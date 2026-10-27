અમદાવાદના સોલામાં STPની ટાંકીમાં પડતા 2 કામદારોના મોત અને 2 નો આબાદ બચાવ
સ્થળ પર વેલ્ડિંગનું કામ ચાલતું હતું ત્યારે ઘટના બની, ફાયર બ્રિગેડે તાત્કાલિક પહોંચી બચાવ કામગીરી શરૂ કરી બે લોકોને સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યા.
Published : October 27, 2026 at 10:59 AM IST
અમદાવાદ: શહેરના સોલા વિસ્તારમાં એક ગંભીર દુર્ઘટના બની છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (STP)ની ટાંકીમાં પડી જવાથી બે કામદારોના મોત થયા છે, જ્યારે બે લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. આ ઘટના સોમવારે બની હતી.
માહિતી મુજબ, સોલા STP ખાતે વેલ્ડિંગનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. 'HNB એજન્સી' નામની ખાનગી પેઢીના ચાર કર્મચારીઓ ત્યાં કામ કરી રહ્યા હતા. કામ દરમિયાન ટાંકીમાં ઝેરી ગેસ ભરાઈ ગયો હતો. આ ઝેરી ગેસના કારણે એક વેલ્ડર બેભાન થઈ ગયો અને સીધો ટાંકીમાં પડી ગયો. તેને બચાવવા જતા અન્ય ત્રણ લોકો પણ ટાંકીમાં પડી ગયા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર એસ.બી. જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ ટીમે લગભગ 45 મિનિટ સુધી બચાવ કામગીરી કરી હતી. ચારેય લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બે લોકોના મોત નીપજ્યા હતા અને અન્ય બે લોકોને ઇજા થતાં તેમને સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલ તેમની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.
આ દુર્ઘટનામાં જે ચાર લોકો ટાંકીમાં પડ્યા હતા તેમની ઓળખ થઈ છે. તેમા સાઇટ ઇન-ચાર્જ મનોજ, વેલ્ડર અભિષેક, સાઇટ પ્રોજેક્ટ મેનેજર રૂપેશ અને ડ્રાઇવર નિલેશનો સમાવેશ થાય છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ઝેરી ગેસને કારણે આ દુર્ઘટના બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
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