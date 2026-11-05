અમદાવાદમાં વીજળીનું ભારણ ઘટાડવા આયોજન, સરકારી ઇમારતો અને ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં સોલાર સિસ્ટમ ફરજિયાત!
AMCની ઇલેક્ટ્રિકલ કમિટીમાં મોટો નિર્ણય લેવાની દિશામાં ચર્ચા, નવી ઇમારતોમાં સોલાર સિસ્ટમ ફરજિયાત; કોર્પોરેશનની તમામ સરકારી ઇમારતોમાં પણ સોલાર લગાવાશે
Published : November 5, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 3:23 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં વીજળીની વધતી માંગ અને પરંપરાગત વીજળી પરનું ભારણ ઘટાડવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) હવે સોલાર એનર્જી તરફ મોટું પગલું ભરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. શહેરની સરકારી ઇમારતો ઉપરાંત ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં પણ સોલાર સિસ્ટમ લગાવવાની દિશામાં વિચારણા હાથ ધરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સરકારી બિલ્ડિંગોમાં સોલાર સિસ્ટમ ફરજિયાત કરવા તેમજ સોલાર સિસ્ટમ વગરની ઇમારતોને BU (બિલ્ડિંગ યુઝ) પરવાનગી નહીં આપવાની જોગવાઈ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. જો આ નિર્ણયનો અમલ થાય તો અમદાવાદમાં બાંધકામ ક્ષેત્રે સોલાર સિસ્ટમને લઈને મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
વીજળીની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા નિર્ણય
AMCની ઇલેક્ટ્રિકલ, મટીરિયલ એન્ડ પ્રોક્યોરમેન્ટ કમિટીની બેઠકમાં આ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. શહેરમાં વીજળીની વધતી જતી જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા અને પરંપરાગત વીજળી પરનું ભારણ ઘટાડવા માટે સોલાર એનર્જીનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ થાય તે માટે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અંતર્ગત AMC હસ્તકની તમામ સરકારી ઇમારતોમાં સોલાર પેનલ લગાવવાની દિશામાં કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
નવી ઇમારતો માટે સોલાર સિસ્ટમ મહત્ત્વપૂર્ણ શરત બની શકે
આ આયોજનમાં સૌથી મહત્ત્વની બાબત એ છે કે નવી ઇમારતોમાં સોલાર સિસ્ટમ ફરજિયાત બનાવવાની વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. જે બિલ્ડિંગમાં સોલાર સિસ્ટમ નહીં હોય તેને BU પરવાનગી આપવામાં નહીં આવે તેવી જોગવાઈ અંગે ચર્ચા થઈ છે. જો આ નિયમને અંતિમ મંજૂરી મળશે તો આગામી સમયમાં નવી ઇમારતોનું બાંધકામ કરાવનારા બિલ્ડરો અને મિલકત માલિકો માટે સોલાર સિસ્ટમ લગાવવી જરૂરી બની શકે છે.
ધાર્મિક સંસ્થાઓને પણ સોલાર સિસ્ટમના દાયરામાં લાવવાની તૈયારી
AMC દ્વારા માત્ર સરકારી ઇમારતો પૂરતું જ આ આયોજન મર્યાદિત રાખવામાં આવ્યું નથી. શહેરની ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં પણ સોલાર સિસ્ટમ લગાવવાની દિશામાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ધાર્મિક સ્થળોએ દિવસ દરમિયાન લાઇટ, પંખા અને અન્ય સુવિધાઓ માટે વીજળીનો વપરાશ થતો હોય છે. આવી જગ્યાઓ પર સોલાર પેનલ લગાવવામાં આવે તો વીજળીના બિલમાં ઘટાડો થવાની સાથે ગ્રીન એનર્જીનો ઉપયોગ પણ વધી શકે છે.
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