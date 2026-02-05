અમદાવાદ: સોલા સિવિલ પાસે ઓવરબ્રિજના પિલર સાથે BRTS બસ ધડાકાભેર અથડાઈ
બસ અચાનક નિયંત્રણ ગુમાવતા બ્રિજના પિલ્લર સાથે જોરદાર રીતે અથડાઈ હતી, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
Published : February 5, 2026 at 2:34 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ નજીક એક ઇલેક્ટ્રિક બસનો ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો છે. રોડ પરથી પસાર થઈ રહેલી ઇલેક્ટ્રિક બસ અચાનક નિયંત્રણ ગુમાવતા બ્રિજના પિલ્લર સાથે જોરદાર રીતે અથડાઈ હતી, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
આ અકસ્માતની જાણ થતા જ સ્થાનિક લોકો, ટ્રાફિક પોલીસ અને અન્ય ઇમરજન્સી ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે બસનો આગળનો ભાગ ભારે રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત થયો હતો. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ મુસાફરની જાનહાની નોંધાઈ નથી.
"પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ઇલેક્ટ્રિક બસ અચાનક બેલેન્સ ગુમાવતા બ્રિજના પિલ્લર સાથે અથડાઈ હતી. અકસ્માતના ચોક્કસ કારણોની તપાસ ચાલુ છે. ડ્રાયવર સારવાર હેઠળ છે અને હાલ પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે." - એસ. જે. મોદી, ટ્રાફિક ACP
આ અકસ્માતમાં બસનો ડ્રાઈવર ઈજાગ્રસ્ત થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઈજાગ્રસ્ત ડ્રાઈવરને તાત્કાલિક સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. આ અકસ્માતના કારણે સોલા સિવિલ આસપાસના માર્ગ પર થોડા સમય માટે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. જોકે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક વ્યવસ્થા સંભાળી લઈને વાહન વ્યવહાર ફરીથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
હાલ ટ્રાફિક પોલીસ અને સંબંધિત વિભાગ દ્વારા અકસ્માત અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. બસમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી હતી કે નહીં, તેમજ CCTV ફૂટેજના આધારે પણ ઘટનાની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
