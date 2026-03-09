ETV Bharat / state

અમદાવાદ: સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટે 110 કિલો ગાંજા સાથે ઝડપાયેલા આરોપીને ફટકારી 15 વર્ષ જેલની સજા

તપાસ દરમિયાન રીક્ષાની પાછળની સીટમાંથી ખાખી રંગના પાંચ પુઠાના બોક્સ મળી આવ્યા હતા. આ બોક્સમાંથી કુલ 110.180 કિલોગ્રામ ગાંજો મળી આવ્યો હતો.

સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ, અમદાવાદ
સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ, અમદાવાદ
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં નશાના કારોબાર સામે કડક સંદેશ આપતો એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટ દ્વારા સંભળાવવામાં આવ્યો છે. નારોલ વિસ્તારમાં રીક્ષામાં અંદાજે 110 કિલો ગાંજાની હેરાફેરી કરતા ઝડપાયેલા આરોપી ચીમન સોલંકીને કોર્ટે 15 વર્ષની સખત કેદ અને 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. કોર્ટે પોતાના આદેશમાં સ્પષ્ટ નોંધ્યું છે કે આ ગંભીર પ્રકારનો ગુનો છે અને આવા ગુનાઓ પુરવાર થાય ત્યારે આરોપી સામે દયા દર્શાવી શકાય નહીં.

3 એપ્રિલ 2021ના રોજ નારોલ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, એક ઓટો રીક્ષામાં ગાંજાનો મોટો જથ્થો લઈ કેટલાક લોકો પસાર થવાના છે. બાતમીના આધારે પોલીસે લાંભા ત્રણ રસ્તા નજીક નાકાબંધી ગોઠવી શંકાસ્પદ રીક્ષાને રોકી તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન રીક્ષાની પાછળની સીટમાંથી ખાખી રંગના પાંચ પુઠાના બોક્સ મળી આવ્યા હતા. આ બોક્સમાંથી કુલ 110.180 કિલોગ્રામ ગાંજો મળી આવ્યો હતો.

આ ઘટનામાં પોલીસે રીક્ષા ચાલક કિરીટ પંચાલ, ચીમન સોલંકી અને ક્રિષ્ન રાજપુરોહિતની ધરપકડ કરી હતી. જોકે, કેસની કાર્યવાહી દરમિયાન રીક્ષા ચાલક કિરીટ પંચાલનું અવસાન થતાં તેની સામેનો કેસ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે અન્ય આરોપી ક્રિષ્નરાજ રાજપુરોહિત જામીન પર છૂટ્યા બાદ ફરાર થઈ જતા તેને ભાગેડુ જાહેર કરી તેની સામેની કાર્યવાહી અલગ કરવામાં આવી છે.

સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ ઠાકોરે કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે, આરોપીઓ પાસેથી વાણિજ્યિક માત્રામાં નશાકારક પદાર્થ મળી આવ્યો છે, જે સમાજ માટે અત્યંત ઘાતક છે. યુવાધન નશાની લત તરફ ધકેલાઈ રહ્યું છે ત્યારે આવા ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા થવી જરૂરી છે.

સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં પોલીસ દ્વારા એકત્રિત કરાયેલા પુરાવા, પંચ સાક્ષીઓ અને તપાસની કાર્યવાહીથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આરોપી ગાંજાની હેરાફેરીમાં સંડોવાયેલો હતો. NDPS એક્ટ હેઠળ આ વ્યાપારી માત્રાનો જથ્થો હોવાથી કાયદામાં કડક સજાની જોગવાઈ છે અને સમાજને નશાના કારોબારથી બચાવવા માટે આવા ગુનાઓમાં કડક કાર્યવાહી જરૂરી છે.

કોર્ટે ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા અને સાક્ષીઓને માન્ય રાખી ચીમનભાઈ સોલંકીને NDPS એક્ટની કલમ 20(B)(ii)(C) હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યો હતો અને તેને 15 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે.આ કેસમાં અન્ય એક આરોપી ચંદનસિંહ વાઘેલાને પુરાવાના અભાવે કોર્ટે નિર્દોષ છોડી મૂક્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

