અલગ ગુનાઓમાં સજા ફટકાર્યા બાદ તમામ સજાઓ એકસાથે ચાલશે તેવો આદેશ કર્યો હતો. પરિણામે આરોપીએ કુલ સાત વર્ષની જેલવાસની સજા ભોગવવી પડશે. આ ઉપરાંત પીડિતાને ગુજરાત વિક્ટિમ કમ્પેન્સેશન સ્કીમ હેઠળ 4 લાખનું વળતર ચૂકવવાની કાર્યવાહી કરવા પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલા મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે આરોપી સામેનો ગુનો સાબિત થયો હતો. બાળકી અને તેની માતાની જુબાની સહિતના પુરાવાઓને કોર્ટે ધ્યાને લઈ આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો છે. પીડિતાને વળતર ચૂકવવાનો આદેશ પણ ન્યાયની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
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